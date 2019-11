Bundesliga: FC Bayern München - Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER

Der FC Bayern München empfängt am 13. Spieltag der Bundesliga Bayer Leverkusen. Hier könnt Ihr das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern München - Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER (ab 18.30 Uhr)

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Bayern: Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - Tolisso, Müller - Gnabry, Coman - Lewandowski.

Vor Beginn: Die Statistik spricht klar für die Münchner. Der FC Bayern verlor nur eines der letzten 29 Bundesliga-Heimspiele gegen Bayer Leverkusen (23 Siege, 5 Remis).

Vor Beginn: Bei Bayer Leverkusen läuft es hingegen aktuell nur in der Champions League. Den Siegen gegen Atletico Madrid und Lokomotive Moskau steht eine schwache Bundesliga-Form gegenüber: Nur sechs Punkte holte die Werkself in den vergangenen sechs Spielen. Mit 19 Punkten ist Bayer jedoch besser als 2018/19 (14 Zähler).

Vor Beginn: Der deutsche Rekordmeister ist nach der Gladbacher Niederlage am 12. Spieltag (0:2 gegen Union Berlin) nur noch einen Punkt von der Tabellenführung entfernt.

Vor Beginn: Vier Spiele, vier Siege, 16:0 Tore. So lautet die bisherige Bilanz von Hansi Flick als Trainer des FC Bayern. Kein FCB-Trainer startete zuvor so gut. Vor Beginn: Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Die Bundesliga-Tabelle