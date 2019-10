Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen live im TV und Livestream sehen

Nach der Länderspielpause geht die Bundesliga endlich weiter - und die Freitagspartie hat es gleich in sich. Eintracht Frankfurt empfängt zum Auftakt des 8. Spieltags Bayer Leverkusen. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen: Ort, Anpfiff, Schiedsrichter

Das Freitagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen steigt am Freitag (18. Oktober) um 20.30 Uhr. Austragungsort ist die Commerzbank-Arena in Frankfurt, die knapp 50.000 Zuschauern einen Platz bietet.

Christian Dingert wird die Partie leiten. Tobias Christ, Timo Gerach und Thomas Stein assistieren dem Schiedsrichter, während Sven Waschitzki und Christian Fischer das Geschehen aus Köln beobachten.

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen im TV und Livestream

Es gibt nur eine Möglichkeit, die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen live zu sehen. Diese lautet: DAZN. Der Streaminganbieter hat sich in dieser Saison erstmals die Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert und zeigt alle Freitags-, Montags- und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr live und in voller Länge.

Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen im Liveticker

Solltet Ihr kein Abonnement haben, könnt Ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Hier bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst natürlich keine Tore. Hier geht's zum Liveticker für Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen.



SGE - Bayer Leverkusen: Voraussichtliche Aufstellungen

Frankfurt muss bis zur Rückrunde auf Stammkeeper Kevin Trapp verzichten. Der 29-Jährige zog sich eine Schulterverletzung zu und hat sich bereits einer OP unterzogen. Außerdem fehlen Marco Russ (Achillessehnenriss) und Jonathan de Guzman (Muskelverletzung).

Die Werkself kann vermutlich nur nicht auf Charles Aranguiz, der an einem Haarriss im Fuß leidet, zurückgreifen.

Eintracht Frankfurt: Rönnow - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Rode, Sow, Kostic - Kamada - Paciencia, Silva

Rönnow - Toure, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Rode, Sow, Kostic - Kamada - Paciencia, Silva Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, S. Bender, Tah, Wendell - Weiser, Baumgartlinger, Amiri, Havertz, Bellarabi - Volland

Bundesliga: Der 8. Spieltag im Überblick

Der 8. Spieltag hat einige spannende Begegnungen zu bieten. Unter anderem gastiert Tabellenführer Borussia Mönchengladbach bei Borussia Dortmund.

Datum Uhrzeit Heimteam Gästeteam 18.10.2019 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen 19.10.2019 15.30 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg 19.10.2019 15.30 Uhr Werder Bremen Hertha BSC 19.10.2019 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1. FSV Mainz 05 19.10.2019 15.30 Uhr FC Augsburg Bayern München 19.10.2019 15.30 Uhr Union Berlin SC Freiburg 19.10.2019 18.30 Uhr Borussia Dortmund Mönchengladbach 20.10.2019 15.30 Uhr 1. FC Köln SC Paderborn 07 20.10.2019 18 Uhr 1899 Hoffenheim Schalke 04

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Mit einem Sieg kann Bayer Leverkusen vorübergehend die Tabellenspitze erobern. Die Eintracht hingegen kann mit dem FC Bayern gleichziehen.