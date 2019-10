Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 im LIVE-TICKER

Der FC Schalke 04 kann mit einem Sieg an die Tabellenspitze springen, die TSG Hoffenheim will nach dem Erfolg gegen die Bayern nachlegen. Bei SPOX könnt Ihr die Begegnung der beiden Teams im Liveticker verfolgen.

Bundesliga, 8. Spieltag: Hoffenheim gegen Schalke 04 im LIVE-Ticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Hoffenheim will hingegen nach dem Erfolg gegen die Bayern nachlegen. Mit einem Sieg wäre die Elf von Alfred Schreuder nur fünf Punkte von Tabellenführer Mönchengladbach entfernt.

Vor Beginn: Nach den Ergebnissen von gestern steht Schalke vor derselben Ausgangslage wie vor der Länderspielpause: Mit einem Sieg springt Königsblau an die Tabellenspitze - und das ausgerechnet unmittelbar vor dem Revierderby.

Vor Beginn: Herzlich willkommen beim Liveticker zur Partie FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim am 8. Spieltag der Bundesliga.

Hoffenheim gegen S04: Voraussichtliche Aufstellungen

David Wagner wird eventuell auf Neu-Nationalspieler Suat Serdar verzichten müssen. Der Mittelfeldmann musste am Dienstag das Training wegen Adduktorenproblemen abbrechen. Sollte er ausfallen, dürfte Weston McKennie in die Startelf rücken.

FC Schalke 04: Nübel - Kenny, Sane, Stambouli, Oczipka - Mascarell, Serdar - Caligiuri, Harit, Raman - Burgstaller

Nübel - Kenny, Sane, Stambouli, Oczipka - Mascarell, Serdar - Caligiuri, Harit, Raman - Burgstaller TSG 1899 Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Hübner, Skov - Grillitsch, Rudy, Geiger - Kaderabek, Bebou - Adamyan

Bundesliga - Hoffenheim vs. Schalke: Vorschau

Zwei der Mannschaften der Stunde treffen aufeinander. Schalke ist seit mittlerweile fünf Spielen in Folge ungeschlagen und verpasste nur wegen eines späten Ausgleichstreffers des 1. FC Köln am vergangenen Spieltag die zwischenzeitliche Tabellenführung. Grund für den Schalker Höhenflug ist vor allem Amine Harit. Der Marokkaner wurde in dieser Woche als Spieler des Monats September ausgezeichnet; sein Siegtreffer gegen den 1. FSV Mainz wurde zum Tor des Monats gewählt.

Ein besonderes Spiel wird das heutige Aufeinandertreffen sicherlich für Sebastian Rudy. Der Mittelfeldmann ist aktuell vom FC Schalke 04 an die TSG Hoffenheim verliehen. Vergangene Saison wurde er von Königsblau noch für 15 Millionen Euro vom FC Bayern geholt, eine eher enttäuschende Saison später kam die vorläufige Trennung. Bei der TSG blüht Rudy wieder auf und hat noch keine Minute der laufenden Bundesliga-Saison verpasst. Er kam vergangene Saison für die Königsblauen zu 21 Bundesliga-Einsätzen (ohne Torbeteiligung).

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen