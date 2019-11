Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg heute im LIVETICKER

Spitzenspiel in Dortmund: Der BVB empfängt den in der Bundesliga noch ungeschlagenen VfL Wolfsburg am 10. Spieltag. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts.

Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg im LIVETICKER

Vor Beginn: Bis zum vergangenen Dienstag war die Weste von Wolfsburgs Neu-Trainer Oliver Glasner noch weiß: null Niederlagen in drei Wettbewerben. Doch dann kam Leipzig und schoss die Wölfe im eigenen Stadion mit 6:1 aus dem Cup. Wiedergutmachung ist nun angesagt.

Vor Beginn: Der BVB braucht dringend einen Sieg, um die Unruhe rund um Trainer Lucien Favre und das Team in den Griff zu bekommen. Im Pokal kam man zwar weiter, doch in der Liga ist nach nur einem Sieg in den letzten fünf Spielen der Wurm drin. Immerhin: Mit Wolfsburg kommt ein Gegner, der über drei Jahre lang nicht mal ein Tor gegen den BVB erzielte.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 10. Spieltages zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg.

BVB gegen VfL Wolfsburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Dortmund: Bürki - Piszczek, Weigl, Hummels, N. Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, T. Hazard - Paco Alcacer

Wolfsburg: Pervan - Tisserand, Bruma, Brooks - William, Guilavogui, Arnold, R. Steffen - Joao Victor, Brekalo - Weghorst

BVB vs. Wolfsburg: Die letzten 5 Duelle

Datum Spieltag Heim Gast Ergebnis 30.03.2019 27. Dortmund Wolfsburg 2:0 03.11. 2018 10. Wolfsburg Dortmund 0:1 14.01.2018 18. Dortmund Wolfsburg 0:0 19.08.2017 1. Wolfsburg Dortmund 0:3 18.02.2017 21. Dortmund Wolfsburg 3:0

Bundesliga: Die Tabelle vor den Samstagsspielen

Der 10. Spieltag wurde mit einem souveränen 3:0-Sieg der TSG Hoffenheim gegen Aufsteiger SC Paderborn am Freitagabend eröffnet.