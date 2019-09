BVB-Kapitän Reus wünscht sich nach Karrieende Abstand vom Profibusiness

Nationalspieler Marco Reus will nach seiner aktiven Karriere Abstand vom Profifußball gewinnen. "Nochmal 15 oder 20 Jahre in diesem Business zu arbeiten, mit dieser Öffentlichkeit, als Trainer oder als Manager, das ist eher nicht meins", sagte der Kapitän von Borussia Dortmund dem ZeitMagazin.

Zuletzt hatte Reus seinen Vertrag beim BVB bis 2023 verlängert - und der Offensivspieler bereut nicht, den Schritt ins Ausland trotz einiger Angebot nicht gegangen zu sein: "Es kann auch eine Sache des Mutes sein, zu bleiben und an einem Ort was aufzubauen."

Bedenkt man, dass Reus am Ende seines Vertrags 34 Jahre alt sein wird, scheint ein erneuter Vereinswechsel nicht in den Karriereplanungen des Kapitäns der Schwarz-Gelben vorzukommen.

Marco Reus: "Will andere Seite des Lebens kennenlernen"

Der 30-Jährige gehört seit Jahren zu den besten deutschen Fußballern, wurde allerdings immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen und musste sich zurückkämpfen. Deshalb will der Ex-Gladbacher sein Leben nach Abschluss der aktiven Laufbahn genießen.

"Ich will auch die andere Seite des Lebens kennenlernen und Dinge tun, die ich nie tun konnte: also richtig reisen, nicht so wie wir, die wir immer nur zwei Tage an einem Ort sind. Es gibt noch so so viele Sachen, die man noch erleben möchte. Dazu braucht man Zeit", betonte Reus.