Bundesliga: FC Schalke 04 gegen 1. FC Union Berlin heute live im TV, Livestream, Liveticker

Heute eröffnen der FC Schalke 04 und der 1. FC Union Berlin den 13. Spieltag der Bundesliga. Alles zum Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Der FC Schalke 04 und Union Berlin treffen das erste Mal überhaupt in der Bundesliga aufeinander. Bislang gab es nur ein Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel. Am 26.05.2001 gewann Schalke das DFB-Pokalfinale gegen die Köpenicker mit 2:0. Jörg Böhme erzielte einen Doppelpack für Königsblau.

Schalke 04 gegen Union Berlin: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Gespielt wird heute um 20.30 Uhr in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen. Schiedsrichter der Partie ist Daniel Schlager aus Hügelsheim. Seine Assistenten sind Sven Waschitzki aus Essen und Dominik Schaal aus Pfrondorf. Der vierte Offizielle heißt Mike Pickel.

Als Video-Assistenten in Köln fungieren Deniz Aytekin und Eduard Beitinger.

Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Union Berlin heute live im TV und Livestream

De Partie wird live und exklusiv in voller Länge von DAZN übertragen. Die Vorberichte starten um 20.10 Uhr. Dann wird Moderator Alex Schlüter durchs Programm führen. Als Experte fungiert Ralph Gunesch. Jan Platte wird das Spiel kommentieren, aber als Besonderheit gibt es eine zweite Tonoption. Dort wird Reporterlegende Manni Breuckmann durch das Spiel führen.

Der Streamingdienst hat seit dieser Saison aufgrund einer Kooperation mit Eurosport die Rechte an allen Freitagsspielen, den fünf frühen Sonntagsspielen und den Montagsspielen.

Schalke gegen Union: Die Bundesliga im Liveticker

Wer nicht die Möglichkeit hat, das Spiel auf DAZN zu verfolgen, der kann sich im Liveticker von SPOX über das Freitagsspiel der Bundesliga informieren. So verpasst Ihr keine wichtige Aktion.

Schalke 04 gegen Union Berlin heute live: Die Aufstellungen

Schalke-Trainer David Wagner stehen folgende Spieler nicht zur Verfügung: Nabil Bentaleb (Aufbautraining nach Meniskusriss), Salif Sane (Knieverletzung) und Benjamin Stambouli (Fußverletzung).

Union-Coach Urs Fischer muss auf diese Spieler verzichten: Akaki Gogia (Kreuzbandriss), Grischa Prömel (Patellasehnenreizung), Suleiman Abdullahi (Gehirnerschütterung) und Joshua Mees (Adduktorenbeschwerden).

So könnten die Mannschaften spielen:

Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Caliguiri, Serdar, Mascarell - Harit, Raman - Burgstaller

Nübel - Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka - Caliguiri, Serdar, Mascarell - Harit, Raman - Burgstaller Union: Ginkiewicz - Friedrich, Subotic, Schlotterbeck - Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz - Ingvartsen - Polter, Ujah

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 13. Spieltag

Der FC Schalke 04 liegt nach zwölf Spielen mit 22 Punkten auf Platz 5 der Tabelle. Union Berlin gewann die letzten drei Partien und kletterte so auf Platz 11.