BVB-Keeper Roman Bürki kritisiert Mannschaft nach 2:2 gegen Bremen: "Spielen nicht wie Männer"

Roman Bürki ist mit seinen Vorderleuten nach dem Remis von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen (2:2) hart ins Gericht gegangen. Der BVB-Keeper attestierte der Mannschaft mangelnden "Killerinstinkt".

"Wir spielen nicht wie Männer, hab ich gerade das Gefühl", sagte Bürki bei Sky nach dem 2:2 gegen ersatzgeschwächte, aber gut organisierte Bremer. Der Fußball der Dortmunder sei zwar "schön anzuschauen, aber der Killerinstinkt vorne fehlt", erklärte Bürki seine Kritik.

Der BVB war gegen die Norddeutschen am Samstagabend zwar die überlegene Mannschaft, kassierte aber nach einer zwischenzeitlichen 2:1-Führung nach einem Standard den 2:2-Ausgleich. Für die Schwarz-Gelben war es das neunte Gegentor im Kalenderjahr 2019 nach einem Eckball.

Auch deshalb klagte Bürki wie schon in der vergangenen Saison über mangelnde Aggressivität im Dortmunder Kollektiv. Man gehe "bei Situationen" nicht dahin, "wo es wehtut", mahnte er an. Bürki vermisse daher "Typen, die sich auch mal reinhauen". Er wünsche sich daher "von dem ein oder anderen, noch einen Ticken zuzulegen, was Aggressivität angeht".

Borussia Dortmund - Werder Bremen: Noten und Einzelkritiken zum BVB © getty 1/15 Trotz Führung in der zweiten Halbzeit und teilweise drückender Überlegenheit kommt Borussia Dortmund gegen Werder Bremen nicht über ein Remis hinaus. Mal wieder kassiert der BVB ein Gegentor nach einer Standardsituation. Die Einzelkritik der BVB-Spieler. © imago images 2/15 Roman Bürki: Chancenlos beim frühen Gegentor durch Rashica, genauso chancenlos beim Ausgleich durch Friedl. Ansonsten im Prinzip ohne Fehler. Note: 3,5. © imago images 3/15 Lukasz Piszczek: Mit einer Maßflanke auf Götze bereitete er den schnellen Ausgleich vor. Ließ hinten nicht viel anbrennen. Eine grundsolide Vorstellung. Note: 3. © getty 4/15 Manuel Akanji: In Abwesenheit von Hummels wieder Abwehrchef. Stark im Zweikampf, wurde beim 0:1 etwas auf dem falschen Fuß erwischt, als er bereits rausgerückt war. Note: 3. © imago images 5/15 Julian Weigl: Musste mal wieder als Innenverteidiger ran und agierte in der Regel souverän gegen allerdings kaum gefährliche Bremer. Dennoch manchmal nicht mit der nötigen Überzeugung. Note: 3,5. © getty 6/15 Achraf Hakimi: Antizipiert vor dem 0:1 gut, aber nicht sauber in der Ballverarbeitung. Daraus resultiert der Gegentreffer. Beim Ausgleich verliert er Friedl aus den Augen. Offensiv dafür sehr auffällig und laufstark. Note: 3,5. © getty 7/15 Axel Witsel: Viel zu halbherzig im Zweikampf vor dem Tor von Rashica. Die übliche Präsenz hatte der Dirigent des Dortmunder Mittelfelds heute nicht. Note: 4. © imago images 8/15 Mahmoud Dahoud: Stand überraschend von Anfang an auf dem Platz. Mit einigen guten Pässen, aber im Abschluss unglücklich - in der 45. Minute vergab er völlig frei vor Pavlenka eine mögliche Vorentscheidung. Dazu zweikampfschwach. Note: 4. © imago images 9/15 Jadon Sancho: Seine auffälligste Szene war ein Fernschuss, den Pavlenka großartig parierte. Viel unterwegs, blieb aber zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison ohne Torbeteiligung. Note: 4. © imago images 10/15 Marco Reus: Vorbildlicher Einsatz. Bis zu seinem Führungstreffer (41.) war vom Kapitän aber nicht viel zu sehen. Verlor später das entscheidende Kopfballduell vor dem 2:2. Note: 3,5. © imago images 11/15 Thorgan Hazard: Ihm war anzumerken, dass er nach zuletzt mäßigen Leistungen etwas zeigen wollte. Bereitete den Treffer von Reus vor, danach noch mit einem guten Fernschuss. An vielen Torschüssen beteiligt. Note: 3,5. © getty 12/15 Mario Götze: Rechtfertigte seinen Einsatz in der Startelf bereits nach neun Minuten, als er zum Ausgleich einköpfte. Beweglich und fleißig, musste in der Schlussphase Alcacer weichen. Traumpass auf Dahoud, der eigentlich treffen muss. Note: 2,5. © getty 13/15 Julian Brandt: Mo Dahoud machte in der 67. Minute für ihn Platz. Zwei gute Abschlüsse. Ihm fehlt aktuell aber das Selbstvertrauen, das ihn in Leverkusen noch auszeichnete. Note: 3,5. © imago images 14/15 Paco Alcacer: Ersetzte in der 72. Minute Mario Götze und verpasste direkt nach seiner Einwechslung nur knapp den Führungstreffer. Keine Bewertung. © imago images 15/15 Raphael Guerreiro: Kam in der 80. Minute für Sancho in die Partie, trat aber nicht mehr in Erscheinung. Keine Bewertung.

BVB patzt gegen Bremen: Bürki-Kritik lässt Trainer Favre kalt

Angesprochen auf die deutliche Kritik des Schlussmannes, der an beiden Gegentoren der Dortmunder schuldlos war, reagierte Trainer Lucien Favre ahnungslos. "Ich weiß nicht, was er damit sagen wollte", sagte der BVB-Trainer und attestierte seiner Mannschaft, "ziemlich gut gespielt" zu haben: "Wir hatten Torchancen, um 3:2 oder 4:2 zu gewinnen. Die Leistung war okay. Wir haben das Spiel aber nicht kontrolliert und manchmal überhastet gespielt. Und wir hatten zu viele Ballverluste."

Die Dortmunder verpassten durch das zweite Unentschieden in der Bundesliga in Folge den möglichen Sprung auf Platz zwei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München beträgt nun drei Punkte. Mit nur elf Punkten aus den ersten sechs Partien legte der BVB zudem den schwächsten Saisonstart seit fünf Jahren hin. In der letzten Spielzeit unter Jürgen Klopp (2014/15) waren es zu diesem Zeitpunkt gerade mal sieben Punkte.