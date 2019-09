FC Schalke gegen Mainz 05 heute live: Die Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Der 5. Spieltag in der Bundesliga steht an, zum Auftakt empfängt der FC Schalke 04 heute den FSV Mainz 05. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

FC Schalke 04 gegen den FSV Mainz 05 live und in voller Länge auf DAZN - hier geht's zum kostenlosen Probemonat!

FC Schalke 04 - Mainz 05: Wann und wo findet das Spiel statt?

Der Anpfiff erfolgt am heutigen Freitag, dem 20. September, um 20.30 Uhr. Das Spiel eröffnet damit den 5. Spieltag.

Der Ball rollt heute in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Das 2001 unter dem Namen Arena AufSchalke eröffnete Stadion fasst aktuell bei Bundesligaspielen rund 62.000 Zuschauer und war unter anderem Austragungsort für das Finale der Champions League 2004.

Bundesliga heute live: FC Schalke 04 gegen Mainz 05 im TV und Livestream

Mit DAZN seid Ihr live und exklusiv mit von der Partie. Der Streamingdienst hat sich vor der Saison die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Montagsspielen der Bundesliga gesichert und zeigt außerdem fünf Sonntagsspiele (Anpfiff jeweils 13.30 Uhr) live und in voller Länge.

Um die insgesamt 40 Bundesligaspiele bei DAZN zu verfolgen, benötigt Ihr entweder das monatlich kündbare Abo vom Streamingdienst (11,99 Euro/Monat) oder das Jahresabo, bei dem Ihr einmalig 119,99 Euro bezahlt (entspricht etwa 9,99 Euro/Monat).

In jedem Fall bekommt Ihr den ersten Monat von DAZN geschenkt. Sichere Dir hier den gratis Probemonat und verfolge die Bundesliga heute für lau!

Schalke 04 gegen Mainz 05: Die Bundesliga im Liveticker

Klar, auch wir sind für Euch live dabei, wenn der Ball in Gelsenkirchen rollt - und zwar im Liveticker. Hier verpasst Ihr garantiert nichts!

Schalke 04: David Wagner verleiht Königsblau neuen Schwung

In der vergangenen Saison kämpfte Schalke lange gegen den Abstieg, auch Trainer Domenico Tedesco fiel der sportlichen Misere zum Opfer und musste seinen Trainerposten im Ruhrgbiet räumen. So war klar, dass nach der Übergangslösung Huub Stevens ein neuer Trainer bei S04 gefragt ist.

Dieser wurde im Juni präsentiert - David Wagner ist der neue Mann an der Seitenlinie. Der 47-Jährige stand zuvor bei Huddersfield Town unter Vertrag und führte die Terriers zuerst sensationell in die Premier League, um im Jahr darauf dem Ganzen die Krone aufzusetzen und den Klassenerhalt in Englands Beletage zu meistern.

Jetzt also Schalke 04 - eine große Aufgabe für den mit nicht viel Erfahrung ausgestatteten ehemaligen Stürmer. Doch: Bisher stimmen die Ergebnisse und Wagner sitzt fest im königsblauen Sattel. Aktuell liegt seine Mannschaft nach vier Spieltagen mit sieben Punkten auf Platz sechs.

Beeindruckend war vor allem der 5:1-Erfolg in Paderborn zuletzt, so viele Auswärtstore sah man von einer Schalker Mannschaft lange nicht mehr. Schalkes bisherigen Ergebnisse in dieser Saison in der Übersicht:

Datum Wettbewerb Gegner Formation Ergebnis 10. August DFB-Pokal SV Drochtersen (A) 4-2-3-1 5:0 17. August Bundesliga Borussia Mönchengladbach (A) 4-2-3-1 0:0 24. August Bundesliga Bayern München (H) 4-2-3-1 0:3 31. August Bundesliga Hertha BSC (H) 4-2-3-1 3:0 15. September Bundesliga SC Paderborn (A) 4-4-2 5:1

Schalke 04 vs. Mainz 05: Mainz mit schwachem Saisonstart

Für die Mainzer lief es zu Beginn der Spielzeit 2019/20 dagegen alles andere als ideal. Nach dem Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den 1. FC Kaiserslautern folgten drei Niederlagen zum Saisonstart, bevor am vergangenen Wochenende immerhin der erste Dreier gegen Hertha (2:1) gelang. Dennoch liegt Mainz nach vier Spielen nur auf dem 16. Tabellenrang.