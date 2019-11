Bundesliga: FC Bayern gegen Borussia Dortmund heute im LIVE-TICKER

Der FC Bayern München empfängt im Topspiel des 11. Spieltags Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Hier könnt Ihr das Spiel im LIVE-TICKER verfolgen.

Vor Beginn: Bei den Bayern schaut alles auf Hansi Flick. Bleibt Flick bis zum Saisonende Coach, wenn er jetzt auch das Spiel gegen den BVB gewinnt?

Vor Beginn: Vor der nächsten Länderspielpause will der BVB nach dem starken Comeback-Sieg gegen Inter in der CL auch in der Bundesliga ein Ausrufezeichen setzen und zum ersten Mal seit 2014 wieder ein Bundesliga-Spiel bei den Bayern gewinnen. Damals gewann der BVB durch Tore von Henrikh Mkhitaryan, Marco Reus und Jonas Hofmann mit 3:0.

Vor Beginn: Bayern vs. BVB, mehr geht nicht. Herzlich willkommen zum Topspiel des 11. Spieltags!

FC Bayern gegen BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Flick wird wohl der Elf vertrauen, die Olympiakos in der Champions League mit 2:0 besiegte und sich dort für das Topspiel gegen den BVB einspielen sollte. Bei Dortmund meldeten sich Marco Reus und Jadon Sancho rechtzeitig zum Abschlusstraining fest, aber stehen auch beide in der Startelf? Mindestens Reus könnte zu Beginn von der Bank kommen, zumal Julian Brandt zuletzt stark in Form war. So könnten die Teams starten:

FC Bayern: Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - Gnabry, Müller, Goretzka, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - Gnabry, Müller, Goretzka, Coman - Lewandowski BVB: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz - Witsel, Weigl - Sancho, Brandt, Hazard - Alcacer

Bundesliga: FCB gegen BVB - Vorschau

Anpfiff zur Partie ist um 18.30 Uhr in der Allianz Arena in München.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Felix Zwayer

Felix Zwayer Assistenten: Thorsten Schiffner, Sascha Thielert

Thorsten Schiffner, Sascha Thielert Vierter Offizieller: Frank Willenborg

Frank Willenborg VAR: Daniel Siebert

Daniel Siebert VAR-Assistent: Rafael Foltyn

FC Bayern gegen BVB: Die letzten fünf Duelle im Überblick

Der FC Bayern München gewann die letzten fünf Bundesliga-Heimspiele gegen Borussia Dortmund allesamt bei 22:3 Toren. In den jüngsten vier BL-Heimpartien gegen den BVB gelangen dem FCB immer mindestens vier Treffer.