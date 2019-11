BVB - News und Gerüchte: Watzke räumt Fehler bei Transfers im Sommer ein

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat in seiner Rede auf der Jahreshauptversammlung von Borussia Dortmund Fehler bei der Kaderplanung im Sommer eingeräumt. Der wiedergewählte Präsident Reinhard Rauball erteilte der viel geforderten Installation einer Frauen-Fußballabteilung in Dortmund eine Absage.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB-Transfers: Watzke räumt Fehler ein

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat während seiner Rede auf der Jahreshauptversammlung der Dortmunder Fehler bei den Sommertransfers eingeräumt. Dabei ging es jedoch nicht um die getätigten Transfers von Mats Hummels, Julian Brandt, Nico Schulz oder Thorgan Hazard, sondern um die nicht getätigten Transfers.

"Wir hätten eine zweite Nummer neun verpflichten müssen. Das haben wir nicht getan. Das war falsch", stellte Watzke fest. Aufgrund der Verletzungsanfälligkeit von Paco Alcacer mussten zuletzt mehrfach die offensiven Mittelfeldspieler Julian Brandt, Mario Götze und Marco Reus abwechselnd in der Rolle als Zentrumsstürmer aushelfen, ohne dabei jedoch zu überzeugen.

Im Sommer sollen Sportdirektor Michael Zorc und Watzke bereits mit dem Gedanken gespielt haben, noch einen durchsetzungsstarken Angreifer zu holen. Trainer Lucien Favre, dessen System für einen klassischen Stoßstürmer nicht unbedingt wie gemalt ist, sah darin jedoch keine Notwendigkeit: "Wenn ich auf unsere Spieler schaue, dann können Mario Götze und Paco Alcacer vorne spielen. Thorgan Hazard und Jacob Bruun Larsen können das auch."

Bereits Mitte November berichtete die Bild-Zeitung, dass der BVB den nun offen eingestandenen Fehler korrigieren und im Winter noch einmal auf Stürmersuche gehen wolle. Diesbezüglich kursiert in Dortmund immer wieder der Name Mario Mandzukic, der bei Juventus und Neu-Trainer Maurizio Sarri in Ungnade gefallen ist, noch kein einziges Spiel in der aktuellen Saison gemacht hat und zuletzt sogar vom Trainingsbetrieb freigestellt worden war. Ein Wechsel des Kroaten im Winter gilt als höchstwahrscheinlich.

Neben Mandzukic soll der BVB auch Olivier Giroud vom FC Chelsea auf dem Zettel haben. Der Franzose ist bei den stark verjüngten Blues nur noch Reservist und machte seinem Unmut darüber bereits öffentlich Luft. Zahlreiche Ligue-1-Klubs sollen jedoch ebenfalls um die Dienste des Stürmers buhlen.

BVB im Winter offenbar auf Stürmersuche: Das sind die möglichen Kandidaten © getty 1/26 Der BVB begibt sich im Winter offenbar doch noch einmal auf Stürmersuche und soll auf eine Verpflichtung von Olivier Giroud schielen. Warum ein Wintertransfer durchaus nachvollziehbar ist, und welche Kandidaten sich außerdem anbieten könnten. © getty 2/26 Harmlos und ohne Durchschlagskraft gegen Inter Mailand beim 0:2, nur ein Torschuss beim 0:4 gegen den FC Bayern, auch bei den zwei Siegen gegen Borussia Mönchengladbach ohne Esprit in der Offensive. Hat der BVB ein Sturmproblem? © getty 3/26 Jein. Der BVB ist im Angriff an sich qualitativ mit Brandt, Sancho, Alcacer, Reus, Hazard, Götze und Bruun Larsen sehr gut besetzt. Fällt Alcacer allerdings wie zuletzt häufig aus, muss ein offensiver Mittelfeldspieler als falsche Neun auflaufen. © getty 4/26 In dieser Rolle überzeugten zuletzt weder Brandt, noch Götze, noch Bruun Larsen und die BVB-Offensive krankte daran merklich. Schon im Sommer soll es Überlegungen gegeben haben, einen weiteren echten Stürmer zu holen. © getty 5/26 Damals gab es Einwände von Lucien Favre. "Natürlich kann man immer darüber diskutieren, es geht aber auch immer über Verfügbarkeiten und Möglichkeiten", hatte Sportdirektor Zorc zu der Stürmer-Thematik erst kürzlich gesagt. © getty 6/26 Nach Bild-Informationen soll nun aber nach einem weiteren Stürmer im Winter gesucht werden. Und das, obwohl Trainer Favre bekanntermaßen nicht unbedingt ein Fan des klassischen Stürmer-Bullen ist. Das musste in Gladbach schon Luuk de Jong erfahren. © getty 7/26 Allerdings zeigt das Beispiel Mario Balotelli auch, dass Favre es durchaus auszuloten weiß, einen klassischen, nicht sehr lauffreudigen und dazu körperlich großen und robusten Mittelstürmer erfolgreich einzubauen (43 Tore unter Favre in Nizza). © getty 8/26 OLIVIER GIROUD: Magere 211 Minuten stand der Franzose bislang für Chelsea in dieser Saison auf dem Platz. "Ich akzeptiere das nicht", sagte Giroud erst kürzlich. Chelsea soll nach Guardian-Angaben bereit sein, den 33-Jährigen im Winter abzugeben. © getty 9/26 Giroud misst 1,94 Meter, ist athletisch und durchsetzungsstark, gilt fußballerisch aber als limitiert und ist nicht der Schnellste. Er würde das BVB-Offensivspiel zwar variabler machen, fraglich ist nur, ob Favre mit ihm etwas anfangen kann. © getty 10/26 Gerüchte gibt es darüber hinaus aus England. Laut dem Mirror soll der BVB ein Auge auf den Franzosen geworfen haben und einen Januar-Transfer anstreben. Rund 7 Millionen Euro Ablöse sollen die Blues dem Bericht nach fordern. © getty 11/26 WILLIAN JOSE: Der groß gewachsene Angreifer (1,89 m) von Real Sociedad soll laut einem Bericht der Bild auf der Beobachtungsliste des BVB stehen. Der 27-Jährige traf in dieser Saison in 13 Spielen bereits fünfmal. © getty 12/26 MAXIMILIANO GOMEZ: Auch der Angreifer des FC Valencia soll laut der Bild auf der Liste des BVB stehen. Gomez wechselte erst im Sommer nach Valencia und etablierte sich als Torgarant, von daher ist es fraglich, ob er eine Freigabe erhalten würde. © getty 13/26 MARIO MANDZUKIC: Er wäre so eine Balotelli-Nizza-Lösung. Bei Juventus wurde der Kroate von Sarri aussortiert, machte noch kein einziges Spiel, durfte nicht einmal mehr am Mannschaftstraining teilnehmen. Mandzukic wird Juve wohl sehr sicher verlassen. © getty 14/26 Die Frage ist - wohin? Manchester United gilt als heißer Kandidat, auch Sevilla und West Ham United sind interessiert. Mandzukic bevorzugt offenbar eine Rückkehr zum FC Bayern, allerdings sei der deutsche Rekordmeister nicht darum bemüht. © getty 15/26 Der BVB wurde in den vergangenen zwei Sommertransferperioden mit dem Vizeweltmeister von 2018 in Verbindung gebracht. Mit 1,90 Metern und seiner Erfahrung wäre er durchaus eine Bereicherung. Die Ablöse würde sich wohl auf 5 Mio. Euro belaufen. © getty 16/26 ERLING BRAUT HAALAND: Er ist der absolute Shootingstar bei RB Salzburg. 26 Tore in 18 Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. Der 19 Jahre alte und 1,94 Meter große Norweger weckt international Begehrlichkeiten. © getty 17/26 Bereits Mitte September berichtete 90min.com, dass der BVB Favorit auf eine mögliche Verpflichtung sei. Zuletzt berichtete Sky jedoch, dass Haaland einen RB-internen Wechsel nach Leipzig erwäge. © getty 18/26 Ein Wintertransfer zum BVB ist auch aufgrund der namhaften Konkurrenz sehr unwahrscheinlich. Neben dem BVB sollen auch der FC Bayern, Manchester United, Real Madrid und der FC Barcelona die Fühler nach Haaland ausstrecken. © getty 19/26 MARIANO DIAZ: Spielt unter Zidane bei Real Madrid überhaupt keine Rolle, stand sogar erst einmal im Kader der Königlichen. Ein Abschied aus der spanischen Hauptstadt gilt als sehr wahrscheinlich. Anfang September soll er Schalke 04 abgesagt haben. © getty 20/26 Wie das Portal OKDiario berichtet, soll auch der BVB nun über eine Verpflichtung des Stürmers nachdenken. Eine Option sei ein Leihgeschäft bis Saisonende. Vorteil BVB: Die Beziehungen zu Real sind bestens, wie die Hakimi-Leihe bereits bewies. © getty 21/26 DRIES MERTENS: Sein Vertrag beim SSC Neapel läuft im Sommer aus, Gespräche über eine Verlängerung stocken, weil Topverdiener Mertens wohl Gehaltskürzungen hinnehmen müsste. Sollte es zu keiner Einigung kommen, … © getty 22/26 … sollen laut Transferguru Di Marzio zahlreiche Klubs Schlange stehen, darunter auch der BVB. Zuletzt berichtete die Gazzetta dello Sport jedoch, dass sich Mertens bereits für einen ablösefreien Wechsel zu Inter Mailand im Sommer entschieden habe. © getty 23/26 Mertens, der seit 2013 bei Napoli spielt und in 297 Partien 116 Mal traf, wäre mit 1,69 Meter Körpergröße ohnehin nicht der klassische Mittelstürmer, den der BVB angeblich sucht. © getty 24/26 ODSONNE EDOUARD: 21 Jahre jung, 1,87 Meter groß, 12 Tore in 24 Spielen für Celtic in dieser Saison. Edouard kommt aus der Jugend von PSG und dreht seit zwei Jahren bei den Schotten mächtig auf (45 Tore und 24 Vorlagen in 105 Spielen). © getty 25/26 Wie der Guardian bereits im September berichtete, soll der BVB neben einigen Serie-A-Klubs um den Franzosen werben. Auch Sky behauptet, dass die Schwarzgelben Edouard gescoutet hätten. Ein Wechsel im Winter soll jedoch überhaupt kein Thema sein. © imago images 26/26 STEFFEN TIGGES: 21 Jahre jung, 1,95 Meter groß und die interne Lösung. Tigges hatte beim BVB II einen starken Saisonstart (6 Tore in den ersten 8 Spielen), hat seitdem aber mit Ladehemmung zu kämpfen und ist seit zwei Monaten ohne Torerfolg.

BVB-Präsident Rauball: Frauen-Fußball in Dortmund "kaum vorstellbar"

Borussia Dortmunds Präsident Reinhard Rauball hat im Rahmen der BVB-Mitgliederversammlung den Wünschen der Fans nach einer Frauen-Fußballabteilung in Dortmund eine vorläufige Absage erteilt.

Mitglieder hatten jene Wünsche auf der JHV erneut geäußert mit der Begründung, dass es ja auch eine Frauen-Handball-Abteilung des BVB gebe und viele Nationalspielerinnen gerne für eine Dortmunder Mannschaft auflaufen wollten. Lina Magull, gebürtige Dortmunderin und Nationalspielerin in Diensten des FC Bayern, machte in einem Interview mit der FAZ im Sommer ihrem Unmut über die fehlende Frauen-Fußball-Präsenz beim BVB Luft.

"Das ärgert mich schon. Es gibt so viel Potential im Ruhrpott und in Dortmund. Da könnte man mit dem BVB wirklich etwas bewegen. Viele gute Spielerinnen haben schon gesagt, dass sie sofort für den BVB spielen würden", sagte Magull.

Rauball, der zuvor auf von den Mitgliedern des BVB mit großer Mehrheit für drei weitere Jahre bis 2022 als Präsident wiedergewählt wurde, entgegnete dem auf der Mitgliederversammlung jedoch, dass die Handball-Damen damals zu den finanziell schwierigen Zeiten der KgaA gehörten. Damals seien mehrere Sponsoren aktiviert worden, um diese zu finanzieren. Dies sei nicht noch einmal vorstellbar, sagte Rauball. Marketing-Chef Carsten Cramer versprach derweil, sich diesem Thema anzunehmen. Spätestens zur nächsten MV soll es Neuigkeiten dazu geben.

BVB-Spielplan bis zur Winterpause