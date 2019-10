Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER

Zum Abschluss des 9. Spieltags der Bundesliga treffen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt aufeinander. SPOX begleitet das Spiel im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Mannschaften waren am vergangenen Donnerstag in der Europa League aktiv. Frankfurt gewann 2:1 gegen Standard Lüttich, Gladbach errang mit einem 1:1 einen Punkt gegen AS Rom.

Vor Beginn: Die Partie Mönchengladbach gegen Frankfurt findet heute bereits zum 100. Mal statt. Im ewigen Vergleich haben die Frankfurter die Nase minimal vorne. 38 Siege stehen für die SGE zu Buche, die Borussia konnte das Duell bisher 35 Mal für sich entscheiden. In 26 Spielen zwischen den beiden Teams gab es keinen Sieger.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt.

Gladbach - Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten die beiden Mannschaften beginnen:

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Jantschke, Elvedi, Wendt - Kramer, Zakaria - Benes - Herrmann, Embolo, Thuram

Sommer - Lainer, Jantschke, Elvedi, Wendt - Kramer, Zakaria - Benes - Herrmann, Embolo, Thuram Eintracht Frankfurt: Rönnow - Hinteregger, Hasebe, Ndicka - Durm, Fernandes, Rode, Kostic - Kamada - Dost, Paciencia

Bundesliga: Gladbach gegen SGE - Vorschau

Borussia Mönchengladbach musste am vergangenen Spieltag im Borussia-Duell gegen Dortmund eine 0:1-Niederlage hinnehmen. Trotzdem blieben die Gladbacher auch nach dem 8. Spieltag Tabellenführer der Bundesliga. Gegen Frankfurt wollen die Gladbacher in die Erfolgsspur zurückfinden.

Eintracht Frankfurt gelang am letzten Spieltag ein 3:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen. Hauptverantwortlicher dafür war Torhüter Frederik Rönnow. Der Vertreter des verletzten Kevin Trapp behielt gegen die Werkself die weiße Weste und verzeichnete dabei zehn Paraden. Mit der Leistung stellte der Däne die bisherige Saisonhöchstleistung in der Bundesliga auf.

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

Mit einem Sieg würde sich Borussia Mönchengladbach wieder an die Tabellenspitze der Bundesliga setzen.