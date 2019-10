Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Mönchengladbach empfängt am heutigen Sonntag in der Bundesliga Eintracht Frankfurt. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.



Borussia Mönchengladbach hat die Tabellenführung vorrübergehend an den FC Bayern München verloren, kann die Spitze mit einem Sieg aber zurückerobern.

Artikel und Videos zum Thema

Gladbach vs. Eintracht Frankfurt: Anpfiff, Schiedsrichter, Ort

Borussia Mönchengladbach empfängt Eintracht Frankfurt am heutigen Sonntag (27. Oktober) um 18 Uhr. Die Begegnung schließt den 9. Spieltag somit ab, am Nachmittag treffen der VfL Wolfsburg und der FC Augsburg aufeinander.

Austragungsort ist der Borussia-Park, der im Norden von Mönchengladbach liegt, und 54.022 Zuschauern einen Platz bietet. Schiedsrichter der Partie ist Daniel Schlager, der von Alexander Sather, Robert Wessel und Holger Henschel assestiert wird. Im Kölner Keller sitzen Benjamin Cortus und Christian Bandurski.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream

Wer gehofft hat, die Partie zwischen Gladbach und Frankfurt im frei empfangbaren Fernsehen sehen zu können, wird leider enttäuscht. In dieser Saison teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte am deutschen Oberhaus. Letzere haben das späte Sonntagsspiel auf Sky Sport Bundesliga 1 im Programm.

Darüber hinaus bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Wer kein Sky-Abo besitzt, hat die Möglichkeit, bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights des Spiels bei DAZN zu sehen. So seid Ihr kurz nach Abpfiff direkt auf dem neusten Stand. Der Streamingdienst zeigt alle Freitags-, Montags und Sonntagsspiele um 13.30 Uhr der Bundesliga live in voller Länge. Die Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga sind ebenfalls bei DAZN zu finden.

Gladbach gegen Eintracht Frankfurt heute im Liveticker

Außerdem könnt Ihr mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX immer auf dem Laufenden bleiben. SPOX bietet zu allen Bundesligaspielen einen Liveticker an. Hier gelangt Ihr zur Berichterstattung in Textform für Gladbach gegen Frankfurt.

AS Roma gegen Borussia Mönchengladbach: Die Fohlen-Elf in der Einzelkritik © getty 1/15 Beim glücklichen 1:1 in Rom überzeugt in einer anfangs sehr starken Fohlen-Elf lediglich die Innenverteidigung über die gesamte Spieldauer. Der gegen den BVB noch stärkste Gladbacher erlebt in der ewigen Stadt einen schlimmen Abend. Die Einzelkritiken. © getty 2/15 YANN SOMMER: Beim 0:1 chancenlos, anschließend gedankenschnell, als er gegen den einschussbereiten Dzeko herausheilte und den Ball abfing. Im Glück, als ihm ein Ball rausrutschte, Pastore davon jedoch zu überrascht war. Note: 3,5. © getty 3/15 STEFAN LAINER: Gegen den BVB noch der Stärkste, erwischte er einen schlimmen Abend. Begünstigte zwei Roma-Chancen von Kluivert und Pastore. Beim 0:1 verweigerte er das Kopfballduell mit Zaniolo. Seine Passquote? Unterirdisch. Note: 5. © getty 4/15 TONY JANTSCHKE: Rutschte bei Kluiverts Chance unglücklich weg. Danach standfester und gegen Pastore zur Stelle, als dieser Lainer tunnelte und frei vor Sommer stand. Kam immer besser ins Spiel und blockte hervorragend gegen Dzeko. Note: 2,5. © getty 5/15 NICO ELVEDI: Rettete in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Kluivert (6.). Der Startpunkt für einen überzeugenden Auftritt. Gewann fast 80 Prozent seiner Zweikämpfe, leistete sich keinen Fehler und "erzwang" gegen Smalling den Elfmeter. Note: 2. © imago images 6/15 RAMY BENSEBAINI: Im Pech bei seinem Lattenknaller nach acht Minuten. Defensiv stand er meist gut gegen Italiens Mega-Talent Zaniolo, rettete gegen Dzeko per Grätsche und war offensiv engagiert. Baute in der zweiten Halbzeit merklich ab. Note: 3. © getty 7/15 CHRISTOPH KRAMER: Verrichtete seine Arbeit auf der Sechs im Verborgenen, was nichts Schlechtes war. Hatte mehr Ballgewinne als Nebenmann Zakaria, dafür aber wesentlich schwächer im Zweikampf und ohne jegliche Offensiv-Impulse. Note: 3,5. © getty 8/15 DENIS ZAKARIA: Stopfte viele Löcher durch sein hohes Laufpensum, war zweimal gegen Zaniolo stark zur Stelle, spielte es nach Ballgewinnen aber zu unsauber in der Spieleröffnung. Note: 3. © getty 9/15 FLORIAN NEUHAUS: Starke Hereingabe vor Bensebainis Lattenknaller (8.) und suchte selbst immer wieder Abschlüsse. Defensiv noch stärker mit einer blitzsauberen Zweikampfführung (87,5 Prozent). In der Schlussphase zu hektisch und fehlerbehaftet. Note: 3. © getty 10/15 PATRICK HERRMANN: Startete mit einem schlimmen Fehlpass, der folgenlos blieb (13.). Danach verbessert und mit einigen Offensivaktionen, die aber nichts einbrachten. Nach Wiederbgeinn noch mit einem Abschluss, es war seine letzte Aktion. Note: 3,5. © getty 11/15 BREEL EMBOLO: Sehr engagiert und mit hoher Laufbereitschaft, aber wie gegen Dortmund ohne Fortune im Abschluss (9.) und mit zu komplizierten Spielideen. Führte die meisten Zweikämpfen der Gladbacher (17). Note: 4,5. © getty 12/15 MARCUS THURAM: Blieb im ersten Durchgang bis auf einen Abschluss blass. Kam mit viel Dampf aus der Pause, tauchte aber schnell wieder ab. Hätte in der 90. zum Helden werden können, vergab jedoch freistehend. Ein schwaches Spiel des Franzosen. Note: 5. © getty 13/15 JONAS HOFMANN: Kam nach einer guten Stunde, hatte allerdings das Pech, dass bei BMG offensiv gar nichts mehr funktionierte, daher auf dem rechten Flügel fast unsichtbar. Sein einziger Abschluss hätte auch ein Field Goal im Football sein können. Note: 4. © getty 14/15 LASZLO BENES: Sollte noch einmal Impulse ins Gladbacher Spiel bringen und kam in der Schlussviertelstunde als Offensiver für den Sechser Kramer. Seine Impulse verpufften. Note: Keine Bewertung. © getty 15/15 LARS STINDL: Besetzte nach seiner Einwechslung das Zentrum und hatte seinen ersten großen Auftritt nach seinem Schienbeinbruch im April. Sein Elfmeter-Tor zum 1:1 rettete den Fohlen ein schmeichelhaftes Remis. Note: Keine Bewertung.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt: Vorschau

Aufgrund der untypischen Tabellensituation, dass die halbe Liga nahezu die selbe Anzahl an Punkten hat, eroberte Borussia Mönchengladbach vor zwei Spieltagen die Tabellenführung, ist aber durch die Ergebnisse am vergangenen Samstag aus den Top drei gefallen. Mit einem Dreier wären die Fohlen jedoch umgehend wieder an der Spitze.

Zuletzt musste das Team von Marco Rose in der Bundesliga ohne Punkte nach Hause fahren, als man im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund mit 0:1 verlor. Auch in der Europa League wusste Gladach nicht wirklich zu überzeugen. Bei der Roma schrammten die Borussen knapp an einer Niederlage vorbei. Doch Kapitän Lars Stindl verwandelte kurz vor dem Abpfiff einen Elfmeter, der aus einer Fehlentscheidung resultierte, zum 1:1-Endstand.

Auf der Gegenseite scheint Eintracht Frankfurt so langsam in die Spur gefunden zu haben. Nach einem überzeugenden 3:0 gegen Bayer Leverkusen gewann die SGE auch das wichtige Europa-League-Duell gegen Standard Lüttich (2:1) und machte somit einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase. Mit einem Sieg könnten die Adler einen riesigen Sprung machen und mit den zweitplatzierten Freiburgern gleichziehen.

Gladbach - Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten Gladbach und Frankfurt heute spielen:

BMG: Sommer - Lainer, Jantschke, Elvedi, Wendt - Kramer, Zakaria - Benes - Herrmann, Embolo, Thuram

Sommer - Lainer, Jantschke, Elvedi, Wendt - Kramer, Zakaria - Benes - Herrmann, Embolo, Thuram SGE: Rönnow - Ndicka, Hasebe, Hinteregger - Durm, Fernandes, Rode, Kostic - Kamada - Dost, Paciencia

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

So sieht die Tabelle der Bundesliga nach den Samstagsspielen aus: