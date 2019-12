BVB - News und Gerüchte: Mats Hummels von Borussia Dortmund erklärt seine vermeintliche Taktik-Kritik an Lucien Favre

Mats Hummels von Borussia Dortmund erklärt seine vermeintliche Taktik-Kritik nach dem 3:3 gegen Paderborn. BVB-Sportdirektor Michael Zorc reagiert auf die Aussagen von Paco Alcacer. Bei Jadon Sancho glaubt man nicht an einen vorzeitigen Wechsel.

Hier gibt es News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB-News: Hummels erklärt seine Taktik-Aussagen

Nach dem ernüchternden 3:3 gegen Paderborn fiel Mats Hummels mit einer Aussage auf, die man als Kritik am Spielsystem unter Trainer Lucien Favre interpretieren konnte: "Sagen wir mal so, wir tun uns im 4­-1-­4-­1 leichter zu pressen. Ich belasse es dabei", sagte der Verteidiger damals.

Diese Sätze ordnete er nun gegenüber der Sport Bild ein: "Es gibt keine Differenzen mit dem Trainer. Das ist Quatsch. Wir haben eine sehr gute Basis und reden viel, tauschen uns oft aus. Ich bin von seinen Ideen angetan. Es wundert mich sehr, wenn man mir meine Worte als Kritik am Trainer auslegt. So denke ich überhaupt nicht."

Was Hummels mit der vermeintliche Kritik meinte, erklärt er so: "Wenn wir pressen müssen und pressen wollen, ist meine Meinung, dass wir uns in diesem System leichter tun. Ich habe das Gefühl, dass der Trainer gegen Paderborn den gleichen Eindruck hatte, sonst hätte er nicht darauf umgestellt."

Und weiter: "Wenn ich Dinge öffentlich anspreche, sind sie mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit vorher auch intern schon mal angeklungen. Wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht hilft, wähle ich vielleicht auch mal den anderen Weg."

Borussia Dortmund: Das sind die schnellsten Spieler des BVB in der laufenden Saison © getty 1/22 Im heutigen Profifußball ist Geschwindigkeit das A und O - das gilt auch für Borussia Dortmund. Mit Hilfe der Daten von opta liefert SPOX einen Überblick über die schnellsten Spieler des BVB in der laufenden Saison (Stand 2. Dezember 2019). © getty 2/22 Platz 21: Marwin Hitz (289 Spielminuten) - Top-Speed: 23.47 km/h. © getty 3/22 Platz 20: Marcel Schmelzer (4 Spielminuten) - Top-Speed: 27,47 km/h. © getty 4/22 Platz 19: Roman Bürki (881 Spielminuten) - Top-Speed: 27,94 km/h. © getty 5/22 Platz 18: Axel Witsel (998 Spielminuten) - Top-Speed: 30,18 km/h. © getty 6/22 Platz 17: Dan-Axel Zagadou (118 Spielminuten) - Top-Speed: 30,27 km/h. © getty 7/22 Platz 16: Raphael Guerreiro (708 Spielminuten) - Top-Speed: 30,73 km/h. © getty 8/22 Platz 15: Mario Götze (370 Spielminuten) - Top-Speed: 30,93 km/h. © getty 9/22 Platz 14: Julian Weigl (751 Spielminuten) - Top-Speed: 31,26 km/h. © getty 10/22 Platz 13: Marco Reus (1034 Spielminuten) - Top-Speed: 31,86 km/h. © getty 11/22 Platz 12: Mahmoud Dahoud (227 Spielminuten) - Top-Speed: 31,88 km/h. © getty 12/22 Platz 11: Thorgan Hazard (855 Spielminuten) - Top-Speed: 32,48 km/h. © getty 13/22 Platz 10: Lukasz Piszczek (629 Spielminuten) - Top-Speed: 32,53 km/h. © getty 14/22 Platz 9: Mats Hummels (1008 Spielminuten) - Top-Speed: 32,85 km/h. © getty 15/22 Platz 8: Thomas Delaney (479 Spielminuten) - Top-Speed: 33,02 km/h. © getty 16/22 Platz 7: Manuel Akanji (1006 Spielminuten) - Top-Speed: 33,10 km/h. © getty 17/22 Platz 6: Julian Brandt (717 Spielminuten) - Top-Speed: 33,15 km/h. © getty 18/22 Platz 5: Paco Alcacer (518 Spielminuten) - Top-Speed: 33,55 km/h. © getty 19/22 Platz 4: Jacob Bruun Larsen (20 Spielminuten) - Top-Speed: 33,89 km/h. © getty 20/22 Platz 3: Jadon Sancho (845 Spielminuten) - Top-Speed: 34,01 km/h. © getty 21/22 Platz 2: Nico Schulz (377 Spielminuten) - Top-Speed: 34,39 km/h. © getty 22/22 Platz 1: Achraf Hakimi (991 Spielminuten) - Top-Speed: 35,03 km/h.

BVB: Zorc reagiert auf Alcacer-Aussagen

Vor dem Spiel bei seinem Ex-Klub FC Barcelona äußerte Borussia Dortmunds derzeit verletzter Stürmer Paco Alcacer, dass er eines Tages "sehr gerne" wieder in die Primera Division zurückkehren würde.

Nach Informationen der Bild soll Alcacers Verlobte Beatriz großes Heimweh plagen, sie wolle gemeinsam mit Tochter Martina unbedingt wieder nach Spanien zurück. Alcacer dagegen, in Dortmund noch bis 2023 unter Vertrag, fühle sich beim BVB wohl.

Nun hat Sportdirektor Michael Zorc auf Alcacers Aussagen reagiert. Seine lapidare Erklärung: "Dass ein Stürmer, der aus Spanien stammt, sagt, dass er irgendwann mal wieder dort spielen will, ist für mich wenig verwunderlich."

BVB-Transfernews: Dortmund glaubt nicht an Sancho-Abgang im Winter

Jadon Sancho ist beim BVB bester Bundesliga-Scorer (5 Tore, 7 Vorlagen), fiel zuletzt jedoch häufiger durch Undiszipliniertheiten auf. Vor der Partie in Barcelona kam der Engländer zu spät zur Mannschaftsbesprechung und saß daraufhin im Camp Nou zunächst nur auf der Bank.

Wie die Sport Bild schreibt, haben Sportdirektor Zorc und Lizenzspielerchef Sebastian Kehl im Anschluss an dieser Verfehlung Einzelgespräche mit dem 19-Jährigen geführt. Auch BVB-Kapitän Marco Reus und Führungsspieler Axel Witsel schnappten sich Sancho zu einer Unterredung, in der sie an seine Verantwortung appelliert haben sollen.

Nach Informationen der Zeitschrift haben Mitspieler und Führung nicht den Eindruck, dass Sancho mit seinem Verhalten einen vorzeitigen Wechsel provozieren möchte. Auch ein Abgang bereits jetzt im Winter-Transferfenster sei weder für Sancho und sein Management noch für den BVB ein Thema.

