FC Bayern München (FCB) gegen Union Berlin: Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Zum 9. Spieltag der Bundesliga empfängt am heutigen Samstagnachmittag der FC Bayern München Union Berlin.

FC Bayern München gegen Union Berlin im LIVE-TICKER:

Vor Beginn: Gegner Union Berlin stoppte auf der Gegenseite am vergangenen Wochenende mit einem 2:0-Heimsieg den Höhenflug des SC Freiburg und verschaffte sich ein wenig Luft im Tabellenkeller.

Vor Beginn: Beim Rekordmeister aus München ist derzeit ordentlich Sand im Getriebe. Einem knappen 3:2-Auswärtssieg in Paderborn folgte eine 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim und ein Last-Minute-Unentschieden gegen Kellerkind Augsburg, was den FCB auf den dritten Rang der Tabelle abrutschen ließ. Auch in der Champions League überzeugte man beim 3:2 gegen Olympiakos Piräus keineswegs und steht vor einer erneuten Trainerdiskussion rund um Coach Niko Kovac.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 9. Spieltages zwischen Bayern München und Union Berlin.

Bayern - Union: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Pavard, J. Boateng, Alaba - Tolisso, Thiago - Coman, T. Müller, Coutinho - Lewandowski

Auf der Bank: Früchtl, R. Hoffmann, Ulreich, L. Mai, Cuisance, Davies, Gnabry, Goretzka, Javi Martinez, Perisic

Union Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Subotic, C. Lenz - Gentner, Andrich - Becker, Ingvartsen, Bülter - Andersson

Auf der Bank: Busk, Nicolas, Oppermann, F. Hübner, Maloney, Parensen, Rapp, Reichel, K. Schlotterbeck, Arcones, Dehl, Flecker, Kade, Kroos, Mees, Ryerson, Schmiedebach, Polter, Ujah

FCB vs. Union Berlin: Übertragung im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie live und in voller Länge ab 15.15 Uhr auf SkySport Bundesliga 4 HD. Jonas Friedrich begleitet das Spiel als Kommentator. Neben der üblichen TV-Übertragung gibt es via SkyGo auch eine Livestream.

40 Minuten nach Abpfiff gibt es außerdem die Möglichkeit die Begegnung im Re-Live auf DAZN nachzuholen.

Bundesliga: Tabelle

Die aktuelle Tabelle der Bundesliga: