Warum zeigt/überträgt das ZDF Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München?

Wenn die Eintracht aus Frankfurt am heutigen Samstag zum zehnten Spieltag der Bundesliga den FC Bayern München empfängt, ist auch das ZDF mit dabei und überträgt live. Doch warum eigentlich? SPOX klärt die wichtigsten Fragen.

Warum zeigt das ZDF Frankfurt gegen Bayern?

In Kooperation mit Sky Deutschland überträgt das ZDF das Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München. Auch die Sky-Zuschauer können die Begegnung wie üblich live im Einzelspiel oder in der Original Sky Konferenz verfolgen. Für Moderation und Analyse steht ein gemischtes ZDF/Sky-Doppel bereit: Katrin Müller-Hohenstein begrüßt um 15.15 Uhr die Zuschauer aus der Frankfurter Arena - an ihrer Seite: der Sky-Experte und ehemalige Nationalspieler Didi Hamann. Zum Anpfiff um 15.30 Uhr übernimmt ZDF-Live-Reporter Oliver Schmidt. Livestreams gibt es sowohl bei Sky als auch beim ZDF.

"Wir ermöglichen dem ZDF die Live-Übertragung des Bundesligaspiels Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Damit betreiben wir Werbung für unser Sky Bundesliga-Produkt und für den deutschen Fußball im Allgemeinen. Durch die Kooperation mit dem reichweitenstarken ZDF machen wir das Spiel einem besonders großen TV-Publikum zugänglich", so Senior Vice President Sports Rights & Commercialization Sky Deutschland, Hans Gabbe.

Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern: Daten zum Spiel

Gespielt wird am Samstag, den 02.11., ab 15.30 Uhr in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Schiedsrichter ist der Stuttgarter Markus Schmidt.

Frankfurt vs. Bayern auf DAZN

Wer das Spiel nicht live mitverfolgen kann, sollte bei den Kollegen von DAZN vorbei schauen. Dort steht 40 Minuten nach Abpfiff die Partie im Re-Live zur Verfügung. Außerdem werden erstmals in dieser Spielzeit 40 Begegnungen live übertragen.

SGE - FCB: Liveticker

Wie zu allen Spieltagen der Bundesliga bieten wir Euch auch hier einen kostenlosen Liveticker an, mit dem ihr nichts verpasst.

Eintracht gegen Bayern München: Mögliche Aufstellungen

Eintracht: Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Fernandes, Rode - da Costa, Kostic - Kamada - Dost, Paciencia

Bank: Wiedwald, Chandler, Durm, Falette, Ndicka, Gacinovic, Kohr, Sow, Joveljic, Silva

Bayern: Neuer - Kimmich, Pavard, J. Boateng, Alaba - Javi Martinez, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Bank: Früchtl, R. Hoffmann, Ulreich, Cuisance, Davies, Goretzka, T. Müller, Perisic, Tolisso

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag