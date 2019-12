Bundesliga: Borussia Dortmund (BVB) gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 14. Spieltag der Bundesliga geht es für Borussia Dortmund darum, weiter Boden auf die Spitzengruppe gutzumachen. Der BVB empfängt Fortuna Düsseldorf. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

BVB gegen Fortuna Düsseldorf heute live - Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel Dortmund gegen Düsseldorf am 14. Spieltags der Bundesliga findet am heutigen Samstag statt. Anpfiff der Partie im Signal Iduna Park ist um 15.30 Uhr. In das ehemalige Westfalenstadion passen bei Bundesliga-Spielen 81.365 Zuschauer.

Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Düsseldorf heute live im TV und Livestream

Die Samstagsspiele der Bundesliga werden live und exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt somit auch das Spiel zwischen dem BVB und Fortuna Düsseldorf heute um 15.30 Uhr. Die Partie wird als Einzelspiel auf Kanal Sky Sport Bundesliga 3 zu sehen sein. Die Konferenz mit zusätzlich allen anderen Nachmittagsspielen läuft auf Sky Sport Bundesliga 1.

Sky läutet den Spieltag bereits ab 14 Uhr ein. Dann führt Moderatorin Jessica Libbertz zusammen mit Experte Dietmar Hamann durch die Vorberichterstattung. Kommentator des Spiels ist Marcus Lindemann, in der Konferenz begleitet Tom Bayer die Begegnung.

Das Spiel gibt es zudem als Livestream via SkyGo oder SkyTicket zu sehen. Wer keine Zeit hat das Spiel live zu sehen, kann sich 40 Minuten nach Spielende die Highlights beim Streamingdienst DAZN anschauen. DAZN kostet 11,99 Euro im Monatsabo und 119,99 Euro im Jahresabo. Der erste Monat ist kostenfrei.

BVB gegen Fortuna Düsseldorf heute im Liveticker

Das Spiel könnt Ihr auch im Liveticker von SPOX verfolgen. SPOX tickert alle Bundesliga-Spiele ausführlich und bietet somit alle Informationen für diejenigen, die keine Möglichkeit haben, das Spiel zu sehen. Zudem gibt es auch eine Konferenz.

Hier geht es zum Liveticker BVB gegen Düsseldorf

Dortmund vs. Düsseldorf: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim BVB ist die Besetzung der Außenverteidiger-Positionen ein spannendes Thema. Auch Piszczek und Schulz haben da Chancen. Paco Alcacer könnte zumindest auf der Bank sitzen. Düsseldorf muss auf Sechser Sobottka (Nasenbeinbruch) und Verteidiger Ayhan (Gelbsperre) verzichten.

Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Weigl - Reus - Sancho, Hazard - Brandt

Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Weigl - Reus - Sancho, Hazard - Brandt Düsseldorf: Steffen - Hoffmann, Bodzek, Adams - Zimmer, Zimmermann, Baker, Morales, Gießelmann - Hennings, Kownacki

Bundesliga: Der 14. Spieltag im Überblick

Das Topspiel steigt parallel zum Spiel der Dortmunder gegen Düsseldorf. Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach empfängt Rekordmeister Bayern München.

Termin Heim Auswärts 6. Dezember, 20:30 Uhr Eintracht Frankfurt Hertha BSC 7. Dezember, 15:30 Uhr Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 7. Dezember, 15:30 Uhr RB Leipzig 1899 Hoffenheim 7. Dezember, 15:30 Uhr SC Freiburg VfL Wolfsburg 7. Dezember, 15:30 Uhr FC Augsburg 1. FSV Mainz 05 7. Dezember, 15:30 Uhr Mönchengladbach Bayern München 7. Dezember, 18:30 Uhr Bayer Leverkusen Schalke 04 8. Dezember, 15:30 Uhr Union Berlin 1. FC Köln 8. Dezember, 18 Uhr Werder Bremen SC Paderborn 07

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 14. Spieltag

Die Dortmunder brauchen einen Sieg, um Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Fortuna Düsseldorf benötigt im Abstiegskampf aber auch jeden Punkt.