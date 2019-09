RB Leipzig steht nach fünf absolvierten Spielen noch ungeschlagen an der Tabellenspitze und will dort natürlich bis zum Saisonende verweilen. Doch in den kommenden Wochen warten einige harte Brocken auf die Sachsen und auch in der UEFA Champions League müssen die Leipziger ran. SPOX hat alle Gegner und Termine von RB Leipzig auf dem Zettel.

RB Leipzig - Spielplan: Gegner und Termine

Erst am Wochenende demonstrierte RB Leipzig seine ganze Qualität und wies den SV Werder Bremen mit einem deutlichen 3:0-Sieg in die Schranken. Doch in den kommenden Wochen werden die Sachsen es wohl schwerer haben, denn es warten der ein oder andere ziemlich starke Gegner.

Schon am Samstag bekommt es das Team von Trainer Julian Nagelsmann mit den Tabellenfünften aus Gelsenkirchen zu tun. Wie es dann weiter geht für die Leipziger, seht Ihr hier in der Übersicht:

Wettbewerb Datum Uhrzeit Gegner Bundesliga 28. September 15.30 Uhr FC Schalke 04 (H) Champions League 2. Oktober 21 Uhr Olympique Lyon (H) Bundesliga 5. Oktober 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen (A) Bundesliga 19. Oktober 15.30 Uhr VfL Wolfsburg (H) Champions League 23. Oktober 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg (H) Bundesliga 26. Oktober 15.30 Uhr SC Freiburg (A)

RB Leipzig in der Champions League: Diese Gegner warten

In der UEFA Champions League haben sich die Leipziger ja bereits vergangene Woche beweisen können und in Portugal mit 2:1 gegen Benfica gewonnen. Doch der Weg ins Achtelfinale ist noch lang und hart. Als nächstes geht es gegen Olympique Lyon um Superstar Memphis Depay.

Datum Uhrzeit Heim Gast 2. Oktober 2019 21 Uhr RB Leipzig Olympique Lyon 23. Oktober 2019 18.55 Uhr RB Leipzig Zenit St. Petersburg 5. November 2019 18.55 Uhr Zenit St. Petersburg RB Leipzig 27. November 2019 21 Uhr RB Leipzig Benfica 10. Dezember 2019 21 Uhr Olympique Lyon RB Leipzig

RB Leipzig in der Bundesliga: Mehr als nur Bayern-Jäger?

Aktuell steht RB Leipzig mit zwei Punkten Vorsprung auf dem ersten Tabellenplatz. Damit das auch so bleibt, wollen die Sachsen am Samstag gegen Leverkusen natürlich den fünften Dreier im sechsten Spiel feiern.

Auch wenn die Saison noch lang ist, weiß Vorstandschef Oliver Mintzlaff, wie es um die Stärke des RB-Kaders bestellt ist: "Wir haben einen starken Kader, nicht nur die Elf, die gegen Benfica gespielt haben", sagte Mintzlaff am Rande des Auswärtssieges gegen Bremen am Wochenende.