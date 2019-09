Bundesliga: FC Bayern München - 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER

Am 5. Spieltag der Bundesliga empfängt der deutsche Rekordmeister FC Bayern München den 1. FC Köln. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Wenn Ihr Spiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge sehen möchtet, sichert Euch hier Euren kostenlosen DAZN-Probemonat.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern München gegen den 1. FC Köln im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Aufsteiger aus dem Rheinland geht als krasser Außenseiter in die Partie, erst ein Spiel konnten die Kölner bisher für sich entscheiden.

Vor Beginn: Der deutsche Rekordmeister hatte einen durchwachsenen Start in den Ligabetrieb. Zwei Siegen stehen zwei Unentschieden gegenüber, mit acht Punkten befinden sich die Bayern derzeit auf Platz vier. Nach dem 3:0-Auftaktsieg in der Königsklasse am vergangenen Mittwoch möchte der FC Bayern sich gegen den 1. FC Köln zuhause keine Blöße geben.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Köln. Gespielt wird heute in der Allianz Arena in München, Schiedsrichter Patrick Ittrich wird die Partie um 15.30 Uhr anpfeifen.

© getty

FC Bayern - 1. FC Köln: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Hernandez - Kimmich, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Süle, Boateng, Hernandez - Kimmich, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski 1. FC Köln: Horn - Ehizibue, Jorge Mere, Czichos, Hector - Skhiri, Höger - Schindler, Drexler - Modeste, Cordoba

Bundesliga live: FC Bayern München - 1. FC Köln im TV und Livestream

Eure einzige Möglichkeit, den FC Bayern und ihre Gäste aus dem Rheinland heute live im Fernsehen spielen zu sehen, ist Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an dieser Begegnung, eine Viertelstunde vor dem Anpfiff beginnt um 15.15 Uhr die Vorberichterstattung.

Möchtet Ihr Kommentator Kai Dittmann lieber auf dem PC oder einem Eurer mobilen Endgeräte lauschen, könnt Ihr per Sky Go auch einen Livestream empfangen.

Bundesliga: Der 5. Spieltag im Überblick