BVB vor dem Topspiel gegen FC Bayern: Die Pressekonferenz mit Lucien Favre im LIVETICKER

Am kommenden Samstag steigt in München das lang ersehnte Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Vor dem Liga-Gipfel stellt sich BVB-Trainer Lucien Favre gemeinsam mit Sportdirektor Michael Zorc den Fragen der Presse. Hier könnt ihr die PK vor dem Topspiel im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufen aktualisiert.

BVB gegen FC Bayern: Die Pressekonferenz mit Favre und Zorc vor dem Topspiel im Liveticker

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz von Borussia Dortmund vor dem Topspiel gegen den FC Bayern München am kommenden Samstag. Ab 13.45 Uhr werden sich wie gewohnt Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc den Fragen der Medienvertreter stellen. Ein Fokus wird dabei aller Voraussicht nach auf dem Personal für Samstag liegen.

Vor Beginn: Denn vor dem Auswärtsspiel in München drohen Favre zwei Schlüsselspieler in der Offensive auszufallen. Die Einsätze von Jadon Sancho (Oberschenkelzerrung) und Kapitän Marco Reus (Sprunggelenksprobleme) sind nach wie vor fraglich.

Vor Beginn: Abgesehen von den Personalsorgen, scheint sich der BVB pünktlich zum Liga-Gipfel nach einem krisenbehafteten Start in den Herbst gefangen zu haben. Zwei Siege gegen Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach, das furiose Comeback nach 0:2-Rückstand in der Champions League gegen Inter Mailand. Auf dem Papier ist beim BVB vor dem Kracher also alles in bester Ordnung.

Vor Beginn: Allerdings, und das gaben alle Protagonisten auch nach dem 3:2-Sieg über Inter auch offen zu, ist das Leistungslimit des BVB noch längst nicht erreicht. Zu anfällig und spielerisch schwach präsentierte sich die Borussia Wundertüte bei allen Siegen über Gladbach, Wolfsburg und die Nerazzurri in der ersten Halbzeit.

Vor Beginn: Dennoch: Die Formkurve des BVB zeigt nach oben, während der FC Bayern am vergangenen Sonntag die Reißleine zog und Trainer Niko Kovac entließ. Der war beim letzten Aufeinandertreffen noch dabei, als der BVB mit 0:5 in München unterging, die Tabellenführung an den FCB abgab und unterm Strich die Meisterschaft verspielte. Auch das wird sicherlich gleich Thema sein.

© getty

FC Bayern München gegen den BVB: TV-Übertragung und Livestream

Das Topspiel am kommenden Samstag wird ausschließlich im Pay-TV bei Sky oder im Livestream via Sky Go zu sehen sein. Der Sender zeigt abgesehen von den Freitags-, Montags- und den frühen Sonntagsspielen um 13.30 Uhr alle Partien der Fußball-Bundesliga exklusiv.

Die 40 anderen Partien zeigt ab dieser Spielzeit der Streamingdienst DAZN, der auch die Highlights des Spiels zwischen dem FC Bayern und dem BVB bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf seiner Plattform zeigt.

Ein Abonnement bei DAZN kostet monatlich 11,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Neben der Fußball-Bundesliga zeigt DAZN außerdem zahlreiche Live-Spiele aus der Primera Division, der Serie A, der Ligue 1, der Champions League und der Europa League. Hier könnt Ihr euch euren Gratismonat bei DAZN abholen.

FC Bayern - BVB im LIVE-TICKER verfolgen

Wer nicht die Möglichkeit hat, das Topspiel zwischen dem FC Bayern München und dem BVB live im TV zu verfolgen, kann auf den LIVETICKER von SPOX zurückgreifen.

FC Bayern gegen BVB: Dortmund seit fünf Jahren sieglos in München

Der BVB wartet seit mehr als fünf Jahren auf einen Bundesliga-Sieg in der Münchner Allioanz Arena. Damals gewannen die Dortmunder beim FC Bayern mit 3:0 durch Tore von Henrikh Mkhitaryan, Marco Reus und Jonas Hofmann. Kleine Randnotiz: Der FCB war damals in der ersten Saison unter Pep Guardiola zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens bereits Deutscher Meister.

Nach diesem 3:0-Erfolg holte der BVB keinen einzigen Punkt mehr in München und wurde in vier der fünf folgenden Partien in Bayern regelrecht abgeschossen.