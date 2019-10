Bundesliga heute LIVE: So verfolgt Ihr die Begegnungen im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Champions League ist vor der Bundesliga: Welche Begegnungen heute anstehen und wie Ihr alle Spiele LIVE im TV und Livestream seht, erfahrt Ihr von SPOX.

Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und verfolge 40 Spiele der Bundesliga live!

Bundesliga, 7. Spieltag: Diese Begegnungen stehen heute an

Fünf Spiele stehen heute auf dem Programm, mit dabei sind unter anderem der FC Bayern, der BVB und RB Leipzig.

Uhrzeit Heim Gast 15.30 Uhr Bayern München TSG Hoffenheim 15.30 Uhr Bayer Leverkusen RB Leipzig 15.30 Uhr SC Freiburg BVB 15.30 Uhr SC Paderborn Mainz 05 18.30 Uhr Schalke 04 1. FC Köln

Bundesliga heute LIVE: So verfolgt Ihr die Begegnungen im TV und Livestream

Alle heutigen Spiele laufen exklusiv bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele einzeln und zusätzlich ab 15.30 Uhr eine Konferenz mit den vier frühen Begegnungen.

Die Vorberichterstattung geht für die Konferenz bereits um 14 Uhr los, für das Topspiel am Abend eine Stunde vor Anpfiff (17.30 Uhr) und für die Einzelspiele mit Anstoß um 15.30 Uhr jeweils eine Viertelstunde vor Beginn.

Auch einen Stream bietet Sky Euch, entweder via SkyGo (per App für TV-Abo-Kunden abrufbar) oder über Sky Ticket (monatlich kündbar).

Schon gewusst? Die Highlights von allen Spielen gibt es bereits 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Sichere Dir hier den gratis Probemonat!

FC Bayern demoliert Tottenham Hotspur: Reaktionen zum historischen Kantersieg in der Champions League © getty / twitter.com 1/19 SIEBEN zu ZWEI! Noch nie zuvor kassierte ein englisches Team in einem Europapokal-Heimspiel mehr Gegentore. Der FC Bayern hat Tottenham gedemütigt – meinen auch die Engländer. Hier gibt es die Netzreaktionen und Pressestimmen zum Debakel bzw. Triumph. © getty / twitter.com 2/19 Viele brachten die Vergangenheit von Matchwinner Serge Gnabry beim FC Arsenal mit seinem Viererpack gegen den ärgsten Arsenal-Rivalen Tottenham in Verbindung. Allen voran er selbst. © getty / twitter.com 3/19 Ob er es gar auf die Karriere von Mauricio Pochettino abgesehen hat, ist aber fraglich. © getty / twitter.com 4/19 Achtung Verwechslungsgefahr! © getty / twitter.com 5/19 Ein Blick auf den Scoutingreport des TSV Winsen erklärt einiges. © getty / twitter.com 6/19 Erinnerungen wurden auch bei DerBueriff wach. © getty / twitter.com 7/19 SC Paderborn - FC Bayern München 2:3 (Anm. d. Red.). © getty / twitter.com 8/19 Die Bayern brachten übrigens auch einigen Tennis-Fans den Fußball etwas näher. Nach dem 2:7 waren die aber wohl doch wieder verwirrt. © getty / twitter.com 9/19 Wenigsten die Arsenal-Fans hatten ihren Spaß. © getty / twitter.com 10/19 Zumindest ein paar. © getty / twitter.com 11/19 Generell wird natürlich von Top-6-Klub zu Top-6-Klub gestichelt. Manchester United darf allerdings nicht zu laut lachen. © getty / twitter.com 12/19 "Der Hugo Lloris tut mir schon ein bisschen leid heute", sagte Manuel Neuer. Ob er das über Marc-Andre ter Stegen auch gesagt hätte? #justsaying © getty / twitter.com 13/19 Wirklich unschöne Szenen da auf den Rängen. Traurige Bilder - kommen wir lieber schnell zur englischen Presse. © getty / theguardian.com 14/19 The Guardian: Dies war Gnabrys Nacht und er beendete sie mit unglaublichen vier Treffern, als die Spurs in der Schlussphase beschämend eingingen. © getty / dailystar.co.uk 15/19 Daily Star: Der ehemalige Gunner Serge Gnabry stahl allen die Show. Er verließ einst Arsenal, um Jahre später zurückzukehren und Tottenham auf schlimmste Art und Weise zu jagen. Die Mannschaft von Mauricio Pochettino wurde ausgebuht. © getty / mirror.co.uk 16/19 Mirror: Ein ausgedörrtes Tottenham kassiert eine englische Rekord-Niederlage gegen Bayern, die die Frage nach der Zukunft von Pochettino aufwirft. Die Spurs stecken nach der 2:7-Pleite in der Krise. © getty / dailymail.co.uk 17/19 Daily Mail: Dieses Ergebnis ist ein Hammerschlag, nicht nur für die Hoffnungen der Spurs in der Champions League, sondern auch für die eigene Selbstachtung. Das war eine Demütigung, deren Nachbeben spürbar sein wird. © getty / telegraph.co.uk 18/19 Telegraph: Das war ein absolutes Chaos. Und Pochettinos Erklärung, die Frustration seiner Spieler habe den Zusammenbruch in den letzten Minuten ausgelöst, klingt hohl. Es war mehr als das. Die Bayern waren einfach selbst nach dem Abpfiff noch nicht satt. © getty / bbc.com 19/19 BBC: Die Probleme von Tottenham Hotspur setzten sich fort. Das war eine der peinlichsten Nächte der jüngeren Geschichte. Die Spurs wurden auf die verheerendste Weise gedemütigt.

Die Bundesliga heute im Liveticker

Auch wir sind für Euch einzeln oder in der Konferenz mit von der Partie - hier geht's zur Livetickerübersicht.

Der Bundesliga-Samstag: Spitzenmannschaften alle im Einsatz

Die ersten vier Teams der Tabelle sind alle dabei, von den obersten acht Mannschaften im Tableau sind sechs heute am Start: Es ist ein Bundesliga-Samstag der Spitzenmannschaften.

Aktuell nicht so weit oben wie gewünscht steht der BVB. Nach etwas verkorkstem Saisonstart und mit elf Punkten aus den ersten sechs Spielen findet sich Schwarz-Gelb auf einem unbefriedigenden achten Platz wieder. An seinem Saisonziel Meisterschaft hält der Vize-Meister der vergangenen Saison aber fest: "Daran korrigieren wir nichts. Wir versuchen alles. Nicht mehr, nicht weniger", sagte BVB-Boss Watzke zuletzt der Süddeutschen Zeitung.

Während der BVB also heute wohl nicht in den Kampf um die Tabellenführung eingreifen kann, sieht das beim FC Bayern und RB Leipzig anders aus. Der FCB eroberte den Platz an der Sonne zuletzt durch einen Auswärtserfolg gegen den SC Paderborn, RB rutschte im Gegenzug auf Platz zwei, weil Schalke 04 alle drei Punkte aus Sachsen entführte.

© getty

Bundesliga: Die Tabelle vor den Samtagsspielen