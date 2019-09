BVB (Borussia Dortmund) gegen Werder Bremen heute im LIVE-TICKER

Borussia Dortmund trifft im Topspiel der Bundesliga auf Werder Bremen. Hier bei SPOX bleibt Ihr im LIVE-TICKER auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB gegen Werder Bremen heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Nach dem unglücklichen 2:2 gegen Eintracht Frankfurt will der BVB zurück in die Siegesspur finden. Werder Bremen hingegen ist noch in der Findungsphase, zuletzt verlor das Team von Florian Kohfeldt deutlich mit 0:3 gegen RB Leipzig.

Vor Beginn: Gespielt wird im Dortmunder Signal Iduna Park - vor der legendären "Gelben Wand".

Vor Beginn: Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr. Schiedsrichter Deniz Aytekin wird die Partie leiten, Christian Dietz und Eduard Beitinger sind seine Assistenten.

Episches Titelduell BVB vs. SVW 1995: Wer lief damals auf? © getty 1/29 Am Samstag empfängt Borussia Dortmund den SV Werder Bremen - es ist ein geschichtsträchtiges Bundesliga-Duell. 1994/95 lieferten sich die beiden Vereine ein episches Duell um den Titel. © getty 2/29 Am 29. Spieltag kam es damals zum direkten Aufeinandertreffen des damaligen Tabellenführers Dortmund mit dem ersten Verfolger Werder. Dank Toren von Andreas Herzog (1) und Mario Basler (2) gewann der SVW mit 3:1 und zog am BVB vorbei. © getty 3/29 Die entscheidende Wende im Titelkampf? Es schien so, zumal Dortmund innerhalb der nächsten drei Wochen erneut Punkte ließ: gegen Freiburg und Gladbach reichte es jeweils nur zu einem Remis. © getty 4/29 Doch dann brach Werder ein: Am drittletzten Spieltag verlor der SVW bei Schalke und am letzten beim FC Bayern. Dortmund gewann unterdessen seine letzten beiden Spiele und fing Werder um einen Punkt ab. © getty 5/29 Wie sahen die Mannschaften damals aus? Wir haben die Startelfs von Dortmund (2:0 gegen den HSV) und Werder (1:3 beim FC Bayern) am letzten Spieltag der Saison 1994/95 herausgesucht. Legendäre Namen! © imago images 6/29 WERDER BREMEN - TOR: Hans-Jürgen Gundelach (l.) © getty 7/29 VERTEIDIGUNG: Michael Schulz © imago images 8/29 Frank Neubarth © imago images 9/29 Hany Ramzy © getty 10/29 MITTELFELD: Mario Basler © getty 11/29 Ulrich Borowka © imago images 12/29 Dieter Eilts © imago images 13/29 Mirko Votava © getty 14/29 Marco Bode © imago images 15/29 ANGRIFF: Andreas Herzog © imago images 16/29 Bernd Hobsch © getty 17/29 TRAINER: Otto Rehhagel © getty 18/29 BORUSSIA DORTMUND - TOR: Stefan Klos © getty 19/29 VERTEIDIGUNG: Bodo Schmidt © getty 20/29 Matthias Sammer © imago images 21/29 Julio Cesar © getty 22/29 MITTELFELD: Stefan Reuter (l.) © getty 23/29 Steffen Freund (r.) © getty 24/29 Andreas Möller © getty 25/29 Michael Zorc © getty 26/29 Rene Tretschok © getty 27/29 ANGRIFF: Lars Ricken © getty 28/29 Ibrahim Tanko © getty 29/29 TRAINER: Ottmar Hitzfeld

Borussia Dortmund - Werder Bremen heute im TV und Livestream

Im Frree-TV könnt Ihr die Partie zwischen dem BVB und Werder Bremen nicht sehen, der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Spielen am Samstag und zeigt somit auch die späte Partie.

Wie gewohnt kann das Spiel auch mit den Angeboten SkyGo und dem Sky-Ticket im Livestream verfolgt werden.

BVB - Werder Bremen: Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Bürki - Hakimi, Zagadou, Akanji, Guerreiro - Delaney, Witsel - Sancho, Reus, Brandt - Alcacer

Werder: Pavlenka - Gebre Selassie, Sahin, C. Groß - Lang, M. Eggestein, Friedl - Bittencourt, Klaassen - Sargent, Rashica

Bundesliga: Die Tabelle

Die Tabelle vor dem 6. Spieltag: