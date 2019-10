Bundesliga live: 1. FC Köln - SC Paderborn heute im TV, Livestream und Liveticker

Zum Großteil ist der 8. Spieltag in der Bundesliga bereits Geschichte, heute wird es im Kellerduell zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Paderborn jedoch noch einmal spannend. Wo und wann die Partie stattfindet und wie Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Bundesliga: Wo und wann spielen Köln und Paderborn

Der FC empfängt den Aufsteiger aus Paderborn im Rhein-Energie-Stadion in Köln. Los geht es dort um 15.30 Uhr, wenn Manuel Gräfe die Begegnung anpfeift.

Bundesliga live: 1. FC Köln - SC Paderborn heute im TV und Livestream

Köln und Paderborn könnt Ihr heute exklusiv in voller Länge auf Sky sehen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits eine Stunde vor dem Spiel, das Martin Groß für Euch kommentieren wird. Der Pay-TV-Sender ist wie gewohnt im TV und via Sky Go auch an allen internetfähigen Empfangsgeräten verfügbar.

Köln gegen Paderborn im Liveticker auf SPOX

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, Bewegtbild zur Partie zu sehen, klickt Euch einfach mal durch unseren Liveticker-Kalender. Dort gibt es unter anderem auch die heutige Begegnung zwischen Köln und dem SCP zu finden, sodass Ihr keine wichtige Aktion verpasst.

Bundesliga: Die bisherigen Ergebnisse

Fast alle Spiele des 8. Spieltags wurden bereits ausgetragen, nur die TSG Hoffenheim und der FC Schalke 04 müssen später noch ran. Hier seht Ihr alle bisherigen Ergebnisse:

Datum Uhrzeit Heimteam Gästeteam Endstand 18.10.2019 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen 3:0 19.10.2019 15.30 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg 1:1 19.10.2019 15.30 Uhr Werder Bremen Hertha BSC 1:1 19.10.2019 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1. FSV Mainz 05 1:0 19.10.2019 15.30 Uhr FC Augsburg Bayern München 2:2 19.10.2019 15.30 Uhr Union Berlin SC Freiburg 2:0 19.10.2019 18.30 Uhr Borussia Dortmund Mönchengladbach 1:0 20.10.2019 15.30 Uhr 1. FC Köln SC Paderborn 07 20.10.2019 18 Uhr 1899 Hoffenheim Schalke 04

Bundesliga live: Die Aufstellungen von Köln und Paderborn

Beim Heimteam ist Birger Verstraete noch nicht ganz fit, für ihn könnte wieder Jonas Hector starten. So könnten beide Coaches ihre Mannschaften heute aufstellen:

Köln: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Schaub, Drexler - Cordoba, Terodde

T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Schaub, Drexler - Cordoba, Terodde Paderborn: Zingerle - Dräger, Kilian, Schonlau, Collins - Gjasula, Vasiliadis - Oliveira Souza, Pröger - Zolinski, Michel

BuLi: Zahlen und Fakten zu Köln und Paderborn

Erst 13-mal sind sich die beiden Vereine bislang begegnet, die Bilanz liest sich leicht zugunsten der Ostwestfalen (5 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen).

Beide Teams waren in dieser Saison noch nicht sonderlich erfolgreich. Während Köln ein Spiel gewinnen konnte, muss Paderborn noch auf ein Erfolgserlebnis warten - nur gegen Wolfsburg holte der Aufsteiger einen Punkt.

In Deutschlands höchster Spielklasse trafen die Klubs zweimal aufeinander, beide Begegnungen endeten torlos.

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen am 8. Spieltag

Für den SC Paderborn wäre es besonders wichtig, heute zu gewinnen. Erst einen Punkt konnte das Team sammeln, durch einen Sieg könnte es mit Köln gleichziehen.