BVB - News und Gerüchte: Geldstrafe für Jadon Sancho von Borussia Dortmund offenbar enthüllt

Die Bild will die Geldstrafe für Jadon Sancho von Borussia Dortmund in Erfahrung gebracht haben. Auch Axel Witsel äußert sich zur Suspendierung des Engländers. BVB-Sportdirektor Michael Zorc spricht über die bisherigen Leistungen von Julian Brandt.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

BVB: Geldstrafe für Jadon Sancho offenbar bekannt

Jadon Sancho wurde für das Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach suspendiert, nachdem er verspätet von der englischen Nationalmannschaft zurückgekehrt war. Die Bild will nun erfahren haben, welche Strafe der BVB dem 19-Jährigen aufgebrummt hat.

Demnach muss Sancho 100.000 Euro berappen. Bereits am Samstagmorgen wurde Sancho zu Einzeltraining verdonnert, bei Regen drehte er gemeinsam mit einem Athletiktrainer zirka eine Stunde lang Runden um den Platz.

"Disziplinarische Gründe" hatte der BVB als Begründung dafür angegeben, weshalb Sancho überraschend aus dem Kader gestrichen wurde. Der 19-Jährige kam mit fast eintägiger und unerlaubter Verspätung von der Länderspielreise Englands nach Dortmund zurück.

Im Champions-League-Auswärtsspiel bei Inter Mailand am Mittwoch soll Sancho aber wieder dem Kader angehören. "Jadon ist ein anständiger Junge. Ich mag ihn sehr. Er ist noch in einem Lernprozess und testet vielleicht auch mal Grenzen aus. Dann muss man Grenzen halt setzen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/29 Der BVB erarbeitet sich gegen Spitzenreiter Mönchengladbach drei Punkte. Gegen seinen Ex-Klub spielt Hazard wie entfesselt auf, auch die Dortmunder Keeper glänzen. Bei Gladbach überzeugt ein Verletzter, ein Weltmeister fällt ab. Die Einzelkritiken... © imago images 2/29 ROMAN BÜRKI (bis 70.): Glänzte mit drei Rettungsaktionen in Hälfte eins, besonders stark war seine Fußabwehr gegen Embolo (29.). Bekam nach dem Seitenwechsel nicht mehr viel zu tun, verletzte sich aber bei einem Sprung und musste vom Platz. Note: 1,5. © imago images 3/29 MANUEL AKANJI: Präsentierte sich auf der rechten Defensivseite souveräner als in der Innenverteidigung und blieb bei allen Laufduellen über seine Seite energisch am Gegner, setzte jedoch keinerlei Akzente nach vorne. Ordentliche Vorstellung. Note: 3. © imago images 4/29 JULIAN WEIGL: Brachte 95 Prozent seiner Zuspiele an seine Kollegen und spielte einige feine Bälle wie auf Brandt in der Schlussphase. Machte seine Schnelligkeitsdefizite gegen Embolo mit gutem Stellungsspiel wett. Note: 2,5. © getty 5/29 MATS HUMMELS: Tauchte bei Offensivstandards immer wieder vorne auf, verfehlte aber meist sein Ziel. Hatte in der Schlussphase Glück, als Schiedsrichter Stegemann nach seinem Kontakt gegen Herrmann nicht auf Elfmeter für die Gäste entschied. Note: 2,5. © getty 6/29 NICO SCHULZ: Lief nach seiner Verletzungspause noch nicht rund. Gewann zwar 80 Prozent seiner Zweikämpfe, produzierte mit acht Ballverlusten aber mehr als seine drei Partner in der Viererkette zusammen und entwickelte kaum Druck nach vorne. Note: 3,5. © imago images 7/29 ACHRAF HAKIMI: Durfte wieder im rechten Mittelfeld ran, wechselte aber häufig mit Hazard die Seiten. Ließ, obwohl er Brandt das zurückgepfiffene 2:0 vorbereitete, die Durchschlagskraft und Kreativität der vergangenen Wochen vermissen. Note: 3,5. © getty 8/29 AXEL WITSEL: Setzte bis auf einen Schuss in Hälfte eins kaum Akzente nach vorne, bestach aber durch seine Ruhe am Ball (Passquote: 88 Prozent). Erwies sich mit sieben Balleroberungen (Bestwert) zudem als wichtigster Zweikämpfer seines Teams. Note: 2,5. © imago images 9/29 THOMAS DELANEY: Wirkte nicht so spritzig wie sonst, gewann nur 43 Prozent seiner Zweikämpfe. Schaffte es immerhin, bei gegnerischem Ballbesitz schnell den Rückwärtsgang einzulegen. Fing vier Bälle ab. Note: 3. © imago images 10/29 THORGAN HAZARD (bis 90.+6): Wirkte gegen seinen Ex-Klub wie entfesselt. Traf zum 1:0, wurde allerdings zurückgepfiffen. Trat dann als Vorlagengeber in Erscheinung und bereitete neben Reus‘ Treffer fünf weitere Topchancen vor. Note: 2. © imago images 11/29 JULIAN BRANDT (bis 90.+2): Wollte unbedingt seine Chance nutzen und bot sich immer wieder an. Erarbeitete sich einige Chancen, schloss aber zu unpräzise ab - oder wurde wie kurz vor Schluss von Stegemann zurückgepfiffen. Note: 3. © imago images 12/29 MARCO REUS: War bis auf einen geblockten Schuss (27.) in Hälfte eins blass, nach dem Seitenwechsel aber entscheidend mit seinem Tunnel-Tor zum 1:0 zur Stelle (58.). Verhinderte das 2:0 durch Brandt unglücklich. Note: 2,5. © getty 13/29 MARWIN HITZ (ab 70.): Ersetzte den verletzten Bürki und hatte Glück, dass Herrmann sein Tor wenig später um Haaresbreite verfehlte. Rettete eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit aus kurzer Distanz entscheidend gegen Neuhaus. Note: 2. © imago images 14/29 DAN-AXEL ZAGADOU (ab 90.+2): Durfte anstelle des agilen Brandt noch ein paar Minuten mitwirken. Keine Bewertung. © getty 15/29 LUKASZ PISZCZEK (ab 90.+6): Kam für den gefeierten Hazard, um noch einmal Zeit von der Uhr zu nehmen. Keine Bewertung. © imago images 16/29 YANN SOMMER: Parierte erst stark gegen Brandt, zeigte dann eine Weltklasse-Parade gegen Hummels. Seinen Fehler beim Hazard-Tor korrigierte der VAR, beim Reus-Tor war er machtlos. Kurz vor Schluss wieder bärenstark gegen Brandt. Note: 2,5. © imago images 17/29 STEFAN LAINER: Fand trotz Außenbandriss stark in die Partie, stand defensiv stabil und setzte offensiv das erste dicke Ausrufezeichen, das Bürki gerade noch parierte. Blieb auch in Halbzeit zwei ein Aktivposten und spielte mutig nach vorn. Note: 2. © imago images 18/29 NICO ELVEDI: Machte viele Sachen in der Innenverteidigung richtig, war einer der besten Zweikämpfer der Gladbacher und warf sich immer wieder in die Dortmunder Abschlüsse. Einziges Manko: die nervöse Spieleröffnung. Note: 3,5. © imago images 19/29 TONY JANTSCHKE: Startete mit einem robusten Tackling gegen Reus in die Partie und gab die Marschroute vor. Nicht immer sattelfest, aber hochmotiviert. Beim 0:1 von Reus wurde er allein gelassen. Leistete sich keine groben Fehler. Note 3,5. © getty 20/29 OSCAR WENDT: Hatte viel Mühe mit Ex-Teamkollege Hazard, der immer wieder den direkten Weg zum Tor suchte und Wendt mit seinem Tempo zu schaffen machte. Der wurde ein ums andere Mal leicht überspielt und war wesentlich anfälliger als Lainer. Note: 4,5. © imago images 21/29 CHRISTOPH KRAMER: Unauffälliger als Nebenmann Zakaria – und zweikampfschwächer. Gewann nur unterirdische 16 Prozent im ersten Durchgang. Ließ sich beim BVB-Führungstreffer rauslocken und entblößte das Zentrum. Steigerte sich anschließend. Note: 4,5. © imago images 22/29 DENIS ZAKARIA: Verrichtete viel Drecksarbeit auf der Sechs und klärte gegen den durchstartenden Hazard in höchster Not. War einmal mehr bester Zweikämpfer der Gladbacher und machte auch sonst ein gutes Spiel. Note: 2,5. © getty 23/29 MARCUS THURAM: Offensiv ging bei ihm nicht viel zusammen. Arbeitete viel auf seiner Seite nach hinten. Hatte zwar keinen Abschluss, dafür aber eine sehenswerte Vorlage auf Herrmann, der jedoch vorbeischoss. Note: 4. © getty 24/29 LASZLO BENES: Ließ seine Spielintelligenz immer wieder aufblitzen, schlug gute Standards und setzte Embolo mit einem Geniestreich herrlich in Szene, der vergab jedoch freistehend (29.). Anschließend wurde es stiller um ihn. Note: 3. © getty 25/29 ALASSANE PLEA: Hatte wenige bis gar keine Abschlussmöglichkeiten und war dementsprechend etwas verloren auf der linken Außenbahn. Hatte seine besten Aktion beim Doppelpass mit Thuram und der Großchance von Herrmann. Note: 4. © getty 26/29 BREEL EMBOLO: Verweigerte den Matchwinner-Status. Ackerte viel und lief Weigl und Hummels immer wieder gut an. Hatte zweimal vor Bürki das 1:0 auf dem Fuß und wurde zweimal abgekocht. Wurde nach einer guten Stunde ersetzt. Note: 4,5. © imago images 27/29 PATRICK HERRMANN: Kam in der 63. Minute für Embolo und hatte zehn Minuten später den Ausgleich auf dem Fuß, wurde jedoch noch entscheidend von Hummels gestört. Hatte danach keine Szenen mehr. Note: 4. © imago images 28/29 FLORIAN NEUHAUS: Wollte das Ruder nach seiner Einwechslung in der 63. Minute rumreißen, rauschte frei vor dem eingewechselten Hitz in eine Lainer-Flanke, scheiterte jedoch (89.). Verhinderte durch ein taktisches Foul das mögliche 0:2. Note: 3. © imago images 29/29 LARS STINDL: Feierte sein Comeback nach Schienbeinbruch und kam in der 78. Minute für Wendt und tat dem Gladbacher Spiel als Akteur zwischen den Ketten sichtlich gut. Note: Keine Bewertung.

BVB: Witsel spricht über Sancho-Suspendierung

BVB-Sportdirektor Zorc begründete die Maßnahme gegen Sancho auch mit der Hygiene innerhalb der Mannschaft. Schließlich soll Sancho nicht zum ersten Mal unpünktlich gewesen sein.

Führungsspieler Axel Witsel äußerte sich nun in der Bild zur Suspendierung des Youngsters: "In einer Mannschaft gibt es klare Regeln, egal, ob er Witsel, Reus oder Sancho heißt. Der Trainer und die sportliche Leitung haben sich entschieden, Jadon für das Spiel rauszunehmen. Damit ist das Thema auch erledigt."

BVB, News: Zorc über Julian Brandt

Julian Brandt fehlt in Dortmund noch die Konstanz in seinen Leistungen. Häufig saß der Neuzugang aus Leverkusen nur auf der Bank. BVB-Manager Zorc macht sich deshalb aber noch längst keine Sorgen: "Ich halte nichts davon, nach zwei oder drei Monaten bereits eine Bewertung abzugeben. Man darf nicht vergessen, dass wir bislang nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben", so der 57-Jährige im kicker.

Vielmehr ist Zorc weiterhin zu "100 Prozent" davon überzeugt, "dass Julian seine Qualitäten bei uns einbringen wird". Auch Brandts Ex-Trainer Heiko Herrlich äußerte sich zu seinem ehemaligen Schützling: "Julian muss weiter an sich arbeiten, insbesondere an der Arbeit gegen den Ball. Den absoluten Stammspieler-Status hat er in Dortmund noch nicht inne, auch wenn er offensiv schon zeigen konnte, über welche Qualitäten er am Ball verfügt."

Borussia Dortmund: Die kommenden Spiele

In den kommenden Wochen warten einige harte Brocken auf den BVB. Nach der CL-Partie gegen Inter wartet in der Bundesliga das Revierderby gegen Schalke, bevor es im Pokal erneut gegen Gladbach geht.