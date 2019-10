8. Spieltag, Stimmen und Reaktionen zu den Samstagsspielen: "Charaktertest nicht bestanden"

Nach dem späten Patzer beim FC Augsburg (2:2) zeigen sich die Spieler des FC Bayern selbstkritisch, Trainer Niko Kovac hadert mit der Chancenverwertung. Auch Serge Gnabry stellt dem Team ein schlechtes Zeugnis aus. Beim SC Freiburg trauert ein Debütant, in Bremen ist man sich über einen Elferpfiff uneins. SPOX hat die Stimmen der Samstagsspiele von Sky.

FC Augsburg - FC Bayern München 2:2 (1:1)

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München)

... zum Spiel: "Nach 23 Sekunden und in der 93. Minute kriegen wir die Gegentore. Das darf nicht passieren, vor allem weil wir in der Spielvorbereitung noch das schnelle Tor der Augsburger in Dortmund gezeigt haben. Danach spielen wir ein gutes Spiel und haben Riesenchancen. Nur heute machen wir sie halt nicht rein. Dann musst du aber zusehen, dass du hinten sicher stehst. Das waren heute zwei Schüsse und zwei Gegentore, das darf nicht passieren. Wir bringen uns selber um den Lohn für unser gutes Spiel."

... zu seiner Halbzeitansprache: "Ich habe meinen Jungs gesagt, dass wir nach fünf Minuten alles im Griff hatten. Wir hatten Riesenchancen und fast durchgehend den Ball. Nach dem Wechsel machen wir dann nach drei Minuten gleich das Tor und haben mindestens fünf Hochprozentige und machen den Ball nicht rein. Zum Schluss war es dann die Krönung. Wir laufen im drei gegen zwei aufs Augsburger Tor, verlieren den Ball und kassieren im Gegenzug den Ausgleich."

... zur Überlegenheit der Bayern: "Augsburg hatte überhaupt keinen Ballbesitz. Sie sind eigentlich nur hinterhergelaufen. Wir haben die Chancen nicht gemacht und sie so am Leben gelassen. Das wir dann den Ausgleich kriegen ist schlimm, aber noch schlimmer ist die Verletzung von Niklas,

... zur Verletzung von Niklas Süle: "Wir werden Niklas untersuchen. Das Gefühl ist leider auf keinen Fall positiv, sondern eher negativ. Das Kreuzband ist wohl beschädigt. Wir müssen gucken, ob noch weitere Sachen im Knie kaputt sind."

Serge Gnabry (Torschütze FC Bayern München):

... zum Spiel: "Heute haben wir den Charaktertest nicht bestanden. Wir haben ein super Spiel gemacht und alles kontrolliert. Am Ende haben wir noch zwei Hundertprozentige, wenn wir einen davon machen, ist der Sack zu. So haben wir es vergeigt. "

... zur Halbzeitansprache von Niko Kovac: "Wir sollten so weiterspielen wie in der ersten Halbzeit. Wir hatten viel Ballbesitz und zahlreiche Chancen, genauso wie dann auch im zweiten Durchgang. Wir waren zu fahrlässig und haben das 3:1 nicht gemacht. Dann passiert sowas."

... zu den Leistungsschwankungen der Bayern: "Das ist Fußball. Manchmal hat man Spiele, wo alles glatt läuft wie gegen Tottenham. Dann gegen Hoffenheim nicht. Heute sind wir selber schuld. Dieses Spiel müssen wir gewinnen, das darf nicht anders passieren. Wir müssen mit unseren Chancen einfach besser umgehen."

FC Augsburg - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken © imago images 1/15 Der FC Bayern kommt nicht über ein 2:2 in Augsburg hinaus. Während auf Gnabry einmal mehr Verlass ist, enttäuscht vor allem die Defensive. Der designierte Superstar war ein 45-minütiger Totalausfall. Das Team von Niko Kovac in der Einzelkritik. © imago images 2/15 MANUEL NEUER: Bei beiden Gegentoren schuldlos und bei den zwei, drei Schüssen der Augsburger aufs Tor zur Stelle. Allerdings nicht immer standfest bei der Spieleröffnung. Seine Großtat gegen Max kurz vor Schluss war ganz stark. Note: 3. © imago images 3/15 JOSHUA KIMMICH: Hatte gute Zweikampfwerte (75 Prozent), stand defensiv wie seine Nebenleute aber zunächst auch nicht gerade stabil bei den schnellen Augsburger Gegenstößen. Blieb auch offensiv ungewohnt blass. Note: 3,5. © imago images 4/15 NIKLAS SÜLE: Verlor vor der Augsburger Führung nach 33 Sekunden das entscheidende Kopfballduell. Musste nach nur zwölf Minuten mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Note: Keine Bewertung. © imago images 5/15 BENJAMIN PAVARD: Beim 0:1 schaltete er viel zu früh ab, auch sonst in Halbzeit eins mit einigen Wacklern, zum Beispiel bei seiner Kopfballrückgabe auf Hernandez (27.). Steigerte sich im zweiten Durchgang, nur um beim 2:2 wieder zu pennen. Note: 4,5. © imago images 6/15 LUCAS HERNANDEZ: Rückte nach der Süle-Verletzung früh in die Innenverteidigung und stand besser als Nebenmann Pavard. Aber: auch der 80-Millionen-Mann wirkte ein ums andere Mal nicht sicher und wurde vor dem 2:2 entscheidend düpiert. Note: 4. © imago images 7/15 JAVI MARTINEZ: Machte einige starke Seitenverlagerungen wie vor dem Ausgleich auf Gnabry. Im Zentrum durchaus präsenter als Thiago und Coutinho und in der Luft fast unbezwingbar, aber beim 2:2 zu spät bei Cordova. Note: 3. © imago images 8/15 THIAGO: In der ersten Halbzeit größtenteils auf Tauchstation. Hatte das 2:1 auf dem Fuß, schob den Ball aber ohne Überzeugung aufs Tor zu, wo Jedvaj klärte. Führte viele Zweikämpfe (24) und besserte sich, verlor aber dennoch viele Bälle. Note: 4. © imago images 9/15 SERGE GNABRY: Starke Flanke auf Lewandowski beim Ausgleich (14.) und erneut Aktivposten auf rechts. An sechs von sieben Münchner Torschüssen in Halbzeit eins beteiligt. Traf erst nur den Pfosten, im zweiten Durchgang dann Robben-like ins Eck. Note: 1,5. © imago images 10/15 PHILIPPE COUTINHO: In der ersten Halbzeit ein Totalausfall, wachte mit Wiederanpfiff aber spürbar auf. Bereitete erst das 2:1 von Gnabry vor, scheiterte dann aus kurzer Distanz an Koubek. Wollte anschließend zu oft mit dem Kopf durch die Wand. Note: 4,5. © imago images 11/15 KINSGLEY COMAN: Trotz der Geschwindigkeitsvorteile gegen Lichtsteiner wenig in Szene gesetzt. Hatte offensiv aber dennoch drei, vier gute Aktionen, nach denen es brandgefährlich wurde. Im zweiten Durchgang verbessert, aber ohne Fortune. Note: 3,5. © imago images 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: So langsam gehen einem die Superlativen aus. Sein zwölfter Treffer im achten Spiel weckte merkwürdige Bayern aus dem Tiefschlaf. Ackerte darüber hinaus wie eh und je, ließ aber Chancen zur Entscheidung liegen. Das rächte sich. Note: 3. © imago images 13/15 DAVID ALABA: Kam für den verletzten Süle und machte noch den stabilsten Eindruck in der Viererkette. Das Zusammenspiel mit Coman wurde immer besser mit zunehmender Spieldauer. Ein gelungenes Comeback des Österreichers. Note: 3. © getty 14/15 THOMAS MÜLLER: Kam zehn Minuten vor Schluss für den blassen Coutinho und hätte das 3:1 machen MÜSSEN, setzte den Ball freistehend vor Koubek aber über das Tor. Es folgte das 2:2. Note: Keine Bewertung. © imago images 15/15 LEON GORETZKA: Kam kurz vor dem Ende für den starken Gnabry zu seinem Comeback nach Oberschenkel-OP und musste mitansehen, wie die Bayern noch zwei Punkte abgaben. Note: Keine Bewertung.

Alfred Finnbogason (Torschütze FC Augsburg):

... zum Spiel: "Es war enttäuschend, dass ich nicht von Anfang an gespielt habe. Aber ich habe mich schnell auf meine Rolle eingestellt. Natürlich ist es etwas Besonderes gegen die Bayern zu treffen. Bei einem Tor Vorsprung hat man bis zur letzten Sekunde immer eine Chance."

Rani Khedira (FC Augsburg):

... zum Spiel: "Wir hatten einen geilen Start, ein geiles Ende und zwischendrin einen geilen Torwart."

Timo Werner (Torschütze RB Leipzig)

... zum Ende seiner Tormisere: "Ich habe mich in den letzten Spielen vor dem Tor etwas blöd angestellt. Deshalb wollte ich heute unbedingt wieder eins machen und zeigen, dass ich es noch kann. In der Nationalmannschaft hatte es ja auch schon geklappt. Schade das mein Tor nicht zum Sieg gereicht hat."

Kevin Kampl (RB Leipzig):

... zu seinem Comeback: "Ich bin sehr froh wieder dabei zu sein. Es sah lange nach einer OP aus, aber ich habe mit Spezialisten alles versucht, um es ohne OP hinzukriegen. Ich war zum Glück geduldig genug um so jetzt wieder auf dem Platz stehen zu können."

Wout Weghorst (Torschütze VfL Wolfsburg):

... zur Fortsetzung der Serie ohne Niederlage: "Das ist ein super Fakt und zeigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind. Heute war ein sehr guter Test für uns gegen einen starken Gegner. Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen solche Mannschaften bestehen können."

Niclas Thiede (Torwart SC Freiburg):

... zum seinem Fehler beim 0:2: "Es ist natürlich bitter. Einerseits bin ich glücklich über mein Debüt in der Bundesliga, andererseits aber auch traurig."

Marius Bülter (Torschütze Union Berlin)

... zu seinem Tor: "Der Trainer hat vor dem Spiel gesagt, dass wir einfach mal draufhalten sollen. Das hat zum Glück heute zweimal gut geklappt. Es war wichtig für uns früh in Führung zu gehen, das hat uns Selbstvertrauen gegeben. Danach hatten wir sogar noch Chancen für weitere Treffer."

Michael Parensen (Union Berlin):

... zum Spiel: "Alle auf dem Platz haben heute einfach ihren Job gemacht und alle Aufgaben, die uns gestellt wurden, überragend gelöst. So haben wir letztlich einen verdienten Sieg geholt."

Vedad Ibisevic (Hertha BSC)

... zum möglichen Elfmeter: "Wenn wir zehn Leute fragen, werden die alle sagen, dass es ein klarer Elfmeter war."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen):

... zum möglichen Elfmeter: "Es ist keine klare Fehlentscheidung, also darf der Video-Assistent nicht eingreifen. So wie Felix Brych das Spiel heute geleitet hat, darf man da keinen Elfmeter geben. Er trifft im Kampf um den Ball auch den Gegenspieler, aber im Kontext des Spiels ist das für mich kein Elfmeter."

Leonardo Bittencourt (Werder Bremen):

... zur Tabellensituation: "Wir treten aktuell ein bisschen auf der Stelle. Wir sind zwar drei Spiele ungeschlagen, haben aber auch nur drei Punkte geholt. Das ist einfach zu wenig. Zuhause musst du Berlin schlagen, gerade so wie das Spiel heute gelaufen ist.

Robin Zentner (Torwart FSV Mainz 05):

... zum Spiel: "Es war von der ersten bis zur letzten Minute nicht genug von uns. Man kann hier auch mit zehn Mann noch etwas holen. Es ist extrem bitter, weil heute viel mehr drin war."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf)

... zum Spiel: "Ich bin mit dem Auftritt meiner Mannschaft sehr zufrieden, sie hat alles in die Waagschale geworfen. In der zweiten Halbzeit hat sie es gegen neun tiefstehende Feldspieler des Gegners sehr gut gemacht und dabei die nötige Geduld bewiesen."

Rouwen Hennings (Torschütze Fortuna Düsseldorf):

... zum Spiel: "Heute war es wichtig zu Null zu spielen und dann haben wir es sogar noch geschafft, die drei Punkte zu holen. Das war in unserer Situation unheimlich wichtig. Wir haben die drei Punkte heute auch verdient. Wir waren die aktivere Mannschaft und haben defensiv kaum etwas zugelassen."

... zum Siegtreffer: "Bei den Flanken hat immer ein bisschen was gefehlt. Wir haben es aber weiter versucht und uns belohnt."

... zu einer möglichen Vertragsverlängerung: "Wir werden in nächster Zeit einen Termin machen, um es unter Dach und Fach zu bringen."