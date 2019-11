Bundesliga: Union Berlin gegen Hertha BSC heute im LIVE-TICKER

Am heutigen Samstagabend treffen Union Berlin und Hertha BSC zum ersten Mal im Berliner Derby in der Bundesliga aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie zwischen dem Aufsteiger und der Alten Dame im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Union Berlin - Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

6.: Nächste Chance für Union, wirder über außen, diesmal von der anderen Seite. Gentner flankt nahe der Eckfahne, in der Mitte kommt Ingvartsen zwar nicht richtig zum Kopfball, leitet den Ball aber mit der Schulter irgendwie Richtung Tor. Jarstein pariert aber sicher.

3.: Und wie es weitergeht - Pfostentreffer Union nach nicht einmal drei Minuten! Nach einer Flanke von der rechten Seite kommt Lenz am langen Pfosten frei zum Kopfball, köpft geschickt gegen die Lauftrichtung von Jarstein und scheitert denkbar knapp.

2.: Ein bisschen Pyro darf natürlich auch nicht fehlen, das holt der Gästeblock jetzt aber nach. Aber noch alles halb so wild. Aytekin unterbricht für circa eine Minute, dann kann es weitergehen.

1.: Das Spiel ist freigegeben.

Vor Beginn: Mit Deniz Aytekin hat die DFL vermutlich den bestmöglichen Mann für dieses Prestige-Duell als Schiedsrichter angesetzt. Er führt die Teams auf den Rasen, in wenigen Momenten kann es losgehen.

Vor Beginn; Unglaublich, was die Menschen in der Alten Försterei da schon vor Anpfiff abbrennen. Die Gegentribüne ist mit einem riesigen Banner eingehüllt, auf dem eine ganze Saga steht. Und in der Fankurve fightet ein Union-Krieger gegen die Lte Dame Hertha. Der Hertha-Block ist komplett in Blau-Weiß gekleidet. Das sind überragende Bilder.

Vor Beginn: Heute steigt das erste Berliner Bundesliga-Derby seit der Saison 1976/77, damals hieß die Paarung Hertha BSC vs. Tennis Borussia. In der zweiten Liga gab es die heutige Paarung immerhin vier Mal, jedes Team konnte einmal gewinnen, dazu gab es zwei Unentscheiden und insgesamt 6:6 Tore. Adam Riese lehrt uns: Ausgeglichener geht's nicht.

Vor Beginn: Auf der anderen Seite waren sich bei Union alle einig, dass es in dieser Saison um nichts anderes als den Klassenerhalt geht. Und diesen Kampf nehmen Mannschaft und Umfeld an. Das Team steht zusammen, der Trainer sitzt fest im Sattel und auf die Alte Försterei ist sowieso zu jeder Zeit Verlass. Das wird auch Hertha heute zu spüren bekommen. Nochmal Ibisevic mit einer wenig gewagten These: "Es wird hitzig werden."

Vor Beginn: Zumal in dieser Spielzeit beide Mannschaften schon mehrere Gesichter gezeigt haben. Hertha zu Saisonbeginn zum Beispiel ein schwaches mit einem Punkt aus den ersten vier Spielen. Dann wiederum mit einem starken mit drei Siegen in Folge, unter anderem einem starken 4:0 in Köln. Dann aber auch wieder ein leicht abwärts zeigender Trend mit der Pleite in Hoffenheim zuletzt und dem Drama gegen Dresden vor 70.000 im Olympiastadion.

Vor Beginn: Was ist oder noch kommen wird, spielt bei einem Derby aber bekanntlich überhaupt keine Rolle. Das weiß auch Herthas erfahrener Kapitän Vedad Ibisevic: "Bei so einem Spiel ist nicht so wichtig, was bisher in der Saison passiert ist. Es geht nur um diese 90 Minuten. Und da muss jede Mannschaft schauen, dass sie an dem Tag ihre beste Form zeigt." Einen Favoriten gibt es nach der Logik auch nicht: "Nicht bei so einem Stadt-Derby, das es so zum ersten Mal in der Bundesliga gibt. Da ist alles offen."

Vor Beginn: Rechtzeitig zum größten Heimspiel der Saison scheint Union mehr und mehr in Fahrt zu kommen. Erst gegen Freiburg der zweite Sieg der Bundesligageschichte, dann die knappe, aber gut 1:2-Niederlage in München und am Mittwoch eben die Bestätigung des Sieges gegen Freiburg und der wahrlich nicht selbstverständliche Einzug ins Achtelfinale. Die Eisernen sind bei weitem nicht das Kanonenfutter, für das es viele vor Beginn der Saison gehalten haben.

Vor Beginn: Union hat 30 Minuten und ein Elfmeterschießen weniger in den Knochen, setzten sich die Eisernen doch in der regulären Spielzeit gegen starke Freiburger mit 3:1 durch. Trotzdem gibt es auch hier fünf Veränderungen in der Startelf. Subotic, Trimmel, Bülter, Gentner und Andersson dürfen beginnen, es weichen Parensen, Ryerson, Schmiedebach, Mees und Ujah.

Vor Beginn: Hertha hat einen unglaublichen Pokalfight gegen Dynamo Dresden in den Knochen, setzte sich dort am Mittwoch erst nach Elfmeterschießen hauchzart durch. Gut möglich, dass das Spuren hinterlassen hat. Denn Coach Ante Covic wechselt auf sechs Positionen: Jarstein steht wieder für Kraft im Tor, außerdem starten Klünter, Boyata, Mittelstädt, Skjelbred und Ibisevic anstelle von Rekik, Plattenhardt, Darida, Duda und Kalou.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da. So schicken Urs Fischer und Ante Covic ihre Teams zu Beginn auf den Rasen:

Union: Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Lenz - Gentner, Andrich - Ingvartsen, Andersson, Bülter

Gikiewicz - Friedrich, Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Lenz - Gentner, Andrich - Ingvartsen, Andersson, Bülter Hertha: Jarstein - Klünter, Boyata, Stark, Mittelstädt - Wolf, Skjelbred, Grujic, Dilrosun - Lukebakio, Ibisevic

Vor Beginn: Letzmals trafen Hertha und Union im Jahr 2013 in der 2. Liga aufeinander. Damals trennten sich die beiden Hauptstadtvereine unentschieden. In vier Zweitligapartien ist die Bilanz ausgeglichen: Beide Teams siegten einmal, zudem gab es zwei Remis.

Vor Beginn: Erstmals seit 1977 stehen sich zwei Berliner Klubs in der Bundesliga gegenüber, damals Hertha BSC und Tennis Borussia Berlin.

Vor Beginn: Die Partie in Berlin-Köpenick wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Als Schiedsrichter ist Deniz Aytekin im Einsatz, der von Christian Dietz und Eduard Beitinger unterstützt wird.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Berliner Bundesliga-Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC.

Bundesliga live: Union Berlin gegen Hertha BSC heute im TV und Livestream

Die Begegnung Union vs. Hertha ist nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen hat sich Sky die Übertragungsrechte für alle Samstagsspiele der Bundesliga gesichert und liefert ab 17.30 Uhr die Bilder vom Berliner Derby.

Kommentator Frank Buschmann begleitet Euch durch das Spiel. Neben der TV-Übertragung bietet der Pay-TV-Sender auch einen Livestream via Sky Go an, um auch auf den mobilen Endgeräten auf dem Laufenden zu bleiben.

Auch DAZN liefert Euch alle Infos aus der Bundesliga. Der Streamingdienst zeigt 40 Spiele der laufenden Saison - unter anderem alle Freitagsspiele. Zudem gibt es zu allen Bundesligapartien 40 Minuten nach Spielende die Highlights. Das Angebot kostet 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich und kann für einen Monat kostenlos getestet werden. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Bundesliga: Der 10. Spieltag im Überblick

Zum Auftakt des 10. Spieltags setzte sich die TSG Hoffenheim souverän gegen Aufsteiger Paderborn durch und feierte den vierten Erfolg in Folge. Am Samstag patzte dann der FC Bayern in Frankfurt, während sich der BVB gegen Wolfsburg durchsetzte.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 01.11.2019 20.30 Uhr 1899 Hoffenheim SC Paderborn 07 3:0 02.11.2019 15.30 Uhr Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 3:0 02.11.2019 15.30 Uhr RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 8:0 02.11.2019 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Mönchengladbach 1:2 02.11.2019 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Bayern München 5:1 02.11.2019 15.30 Uhr Werder Bremen SC Freiburg 2:2 02.11.2019 18.30 Uhr Union Berlin Hertha BSC - 03.11.2019 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1. FC Köln - 03.11.2019 18 Uhr FC Augsburg Schalke 04 -

Bundesliga: Die Tabelle vor dem Berliner Derby

Union hat nach neun Spieltagen erst sieben Punkte auf dem Konto. Mit einem Sieg gegen den Stadtrivalen könnten die Eisernen bis auf einen Punkt an die Hertha heranrücken, die momentan bei elf Zählern steht.