Bundesliga: Vorwürfe wegen Freiburgs Stadion - Verwaltungsgerichtshof reagiert zurückhaltend

In der Diskussion um die Nutzung des neuen Stadions darf sich der Fußball-Bundesligist SC Freiburg Hoffnungen machen. Wie der zuständige Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg am Donnerstag mitteilte, wird das Urteil des VGH voraussichtlich in einem sogenannten Anhörungsrügeverfahren noch einmal überprüft werden.



"Wenn das Regierungspräsidium wie angekündigt Anhörungsrüge einlegt, wird in diesem Verfahren eingehend zu prüfen sein, ob tatsächlich nicht aktuelle Lärmgrenzwerte zugrunde gelegt wurden und - falls ja - ob das Auswirkungen auf die ausgesprochene teilweise Nutzungsuntersagung hat", hieß es in der Mitteilung: "In einem Anhörungsrügeverfahren haben alle Verfahrensbeteiligte die Möglichkeit, ausführlich Stellung zu nehmen. Im Hinblick auf das mögliche Anhörungsrügeverfahren können weitergehende Aussagen derzeit nicht gemacht werden."

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass den Freiburgern beim Bau des neuen Stadions juristische Schwierigkeiten im Weg stehen. Der VGH urteilte am 2. Oktober, dass die Arena aus Gründen des Lärmschutzes während üblicher Anstoßzeiten nicht für Fußballspiele genutzt werden darf. In der Bundesliga wären demnach Spiele am Freitag- und Samstagabend sowie am Sonntagmittag um 13.30 Uhr betroffen.

Bundesliga: So weit müssen die Teams auswärts durchschnittlich reisen © getty 1/20 Von Freiburg nach Bremen, von Köln nach Berlin: Auch in der kommenden Saison werden viele Fans ihrer Mannschaft quer durch Deutschland folgen. Je nach Verein sind die Auswärtsfahrten dementsprechend oft weiter oder näher. © getty 2/20 Die Instagram-Seite fussballstats hat die Distanz zwischen den Stadtzentren berechnet und welches Team durchschnittlich pro Auswärtsspiel die meisten Kilometer für ein Spiel zurücklegen muss. © getty 3/20 Platz 18: Borussia Dortmund - 286 Kilometer im Durchschnitt. © getty 4/20 Platz 17: SC Paderborn - 294 Kilometer im Durchschnitt. © getty 5/20 Platz 16: 1. FC Köln - 296 Kilometer im Durchschnitt. © getty 6/20 Platz 15: Bayer 04 Leverkusen - 298 Kilometer im Durchschnitt. © getty 7/20 Platz 14: Eintracht Frankfurt - 299 Kilometer im Durchschnitt. © getty 8/20 Platz 13: Fortuna Düsseldorf - 301 Kilometer im Durchschnitt. © getty 9/20 Platz 12: FC Schalke 04 - 303 Kilometer im Durchschnitt. © getty 10/20 Platz 11: FSV Mainz 05 - 310 Kilometer im Durchschnitt. © getty 11/20 Platz 10: Borussia Mönchengladbach - 355 Kilometer im Durchschnitt. © getty 12/20 Platz 9: TSG Hoffenheim - 355 Kilometer im Durchschnitt. © getty 13/20 Platz 8: VfL Wolfsburg - 367 Kilometer im Durchschnitt. © getty 14/20 Platz 7: Werder Bremen - 406 Kilometer im Durchschnitt. © getty 15/20 Platz 6: RB Leipzig - 407 Kilometer im Durchschnitt. © getty 16/20 Platz 5: FC Augsburg - 481 Kilometer im Durchschnitt. © getty 17/20 Platz 4: Hertha BSC - 484 Kilometer im Durchschnitt (gemessen ab Berlin-Zentrum). © getty 18/20 Platz 3: SC Freiburg - 492 Kilometer im Durchschnitt. © getty 19/20 Platz 2: Union Berlin - 495 Kilometer im Durchschnitt (gemessen ab Berlin-Köpenick). © getty 20/20 Platz 1: FC Bayern München - 513 Kilometer im Durchschnitt.

Das Regierungspräsidium Freiburg hatte daraufhin erklärt, dass nach der Einschätzung der Behörde der Beschluss auf der Berücksichtigung veralteter Lärmschutzwerte beruhe. Das Regierungspräsidium kündigte zudem die Anhörungsrüge an.