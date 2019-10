Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen heute im LIVE-TICKER

Eintracht Frankfurt empfängt am heutigen Sonntag Werder Bremen. Die Partie des 7. Bundesliga-Spieltages könnt Ihr hier bei SPOX im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Werder Bremen verlor nur eins der letzten fünf Bundesliga-Spiele gegen Eintracht Frankfurt (zwei Siege, zwei Remis): mit 1:2 in Frankfurt im November 2017

Vor Beginn: Eintracht Frankfurt holte aus den ersten sechs Bundesliga-Spielen zehn Punkte. So viele waren es letztmals 2016/17, mehr Zähler waren es das letzte Mal zu diesem Zeitpunkt in der Saison 2012/13 (16).

Vor Beginn: Schiedsrichter des Spiels ist Guido Winkmann.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff ist um 18 Uhr.

© getty

Frankfurt vs. Bremen heute live im TV und Livestream

Dieses Spiel wird nur vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Berichterstattung beim Pay-TV-Sender beginnt nach Ende der Partie Wolfsburg vs. Union Berlin gegen 17.30 Uhr.

Sky bietet für seine Kunden neben der TV-Übertragung einen Livestream via SkyGo an. Ohne Sky-Abo könnt Ihr Euch mit dem Sky Ticket einen Tagespass kaufen und so die Partie dennoch live sehen.

Frankfurt vs. Bremen: Voraussichtliche Aufstellungen

Durch die Verletzung von Kevin Trapp muss Ersatzkeeper Rönnow wohl bis zum Ende der Hinserie das Tor hüten.

Frankfurt: Rönnow - Toure, Hinteregger, N'Dicka - Kohr, Rode - da Costa, Kostic - Sow - Dost, Silva

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Groß, Friedl - Sahin - M. Eggestein, Klaassen - Bittencourt, Rashica - Sargent.

Die Tabelle der Bundesliga

Mit einem Sieg könnte die Eintracht wieder in den Bereich der europäischen Plätze vorrücken.