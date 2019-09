FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Robin Gosens liebäugelt weiter mit Wechsel zu S04

Robin Gosens von Atalanta Bergamo liebäugelt weiter mit einem Wechsel zum FC Schalke 04. Trainer David Wagner sieht das Erreichen des Europapokals nicht als realistisches Ziel. Hier gibt es alle News und Gerüchte um Schalke 04.

FC Schalke 04, News: Robin Gosens hofft weiter auf Engagement bei S04

Linksverteidiger Robin Gosens von Atalanta Bergamo liebäugelt weiter mit einem Wechsel zum FC Schalke 04. "Auf Schalke wissen sie aktuell ja auch noch nicht genau, wo sie stehen. Wenn es dort bergauf geht, dann ist vielleicht in den nächsten Jahren wieder etwas möglich", sagte er gegenüber t-online.de.

In der vergangenen Transferperiode habe es "sehr konkrete Gespräche" zwischen den Klubs gegeben haben, die Teilnahme Atalantas an der Champions League habe jedoch veranlasst, dass Bergamo Gosens unbedingt halten wollte.

Gosens macht keinen Hehl daraus, gerne in der Bundesliga spielen zu wollen. Selbst eine Berufung in die Nationalmannschaft sei "mittlerweile auch ein Fernziel" von ihm geworden.

FC Schalke 04, News: Europapokal ist für David Wagner kein Thema

David Wagner hält die Qualifikation für den Europapokal in dieser Saison für ein unrealistisches Ziel. "Während meiner Vertragslaufzeit stelle ich mich diesem Ziel aber. Der FC Schalke muss diesen Anspruch haben", sagte Wagner im Interview mit SPOX und DAZN.

Der Grund für Wagners Bedenken: "Die fetten Jahre sind vorbei, in denen man finanziell eher im oberen Drittel der Bundesliga angesiedelt war. Diese Möglichkeiten hatten wir nicht und werden sie wohl auch in den kommenden Transferfenstern nicht haben. Wir müssen also kluge Entscheidungen treffen. Wir sind fraglos dafür verantwortlich, dass sich unsere sportliche Lage wieder verbessert. Aber das funktioniert nicht im Handumdrehen, wir benötigen Kontinuität und Zeit."

Platz sechs würde bereits zur Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation reichen. Aktuell steht Schalke auf eben diesem Tabellenrang.

FC Schalke 04, Vorschau: Alle Spieler gegen Mainz 05 an Bord

Gegen den FSV Mainz 05 will der FC Schalke am Freitagabend (20.30 Uhr live auf DAZN) den nächsten Sieg holen. Wagner kann dabei auf einen beinahe vollständigen Kader zurückgreifen. Lediglich Nabil Bentaleb (Knie-OP), und Benito Raman (Sprunggelenksverletzung) fallen aus.

Wagner sagte auf der Pressekonferenz, er wolle "nach Frische" aufstellen. So könnte er spielen lassen: Nübel - Kenny, Stambouli, Sane, Oczipka - S. Serdar, Mascarell - Caligiuri, Uth, Harit - Burgstaller.

FC Schalke 04 - Mainz 05: Daten und Fakten zum Spiel

Schalke 04 gewann 77 Prozent seiner Bundesliga-Heimspiele gegen Mainz 05 (zehn von 13, dazu zwei Remis und nur eine Niederlage mit 1:3 im Mai 2011).

Der FC Schalke 04 blieb an einem Freitagabend zuletzt drei Spiele sieglos (2 Remis, 1 Niederlage). Aber: Die letzten beiden Freitagssiege gelangen jeweils gegen den 1. FSV Mainz 05.

Beim 5:1 in Paderborn glückten dem FC Schalke 04 zum ersten Mal in diesem Jahrtausend wieder (mindestens) 5 Tore in einem Auswärtsspiel.

FC Schalke 04, Termine: Die kommenden Pflichtspiele