Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04 live im TV und Livestream?

Am Sonntag (20. Oktober) empfängt die TSG Hoffenheim den FC Schalke 04. Wer die Partie live im TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, verrät Euch SPOX. Außerdem erfahrt Ihr alles Wissenswerte zur Begegnung.

Schalke will seinen Höhenflug fortsetzen und den nächsten Dreier einfahren. Aktuell stehen die Königsblauen nach sieben Spielen mit 14 Punkten da. Doch vor der Länderspielpause landete die TSG Hoffenheim einen waschechten Coup, die Mannschaft von Alfred Schreuder gewann überraschend mit 2:1 gegen den FC Bayern München.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04 live?

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Partie nicht sehen, stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender Sky TSG Hoffenheim gegen FC Schalke 04 live. Der Bezahlsender teilt sich in dieser Saison die Rechte an der Bundesliga mit dem Streamingdienst DAZN und überträgt neben allen Samstagsspielen auch am Sonntag einige Partien. Zudem bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via SkyGo oder mit dem zusätzlich erwerbbaren Sky-Ticket an.

Bei DAZN könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie sehen. Der Streaming-Dienst zeigt alle Freitags- und Montagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr. Neben der Bundesliga verfügt das DAZN-Programm auch über die Serie A, LaLiga und Ligue 1. Die Champions League und Europa League ist ebenfalls bei DAZN zu finden.

Neuer, Rakitic und Co.: Die letzten Schalker Tabellenführer © getty 1/17 Wegen eines Gegentores in der Nachspielzeit hat der FC Schalke 04 beim Spiel gegen den 1. FC Köln den Sprung an die Bundesliga-Tabellenspitze verpasst. © getty 2/17 Die letzte Schalke-Mannschaft, die das schaffte, bleibt deshalb die Truppe, die am 28. Spieltag der Saison 2009/10 mit 2:0 bei Bayer 04 Leverkusen gewonnen hat. © getty 3/17 TOR: Manuel Neuer © getty 4/17 ABWEHR: Benedikt Höwedes © getty 5/17 Heiko Westermann © getty 6/17 Marcelo Bordon © getty 7/17 Rafinha © getty 8/17 MITTELFELD: Peer Kluge © getty 9/17 Joel Matip © getty 10/17 Ivan Rakitic © getty 11/17 STURM: Jefferson Farfan © getty 12/17 Kevin Kuranyi © getty 13/17 Edu © getty 14/17 EINWECHSELSPIELER: Junmin Hao © getty 15/17 Christoph Moritz © getty 16/17 Lukas Schmitz © getty 17/17 TRAINER: Felix Magath

TSG Hoffenheim vs. Schalke 04: Daten und Fakten zum Spiel

Die TSG Hoffenheim empfängt den FC Schalke 04 im späten Sonntagsspiel, welches um 18 Uhr angepfiffen wird. Austragungsstätte ist die Prezero-Arena in Sinsheim, welche 25.641 Zuschauern einen Platz bietet. Schiedsrichter der Partie ist Robert Hartmann.

TSG Hoffenheim gegen Schalke 04 im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Spiel zwischen Hoffenheim und Schalke vor den Bildschirmen verfolgen zu können, seid Ihr im Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Dort verpasst Ihr keine wichtigen Geschehnisse aus Sinsheim und bleibt immer auf dem neusten Stand - hier entlang.

TSG Hoffenheim - FC Schalke 04: Voraussichtliche Aufstellungen

Hoffenheim stehen Ishak Belfodil, Steven Zuber und Diadie Samassekou verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Außerdem sind die Einsätze der angeschlagenen Dennis Geiger und Lukas Rupp fraglich. Dafür könnte der wieder vollständig genesene Stürmer Andrej Kramaric sein Comeback geben

Schalke-Trainer David Wagner kann nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen, nur der ohnehin degradierte Nabil Bentaleb muss passen.

TSG: Baumann - Posch, Vogt, B. Hübner, Skov - Grillitsch - Rudy, Geiger - Kaderabek, Bebou - Adamyan

S04: Nübel - Kenny, Stambouli, Sané, Oczipka - Mascarell, S. Serdar - Caligiuri, Harit, Raman - Burgstaller

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

So ist der aktuelle Stand in der Bundesliga: