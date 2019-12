BVB-Hoffnung auf Hakimi-Verpflichtung von Real Madrid noch nicht erloschen: "Werden Gespräche führen"

Borussia Dortmund hat die Hoffnung auf eine feste Verpflichtung von Achraf Hakimi im Sommer noch nicht aufgegeben. "Es gibt keine Entscheidung, dass er definitiv zurückgeht", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag.

"Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten Gespräche führen", fügte Zorc ergänzend hinzu. "Wir haben mehrfach in den letzten Monaten unser Interesse bekundet, Achraf über den Sommer hinaus bei uns zu behalten." Es sei jedoch aktuell nicht der Zeitpunkt, "an dem das entschieden wird". Diese Entscheidung hänge in erster Linie sowohl von Hakimi selbst als auch von Real Madrid ab.

Die Marca hatte Anfang Dezember darüber berichtet, dass der marokkanische Nationalspieler im Sommer definitiv zu den Königlichen zurückkehren und dort mit Dani Carvajal um den Platz rechts in der Viererkette konkurrieren werde. Zuvor hatte Hakimi jedoch angedeutet, sich auch einen langfristigen Verbleib bei den Schwarz-Gelben vorstellen zu können.

Die schnellsten Spieler der Bundesliga: Neuer Rekord! BVB-Star durchbricht Schallmauer © imago images 1/21 Dortmunds Hakimi hat gegen Leipzig einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt (seit Beginn der detaillierten Datenerfassung zur Saison 2013/14). Das Ranking der schnellsten Bundesligaspieler aller Zeiten im Überblick. © getty 2/21 Platz 20: Sheraldo Becker in der Saison 2019/20 (1. FC Union Berlin) - 35,12 km/h © getty 3/21 Platz 19: Marcel Heller in der Saison 2016/17 (SV Darmstadt 98) - 35,16 km/h © getty 4/21 Platz 17: Kingsley Ehizibue in der Saison 2019/20 (1. FC Köln) - 35,18 km/h © getty 5/21 Platz 17: Mathew Leckie in der Saison 2015/16 (FC Ingolstadt 04) - 35,18 km/h © getty 6/21 Platz 16: Alphonso Davies in der Saison 2019/20 (FC Bayern München) - 35,19 km/h © getty 7/21 Platz 15: Achraf Hakimi in der Saison 2019/20 (Borussia Dortmund) - 35,22 km/h © getty 8/21 Platz 14: Ihlas Bebou in der Saison 2017/18 (Hannover 96) - 35,25 km/h © getty 9/21 Platz 13: Mathew Leckie in der Saison 2015/16 (FC Ingolstadt 04) - 35,26 km/h © getty 10/21 Platz 11: Bernard Tekpetey in der Saison 2019/20 (Fortuna Düsseldorf) - 35,3 km/h © getty 11/21 Platz 11: Karim Bellarabi in der Saison 2014/15 (Bayer 04 Leverkusen) - 35,3 km/h © getty 12/21 Platz 10: Breel Embolo in der Saison 2019/20 (Borussia Mönchengladbach) - 35,31 km/h © getty 13/21 Platz 9: Pierre-Emerick Aubameyang in der Saison 2014/15 (Borussia Dortmund) - 35,32 km/h © getty 14/21 Platz 8: Lukas Klünter in der Saison 2018/19 (Hertha BSC) - 35,4 km/h © getty 15/21 Platz 7: Sheraldo Becker in der Saison 2019/20 (1. FC Union Berlin) - 35,43 km/h © getty 16/21 Platz 6: Pierre-Emerick Aubameyang in der Saison 2014/15 (Borussia Dortmund) - 35,44 km/h © getty 17/21 Platz 4: Marcus Thuram in der Saison 2019/20 (Borussia Mönchengladbach) - 35,6 km/h. © getty 18/21 Platz 4: Jeremiah St. Juste in der Saison 2019/20 (1. FSV Mainz 05) - 35,6 km/h © getty 19/21 Platz 3: Kingsley Coman in der Saison 2019/20 (FC Bayern München) - 35,66 km/h © getty 20/21 Platz 2: Kingsley Ehizibue in der Saison 2019/20 (1. FC Köln) - 35,85 km/h © imago images 21/21 Platz 1: Achraf Hakimi in der Saison 2019/20 (Borussia Dortmund) - 36,21 km/h

BVB mit "Matching Right" bei Rekordsprinter Hakimi

"Es wäre keine Niederlage, wenn ich im Sommer nicht zu Real Madrid zurückkehren würde", sagte Hakimi im Oktober und merkte an, dass er in Dortmund "sehr gut integriert" sei. Der BVB besitzt beim Marokkaner ein sogenanntes "Matching Right", wodurch Real verpflichtet ist, die Dortmunder im Falle eines Angebots von einem anderen Verein für Hakimi zu informieren, um dem BVB die Möglichkeit zu geben, das Angebot zu überbieten.

Unter Lucien Favre ist Hakimi aufgrund seines hohen Tempos besonders offensiv einer der Leistungsträger. Insgesamt war er in dieser Spielzeit bereits an elf Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, fünf Vorlagen). Im Spiel gegen RB Leipzig am Dienstagabend (3:3) stellte Hakimi außerdem einen Geschwindigkeitsrekord in der Bundesliga auf. Seit Beginn der Datenerfassung 2013/14 ist im deutschen Fußball-Oberhaus kein Spieler schneller gelaufen als Hakimi (36,21 km/h).