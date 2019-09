Bundesliga: 1. FC Köln gegen Hertha BSC im LIVE-TICKER - 0:1

Zum Abschluss des 6. Bundesliga-Spieltages kommt es zur Partie vom 1. FC Köln und Hertha BSC. Das Spiel könnt Ihr bei SPOX im LIVE-TICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

1. FC Köln vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER 0:1

Tor: 0:1 Dilrosun (23.)

31.: Hertha bekommt nun mehr Möglichkeiten. Die Konter der Gäste werden aber nicht gut ausgespielt.

27.: Das MUSS das 2:0 sein! Wolf wird rechts die Linie runter geschickt und spielt scharf in die Mitte. Horn lässt den Ball durchrutschen, am zweiten Pfosten kann Darida aus spitzem Winkel einschieben - und zimmert das Spielgerät ins Außennetz. Riesendusel für die Hausherren!

24.: Mr. September wieder: Im Monat September (2018 und 2019) war Berlins Javairo Dilrosun nun in acht Bundesliga-Spielen an neun Toren direkt beteiligt (vier Tore, fünf Assists). In seinen 13 Spielen in anderen Monaten hatte er keine einzige Torbeteiligung!

23.: 0:1 HERTHA!! Dilrosun kann aus 20 Metern schießen. Der Ball flattert extrem und dreht sich sogar noch weg. Unhaltbar fliegt er ins linke Eck.

22.: Das war deutlich gefährlicher! Die Hertha löst es mit schnellen Pässen in der Abwehr schön, Skjelbred nutzt den freien Raum und treibt 30, 40 Meter an. Links setzt er Mittelstädt in Szene, der sofort scharf und flach in die Mitte gibt - Selke verpasst um einen Schritt!

20.: Die ersten 20 Minuten gehören ganz klar den Hausherren! Über 55 Prozent Ballbesitz, 4:1 Torschüsse, 2:0 Ecken - die Elf von Achim Beierlorzer scheint perfekt eingestellt und will die ersten Heimspielpunkte in dieser Saison.

17.: Wieder ein Kopfball von Cordoba. Diesmal aber wesentlich ungefährlicher. Aber: Hertha bekommt einfach die Seiten nicht zu.

17.: Unglaublich tempo- und ereignisreicher Beginn in der Domstadt, die Hausherren machen in den ersten Minuten den etwas besseren Eindruck, spielen unbeeindruckt von der Verletzung ihres Kollegen nach vorne.

14.: Riesenchance für den FC! Doppelpass von Hector mit Kainz. Der Nationalspieler findet per Flanke den freistehenden Cordoba. Sein Kopfball ist aber zu zentral und somit kein Problem für Jarstein.

13.: Boyata haut Cordoba ordentlich um. Er kommt aber noch mit einer Verwarnung davon.

12.: ... aber auch diese Ecke ist vollkommen harmlos.

11.: Nach einer Kontersituation holt Schindler eine Ecke heraus...

8.: Die Ecke ist aber viel zu harmlos und kann geklärt werden.

7.: Kainz hält drauf. Jarstein muss sich ordentlich strecken, damit er an den Ball kommt. Der Schlussmann faustet den Ball ins Aus. Ecke!

7.: Grujic muss 25 Meter vor dem eigenen Tor Jonas Hector taktisch foulen. Die Leihgabe des FC Liverpool kommt aber noch ohne Verwarnung davon.

Früher Wechsel bei den Kölnern

5.: ... und genauso kommt es. Drexler muss raus! Dafür kommt Kingsley Schindler ins Spiel.

4.: Drexler versucht es noch einmal. Das riecht aber stark nach Wechsel...

4.: Hertha versucht sofort, die Überzahlsituation auszunutzen. Eine Flanke von Wolf findet Mittelstädt. Dessen Kopfball ist aber zu harmlos.

3.: Dominik Drexler braucht die erste Behandlung des Tages. Bei einer Aktion macht er ein langes Bein und zeigt sofort Schmerzen an. Das sieht nicht gut aus!

2.: Die Gäste agieren gegen den Ball in einem 4-4-2 mit Darida als zweite Spitze. Bei den Kölner kümmert sich in den ersten Aktionen Skhiri um Darida.

1.: Der Ball rollt!

1. FC Köln vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Die Aufstellungen:

Köln: Horn - Schmitz, Bornauw, Mere, Hector - Drexler, Höger, Skhiri, Kainz - Cordoba, Modeste

Horn - Schmitz, Bornauw, Mere, Hector - Drexler, Höger, Skhiri, Kainz - Cordoba, Modeste Hertha: Jarstein - Klünter, Stark, Boyata, Mittelstädt - Skjelbred, Grujic, Darida - Dilrosun, Selke, Wolf

Vor Beginn: Die Hymne erklingt und die Mannschaften betreten das Feld. Gleich geht es los!

Vor Beginn: In der Tabelle wäre mit drei Punkten für beide übrigens durch die besiegelte Niederlage der Fortuna aus Düsseldorf gegen den SC Freiburg (1:2) ein großer Sprung möglich: Der Sieger würde rauf auf Platz 11 klettern und die Abstiegszone hinter sich lassen!

Vor Beginn: Ganz interessant: Mit Kalou, Esswein, Duda, Leckie, Ibisevic und Lukebakio sitzen bei den Berlinern sechs Offensivspieler auf der Ersatzbank. Und die haben ordentlich Power in den Statistikbüchern stehen: 219 Bundesliga-Treffer haben die sechs Ersatzspieler auf ihrem Konto - die elf Starter nur 69! Wird das Spiel heute von der Bank aus entschieden?

Vor Beginn: Bei Köln gibt es im Vergleich zum 0:4 bei den Bayern noch eine Änderung mehr: Schmitz, Mere und Modeste spielen für Schindler (Bank), den gesperrten Ehizibue und Czichos (nicht im Kader).

Vor Beginn: Zwei Änderungen bei der Hertha im Vergleich zum 2:1 gegen Paderborn vor einer Woche: Darida und Mittelstädt spielen für Duda (Bank) und Plattenhardt (aufgrund einer Verletzung nicht im Kader). Herthas Ondrej Duda steht damit zum ersten Mal in dieser Saison nicht in der Startelf.

Vor Beginn: Berlins Davie Selke wartet noch auf sein erstes Bundesliga-Saisontor und traf in keinem seiner letzten 15 Bundesliga-Partien (letztes Tor beim 1:1 gegen Bremen im Februar 2019). Es ist seine längste Durststrecke im Hertha-Trikot.

Vor Beginn: Mr. September: Im Monat September (2018 und 2019) war Berlins Javairo Dilrosun in sieben Bundesliga-Spielen an acht Toren direkt beteiligt (drei Tore, fünf Assists). In seinen 13 Spielen in anderen Monaten hatte er keine einzige Torbeteiligung!

Vor Beginn: Saisonübergreifend gewann Hertha BSC nur eins der vergangenen neun Bundesliga-Auswärtsspiele (6 Niederlagen, 2 Remis) und blieb in fünf dieser Partien ohne Treffer. Einzig beim 4:3 in Augsburg am 33. Spieltag 2018/19 gelang ein Sieg.

Vor Beginn: Saison- und wettbewerbsübergreifend verlor der 1. FC Köln die letzten vier Heimspiele. Fünf Heimniederlagen in Serie kassierten die Rheinländer im deutschen Profifußball nur zwischen September und Dezember 2001.

Vor Beginn: Hertha BSC hat fünf der vergangenen sechs Bundesliga-Duelle mit dem 1. FC Köln gewonnen. Daneben gab es einen 4:2-Heimsieg für Köln im März 2017.

Vor Beginn: Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Sören Storks. Thorben Siewer, Marcel Pelgrim und Patrick Alt assistieren dem Unparteiischen, als Videoschiedsrichter fungieren Daniel Schlager und Tobias Christ.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker. Anpfiff ist um 18 Uhr.

1. FC Köln - Hertha BSC heute im TV und Livestream

Bundesliga: Die Tabelle

