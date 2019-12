Bundesliga: Bayer Leverkusen - Schalke 04 heute im LIVE-TICKER

Nicht nur das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern hat Spitzenspiel-Charakter. Am 14. Spieltag messen sich auch Bayer Leverkusen und der FC Schalke 04. Ab 18.30 Uhr könnt Ihr die Begegnung hier im LIVE-TICKER verfolgen.

Vor Beginn: Bayer-Coach Bosz muss auf den gesperrten Jonathan Tah verzichten. Dafür winkt Kai Havertz ein Einsatz von Beginn an. "Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen und den Anschluss an die oberen Plätze halten", so Bosz.

Vor Beginn: "Natürlich ist es nett, nach 13 Spielen Dritter zu sein. Aber das ist wirklich vollkommen unwichtig. Wir sollten Demut und Bescheidenheit bewahren, aber trotzdem ambitioniert bleiben. Das ist überhaupt gar kein Widerspruch", so Schalke-Coach David Wagner.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 14. Spieltages zwischen Bayer Leverkusen und Schalke 04.

Bayer Leverkusen - Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Lars Bender, Sven Bender, Dragovic, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Bailey - Volland

Schalke 04: Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - McKennie, Mascarell, Caligiuri, Serdar - Harit, Raman

B04 gegen S04 heute im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen wird ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky angeboten. Zwar teilt sich Sky seit dieser Saison die Übertragungsrechte an der Bundesliga mit dem Streamingdienst DAZN, jedoch hält dieser lediglich die Exklusivrechte an den 30 Freitagsspielen, den fünf Montagsspielen und den fünf Sonntagsspielen, die um 13.30 Uhr beginnen.

So sieht die Bundesliga-Tabelle am 14. Spieltag aus

Mit einem Sieg würden die Schalker weiter ganz oben dran bleiben. Leverkusen könnte mit drei Punkten mit den Gelsenkirchenern gleichziehen.