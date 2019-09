Bourussia Mönchengladbach gegen Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-TICKER

Im ersten Sonntagsspiel kommt es zum Rheinischen Derby zwischen Bourussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Das Team von Marco Rose hat nichtsdestotrotz einiges gutzumachen. BMG blamierte sich unter Woche in der Europa League gegen den österreischischen Klub Wolfsberger AC - Gladbach verlor im eigenen Stadion mit 0:4.

Vor Beginn: Für Gladbach ist es das zweite Derby in der Bundesliga in Folge, am vergangenen Spieltag trafen die Fohlen auf den 1. FC Köln und gingen mit 1:0 als Sieger vom Platz.

Vor Beginn: Das Rheinische Derby beginnt um 15.30 Uhr, wenn Schiedsrichter Christian Dingert anpfeift.

Netzreaktionen zum Gladbacher EL-Desaster: Real de Wolfsberg mit Diego Armando Ritzmaier © imago images 1/10 Die erste Halbzeit gegen den Wolfsberger AC wurde für Mönchengladbach zu einem Desaster. 0:3 stand es zur Pause gegem den österreichischen No-Name, am Ende 0:4 - und es hagelte Hohn und Spott aus dem Netz. Die besten Reaktionen ... © twitter.com/@Julian_Frantzke 2/10 1:0 Weissman (13.), 2:0 Leitgeb (31.), 3:0 Ritzmaier (41.). Fußball-Deutschland staunte nicht schlecht über die Gäste aus Österreich, die da gerade Gladbach auseinanderschraubten. Oder war das gar nicht die Bundesliga-Truppe der Borussia? © twitter.com/gladbach_fr 3/10 Oder handelte es sich schlichtweg um eine Verschwörung gegen die Borussia und der WAC ist eigentlich Real de Wolfsberg mit Cristiano Weissmann, Virgil van Leitgeb und Diego Armando Ritzmaier. Der französische Twitter-Account von BMG ermittelt... © twitter.com/fums_magazin 4/10 Oder ist Wolfsberg eigentlich das Piemonte Calcio der Europa League? Keine Lizenz, doofer Name, aber kicken wie Messi und Co. und niemand hat's gewusst. © twitter.com/Da_Kloane 5/10 Und die Lehre aus diesem denkwürdigen Europapokalabend: Messe deinen Gegner nie an der Einwohnerzahl der Stadt, aus der er kommt. © twitter.com/Jessy_mit_y 6/10 Und Schuld daran ist...? Richtig! Diese verdammte 50+1-Regel !!!11!1!!! © twitter.com/Hossar 7/10 In der zweiten Halbzeit erhöhte der Wolfsberger AC, aka. Real de Wolfsberg, aka. der FC Barcelona sogar noch auf 4:0. Und die mitgereisten Fans des WAC: "Nur noch fünf, nur noch fünf, nur noch fünf!" © twitter.com/Dagobert95 8/10 Und knapp 30 Kilometer weiter westlich vom Niederrhein reibt man sich schon die Hände. © twitter.com/IBehnisch 9/10 Wann schreitet die DFL ein und stellt diese nervigen, kleinen Vereine, die sowieso keinen Anspruch anmelden dürfen, in die Ecke? © twitter.com/PEitzinger 10/10 Immer das Positive sehen, liebe Gladbach-Fans. Vielleicht war Real Wolfsberg im Rückblick auf die Saison ja der Wachmacher schlechthin.

Gladbach gegen Düsseldorf im TV und Livestream

Die Begegnung wird nicht im Free-TV gezeigt. Falls ihr das Derby live vor den Bildschirmen verfolgen wollt, braucht Ihr ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky.

Der Bezahlsender bietet seinen Kunden zudem die Option, das Spiel im Livestream zu verfolgen. Solltet ihr kein Sky-Abo haben, könnt Ihr die Partie mit dem Sky Ticket kaufen.

Alternativ könnt Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights des Spiels auf DAZN sehen. Zudem zeigt der Streamingdienst das Montagsspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim live und exklusiv in voller Länge.

Borussia Mönchengladbach - F95: Voraussichtliche Aufstellungen

Diese Spieler fallen bei Borussia Mönchengladbach aus: Torben Müsel (Knie-OP), Tobias Strobl (Meniskusverletzung), Fabian Johnson (Rückenprobleme), Keanan Bennetts (Oberschenkelverletzung), Jonas Hofmann (Innenbandriss) und Lars Stindl (Schienbeinbruch).

Auf diese Akteure muss die Fortuna verzichten: Raphael Wolf (Viruserkrankung), Nana Ampomah (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich), Aymen Barkok (Schultereckgelenkssprengung), Alfredo Morales (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich), Michael Rensing (Schultereckgelenkssprengung), Georgios Siadas (Kreuzbandriss) und Kevin Stöger (Kreuzbandriss)

Gladbach: Sommer - Lainer, Elvedi, Jantschke, Wendt - Herrmann, Zakaria, Benes - Rafael - Plea, Embolo

Sommer - Lainer, Elvedi, Jantschke, Wendt - Herrmann, Zakaria, Benes - Rafael - Plea, Embolo Düsseldorf: Steffen - Zimmermann, Adams, Ayhan, Gießelmann - Fink, Bodzek - Thommy, Baker, Suttner - Kownacki

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle