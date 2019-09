Amine Harit schießt Schalke 04 gegen Mainz zum Sieg: Zum Glück besser als im Training

Amine Harit macht beim FC Schalke 04 derzeit den Unterschied. So auch beim 2:1-Sieg gegen Mainz 05. Beflügelt von seiner Tochter glänzt der Dribbler dank David Wagner und fühlt sich endlich frei.

89 Minuten sind am Freitagabend auf Schalke gespielt, als Jonjoe Kenny den Ball zu Nebenmann Amine Harit herüberschiebt. Mit Blick in Richtung Torwart Robin Zentner geht der Marokkaner ins Dribbling, lässt seinen Gegenspieler Karim Onisiwo aussteigen wie ein Hütchen im Training und zirkelt die Kugel mit dem Außenrist in die lange Torecke. Die Veltins-Arena versinkt wenige Augenblicke später im kollektiven Freudentaumel.

"Ich habe gesehen, dass die lange Ecke offen war, aber konnte nicht mit links schießen, da ich zu wenig Platz hatte", beschrieb Schalkes Matchwinner sein Siegtor zum 2:1 gegen Mainz 05 später. "Es war das schönste und wichtigste Tor meiner Karriere. Ich habe ja bislang noch nicht so viele Tore geschossen", freute er sich und fügte an, dass natürlich auch Glück dabei gewesen sei.

Dass Harits sehenswertes Siegtor tatsächlich Glück war, deutete auch sein Teamkollege Suat Serdar an, als er mit einem Augenzwinkern erklärte, dass der 22-Jährige im Training nicht derart treffsicher unterwegs ist: "Er versucht es häufig mit dem Außenrist, aber dort klappt es nicht so wie im Spiel. Umso besser, dass es in dieser Phase tatsächlich funktioniert hat."

Amine Harit spielt "wie auf der Straße mit seinen Kumpels"

"Er ist im Moment gut drauf. Wir freuen uns, dass er bei uns ist. Er spielt wie auf der Straße mit seinen Kumpels", schwärmte auch Lizenzspielerkoordinator Sascha Riether nach Abpfiff bei DAZN. "Es ist super, dass er zu alter Stärke zurückgefunden hat. Er zahlt das Vertrauen mit Toren zurück",

Doch nicht nur Riether war voll des Lobes für den offensiven Mittelfeldspieler - egal, wen man nach dem knappen 2:1-Sieg von Königsblau ansprach: Jeder war von Harits Auftritt begeistert. Eine Tatsache, mit der vor wenigen Monaten wohl nur die wenigsten gerechnet hätten. Denn statt durch starke Leistungen machte der 22-Jährige in der Vorsaison vor allem neben dem Platz auf sich aufmerksam. Ex-Sportvorstand Christian Heidel hätte den Marokkaner aus diesem Grund am liebsten schon im vergangenen Winter verkauft.

Trainer David Wagner hat es seit Sommer geschafft, aus dem vermeintlichen Einzelkämpfer mit Hang zur Ballverliebtheit, einen Spieler mit Kämpfermentalität zu formen. "Große Baustelle" nannte der Coach die Defensivarbeit Harits und arbeitete seit Beginn der Vorbereitung mit dem Techniker daran. "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und reden viel miteinander. Wenn du viel arbeitest, dann zahlt sich das irgendwann aus", lobte auch der Offensivkünstler seinen Förderer. "Er gibt mir viel Selbstvertrauen."

Noten und Einzelkritiken zu Schalke 04 - Mainz 05 © getty 1/15 Der FC Schalke 04 hat den dritten Sieg in Folge eingefahren. Wer gegen den FSV Mainz 05 überzeugt hat und wer nicht, seht Ihr hier. © getty 2/15 ALEXANDER NÜBEL | TORWART | NOTE: 4 Wurde kaum geprüft und war beim Ausgleich machtlos. Mit dem Ball am Fuß offenbarte Nübel aber ungewohnte Schwächen. Wirkte zeitweise unkonzentriert und fiel mit unsauberen Pässen auf. © getty 3/15 JONJOE KENNY | VERTEIDIGUNG | NOTE: 2,5 War wieder einmal viel ins Schalker Spiel eingebunden und hatte die meisten Ballaktionen. Dabei verzeichnete er einige wichtige Ballgewinne – unter anderem vor dem 1:0. © getty 4/15 BENJAMIN STAMBOULI | VERTEIDIGUNG | NOTE: 3 Stand tiefer als Sane und war offensiv weniger auffällig als sein Nebenmann. Gewohnt spielintelligent blieb der Franzose in der Defensive ohne nennenswerten Fehler. © getty 5/15 SALIF SANE | VERTEIDIGUNG | NOTE: 3 Sein Kopfball nach 26 Minuten verfehlte das Tor nur denkbar knapp. Sane gewann vor der Pause jeden seiner Zweikämpfe, verlor aber vor dem Ausgleich den Ball an Onisiwo. © getty 6/15 BASTIAN OCZIPKA | VERTEIDIGUNG | NOTE: 3 Der Linksverteidiger marschierte immer wieder nach vorne und war an der Entstehung des 1:0 beteiligt. Gerade im zweiten Durchgang aber nicht fehlerfrei. © getty 7/15 OMAR MASCARELL | MITTELFELD | NOTE: 3 Der Ex-Frankfurter wusste im Zweikampf zu überzeugen und verzeichnete die meisten Ballgewinne seiner Mannschaft. Insgesamt solide Vorstellung des zentralen Mittelfeldmannes. © getty 8/15 WESTON MCKENNIE | MITTELFELD | NOTE: 3 Rückte neu ins Team und wusste durch Laufstärke zu gefallen. Beim Gegentreffer hatte allerdings auch der US-Boy seine Finger im Spiel, als er Onisiwo beim Abschluss zu viel Platz ließ. © getty 9/15 SUAT SERDAR | MITTELFELD | NOTE: 2 War in der Offensive ein Aktivposten und krönte seine gute Leistung mit dem Führungstreffer. In der Zentrale bestritt er zudem viele Zweikämpfe (64 Prozent gewonnen) und wusste auch im Dribbling zu überzeugen. © getty 10/15 DANIEL CALIGIURI | MITTELFELD | NOTE: 3,5 Caligiuri traf bei seiner einzigen nennenswerten Aktion im Strafraum die falsche Entscheidung und spielte einen Fehlpass. Defensiv aber solide und im Zweikampf präsent. © getty 11/15 AMINE HARIT | MITTELFELD | NOTE: 1,5 Der Wirbelwind im Schalker Spiel. Mit seinen Dribblings und klugen Pässen sorgte er immer wieder für Gefahr, wie sein Assist zum 1:0 bewies. Per Außenrist-Tor krönte er sich in der 89. Minute zum Matchwinner. © getty 12/15 GUIDO BURGSTALLER | ANGRIFF | NOTE: 3 War fleißig, stark im Pressing und hatte wieder einige Abschlussaktionen. Trotz guter Gelegenheiten schaffte er es allerdings nicht, den Ball im Tor unter zu bringen. © getty 13/15 MARK UTH | ANGRIFF | NOTE: 4 Kam nach einer Stunde für Serdar und sollte in der Offensive für Gefahr sorgen, doch war wenig ins Spiel eingebunden. © getty 14/15 MATIJA NASTASIC | VERTEIDIGUNG | KEINE BEWERTUNG Wurde nach dem Ausgleich für McKennie eingewechselt und rückte in die Innenverteidigung. Dort ohne nennenswerte Aktion. © getty 15/15 AHMED KUTUCU | ANGRIFF |KEINE BEWERTUNG Das Sturm-Talent ersetzte den glücklosen Burgstaller kurz vor Schluss. Mit einem Abschluss und seinen Dribblings wusste er allerdings zu überzeugen.

Schalke 04: Amine Harit hat "alles verändert"

Trotz zunehmender Defensivarbeit und kürzeren Ballbesitzphasen hat Harit aber auch gegen Mainz nicht vergessen, was ihn schon in der Vergangenheit ausgezeichnet hat: seine wilden Dribblings und Übersteiger. Eines dieser Soli zeigte er vor dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 als er auf die Viererkette zulief und einen messerscharfen Pass auf den einlaufenden Serdar spielte. "Als Defensivspieler weiß man in einer solchen Situation nicht, ob er abschließt oder den Pass spielt, das hat er wirklich gut gemacht", erkannte auch Mainz-Manager Rouven Schröder an.

Dank seines Doppelpacks beim 5:1-Auswärtssieg gegen den SC Paderborn kommt Harit nun auf vier Scorerpunkte in den vergangenen zwei Spielen - mehr als in der kompletten Vorsaison, als er in 18 Bundesligaeinsätzen nur ein Tor und zwei Assists zustande brachte. "Ich habe alle verändert", erklärte der marokkanische Nationalspieler.

"Jetzt bin ich frei und voller Selbstvertrauen", machte er klar und fügte an: "Wenn man diese Freiheit auf dem Platz hat und nicht daran denkt, den Ball zu verlieren, macht es einfach Spaß. Ich verspüre keinen Druck."

Amine Harit von Frau und Töchterchen Alijah beflügelt

Dass es für Harit aktuell so gut läuft, liegt neben Trainer Wagner vor allem an seiner Familie, wie der junge Vater der kleinen Alijah stolz erzählte: "Die Geburt meiner Tochter war das Schönste, was mir in meinem Leben passiert ist und nur Gott weiß, mit welch schlechten Dingen ich mich in der Vergangenheit befassen musste." All jene Dinge, die ihn im vergangenen Jahr belastet haben, sein jetzt abgehakt, versicherte er.

Weil das Zusammenleben mit seiner Frau und seiner Tochter ihn "viel ruhiger gemacht" habe und er nun wisse, wofür es sich zu kämpfen lohnt, widmete er seinen Siegtreffer seinen Liebsten, die am Freitagabend auf der Tribüne saßen. "Jetzt bin ich für eine Familie verantwortlich und muss dafür sorgen, dass zu Hause das Essen auf den Tisch kommt", sagte er mit einem Lachen.

Bevor er sich der Matchwinner allerdings aus der Mixed-Zone verabschiedete, konnte er sich eine Spitze gegen Teamkollege Serdar nicht verkneifen. "Er versucht die Schüsse mit dem Außenrist auch häufig und trifft selten", sagte er auf Nachfrage von SPOX und Goal. "Jetzt kann Suat auf jeden Fall nichts mehr sagen, denn mit diesem Tor habe ich es ihm gezeigt."

Nicht nur Serdar hat Harit mit der zweiten Top-Leistung in Folge beweisen, dass in dieser Saison mit ihm zu rechnen ist. Dank seiner wilden Spielweise und seiner neu gewonnenen Freiheit wird die ganze Bundesliga nun vor diesem Straßenfußballer gewarnt sein.