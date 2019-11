Bundesliga: 1. FC Köln gegen FC Augsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Markus Gisdol bestreitet heute sein erstes Heimspiel als Trainer des 1. FC Köln. Gegen den FC Augsburg sollen die ersten Punkte her. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund um die Partie und zu den Übertragungsmöglichkeiten im TV und Livestream.

Bundesliga: 1. FC Köln gegen FC Augsburg - Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Das Spiel zwischen beiden Mannschaften findet am heutigen Samstag um 15.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Tobias Stieler Assistenten: Dr. Matthias Jöllenbeck, Christian Gittelmann

Dr. Matthias Jöllenbeck, Christian Gittelmann Vierter Offizieller: Markus Häcker

Markus Häcker VAR: Tobias Welz

Tobias Welz VAR-Assistent: Rafael Foltyn

1. FC Köln gegen FC Augsburg heute live im TV und Livestream

Sky hat die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga und zeigt somit auch die Partie zwischen dem Effzeh und den Fuggerstädtern live. Ihr habt die Option, das Spiel entweder einzeln oder in der Konferenz zu verfolgen.

Die Berichterstattung beginnt um 14 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Kommentator Einzelspiel: Tom Bayer

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Livestream für seine Kunden via SkyGo oder über das SkyTicket an, was Ihr pro Tag erwerben könnt.

Solltet Ihr kein Sky-Abo haben, könnt Ihr die Highlights der Begegnung bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN sehen. Dort seht ihr neben allen Toren auch alle anderen wichtigen Spielszenen. Ein Abonnement kostet lediglich 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Bundesliga: Köln vs. FC Augsburg heute im LIVE-TICKER

Wer die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Augsburg nicht live sehen kann, bleibt mit dem Liveticker von SPOX immer auf dem neuesten Stand. SPOX bietet zu allen Bundesligaspielen einen Liveticker an, außerdem gibt es einen Konferenz-Liveticker.

Bundesliga: Köln gegen Augsburg: Die letzten Duelle im Überblick

Die beiden Mannschaften trafen in der Bundesliga insgesamt zehnmal aufeinander. Fünf mal gewannen die Fuggerstädter, nur einmal der Effzeh.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Bundesliga 27.01.2018 1. FC Köln FC Augsburg 1:1 Bundesliga 09.09.2017 FC Augsburg 1. FC Köln 3:0 Bundesliga 15.04.2017 FC Augsburg 1. FC Köln 2:1 Bundesliga 26.11.2016 1. FC Köln FC Augsburg 0:0 Bundesliga 29.04.2016 FC Augsburg 1. FC Köln 0:0 Bundesliga 05.12.2015 1. FC Köln FC Augsburg 0:1

Bundesliga: Die Tabelle vor Köln gegen Augsburg

Der 1. FC Köln hat bereits vier Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Platz. Augsburg dagegen ist mit 13 Punkten Zwölfter.