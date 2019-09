1. FC Köln will Lukas Podolski einbinden

Der 1. FC Köln will in Zukunft den Rio-Weltmeister und Vereinslegende Lukas Podolski, der zurzeit bei Vissel Kobe in Japan spielt, in das Klubgeschehen einbinden.

Der designierte FC-Präsident Werner Wolf deutete dies im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger an: "Er will zum FC zurückkehren. Die Tür steht offen, natürlich wollen wir ihn für eine Zusammenarbeit gewinnen."

© getty

Rolle im Umfeld des Klubs für Podolski?

Das Kölner Eingewächs solle sich überlegen, "in welche Richtung er gehen will. Das Leben nach der Karriere ist ein langes, das muss er schon genau und langfristig planen", so der 62-Jährige.

Wolf stellt sich für Podolski eine Rolle im Umfeld des Klubs vor: "Ja, aber er muss mit dieser auch glücklich werden und sie länger ausfüllen. Wir wären ja mit dem Klammerbeutel gepudert, ihn nicht einzubinden. Lukas ist der Weltstar, der uns überall Türen öffnen kann."