Während die deutsche Nationalelf sich versammelt und an der Qualifikation für die kommende Europameisterschaft arbeitet, geht die Bundesliga in eine Zwangspause. Wann diese vorbei ist und Ihr wieder Buli-Fußball sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Länderspielpause: Wann geht die Bundesliga weiter?

Knapp zwei Wochen lang wird die Bundesliga pausieren, am 13.09. kehrt sie mit dem Aufeinandertreffen von Fortuna Düsseldorf und dem VfL Wolfsburg wieder zurück (ab 20.30 Uhr live auf DAZN und im SPOX-LIVETICKER).

Bundesliga: Der Spieltag nach der Pause

Diese Partien erwarten Euch, wenn es mit Deutschlands höchster Spielklasse weitergeht:

Datum Anstoß Heimteam Gastteam Fr., 13.09.19 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf Wolfsburg Sa., 14.09.19 15.30 Uhr Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Sa., 14.09.19 15.30 Uhr FC Augsburg Eintracht Frankfurt Sa., 14.09.19 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 Hertha BSC Sa., 14.09.19 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin Werder Bremen Sa., 14.09.19 15.30 Uhr 1. FC Köln Borussia M'gladbach Sa., 14.09.19 18.30 Uhr RB Leipzig Bayern München So., 15.09.19 15.30 Uhr TSG Hoffenheim SC Freiburg So., 15.09.19 18.00 Uhr SC Paderborn 07 Schalke 04

EM-Qualifikation: Diese Spiele bestreitet Deutschland

Für die deutsche Nationalelf stehen in Gruppe C zwei Spiele an, unter anderem der Klassiker gegen die Niederlande.

Fr., 06. September, 20.45 Uhr: Deutschland - Niederlande

Mo., 09. September, 20.45 Uhr: Nordirland - Deutschland

EM-Qualifikation: Die aktuelle Tabelle der Gruppe C

Platzierung Verein Sp. Diff. Pkt. 1 Nordirland 4 5 12 2 Deutschland 3 11 9 3 Niederlande 2 3 3 4 Weißrussland 4 -8 0 5 Estland 3 -11 0

Bundesliga: Die Tabelle nach dem 3. Spieltag

Kurz vor der Pause hat sich Borussia Dortmund gegen Aufsteiger Union Berlin einen Schnitzer erlaubt. Damit thront RB Leipzig an der Tabellenspitze.