Bundesliga: FC Augsburg gegen FC Bayern München heute im LIVE-TICKER

Der FC Bayern München gastiert heute in der Bundesliga beim FC Augsburg. Die Partie des FCB könnt Ihr hier bei SPOX im LIVE-TICKER mitverfolgen.

FC Augsburg gegen FC Bayern München heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Augsburg verlor 13 der 16 Bundesliga-Partien gegen Bayern München (zwei Siege, ein Remis) und wartet seit acht BL-Partien auf einen Sieg gegen die Münchner. Den letzten Dreier gab es im Mai 2015 beim 1:0 in der Allianz Arena.

Vor Beginn: Schiedsrichter des Spiels ist Daniel Siebert. An der Linie begleiten ihn Lasse Koslowski und Jan Seidel. Im Kölner Keller sitzt VAR Sven Jablonski.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff ist heute um 15.30 Uhr.

FC Bayern beim FC Augsburg heute im TV und Livestream

Wenn Ihr die Partie im TV oder Livestream sehen wollt, seid Ihr auf den Pay-TV-Sender Sky angewiesen, der sich für den kompletten Samstag die Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert hat. Die Übertragung beginnt bereits um 14.30 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Kommentator Einzelspiel: Kai Dittmann

Als Sky-Kunde könnt Ihr die Partie auch via SkyGo im Livestream verfolgen.

Augsburg gegen Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die Mannschaften auflaufen:

FCA: Koubek - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Baier, Khedira - Gregoritsch, Vargas - Niederlechner, Finnbogason

Koubek - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Baier, Khedira - Gregoritsch, Vargas - Niederlechner, Finnbogason FCB: Neuer - Pavard, Boateng, Süle, Hernandez - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Die Tabelle der Bundesliga vor Augsburg vs. FCB

Der FCB liegt vor diesem Spiel nur auf Rang drei. Der FCA dagegen ist erst auf Rang 14 wiederzufinden.