BVB-Spieler Kevin Großkreutz im Interview: "Ich bin positiv bekloppt"

Aus Liebe zum Verein macht Kevin Großkreutz vom Deutschen Meister Borussia Dortmund ungewöhnliche Dinge. Der Dortmunder Jung' spricht im Interview über Busfahrten mit 15-Jährigen, Urlaub bei Dede, den ersten Stadionbesuch, sein Image und ein Karriereende beim BVB.

Dieses Interview ist bereits am 3. August 2012 erschienen - Großkreutz war damals kurz zuvor Doublesieger mit dem BVB geworden. Nun hat der Weltmeister von 2014 seine Profikarriere im Alter von 32 Jahren beendet.

SPOX: Herr Großkreutz, nach Saisonende sind Sie mit der U 15 des BVB zum Cordial Cup, einem der größten Jugendturniere in Europa, nach Tirol gefahren - mit dem Bus von Dortmund aus. Wieso?

Kevin Großkreutz: Ich kenne Trainer Benny Hoffmann ziemlich gut, wir sind Freunde. Ich lasse mich häufig in der Kabine seiner Jungs blicken, denen bin ich also ein Begriff. (lacht)

SPOX: Dennoch ist diese Reise ziemlich ungewöhnlich für einen Profi, der soeben eine intensive Saison beendet hat.

Großkreutz: Das ist für mich als gebürtigen Dortmunder irgendwie ein natürlicher Reflex, ich möchte den jungen Kickern helfen. Wenn sie Fragen haben oder Ratschläge benötigen, dürfen sie sich jederzeit an mich wenden. Ich habe ihnen versprochen, dass ich mit zum Turnier fahre und ein bisschen im Training helfe, wenn ich frei habe. Und da dies der Fall war, habe ich das natürlich auch eingehalten. Wir sind pro Fahrt jeweils zehn Stunden zusammen im Mannschaftsbus gewesen. Das war einfach toll und hat mir sehr viel Spaß gemacht, inmitten dieser Jungs zu sitzen und zu sehen, wie sie sich geben.

Witsel, Choupo-Moting, de Gea und Co.: Die größten Transferpannen am Deadline Day © getty 1/21 Seinen 32. Geburtstag verbringt BVB-Organisator Axel Witsel heute im Krankenstand. Dass er heute überhaupt für den BVB spielt, liegt aber auch an einer Transferpanne 2016. Darauf und auf weitere Unglücke am Deadline Day blicken wir zurück. © imago images / Russian Look 2/21 AXEL WITSEL: Den Medizincheck bei Juventus Turin hatte der heutige Dortmunder bereits bestanden, (Noch-)Arbeitgeber Zenit St. Petersburg befand sich auf Nachfolgesuche und wurde einfach nicht fündig. © imago images / Pro Shots 3/21 Witsel wartete bereits 13 Stunden im Hotelzimmer in Turin auf die finale Vertragsunterzeichnung. Als die Freigabe aus Russland tatsächlich noch kam, schaffte es Turin nicht mehr, die Unterlagen rechtzeitig einzureichen. © imago images / MIS 4/21 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Um 18.12 Uhr trudelte das Fax des 1. FC Köln beim DFB ein, um 2011 den Wechsel des Stürmers vom HSV in die Domstadt zu besiegeln - zwei Übermittlungsversuche waren fehlgeschlagen. © imago images / Ulmer/Cremer 5/21 Der DFB teilte mit: "Für technische Probleme können wir nichts." Der FC konterte in Person von Geschäftsführer Horstmann: "Wir aber auch nicht." Der Wechsel scheiterte, Choupo-Moting blieb beim HSV. © imago images / MIS 6/21 KEVIN GROSSKREUTZ: Der Wechsel des BVB-Urgesteins zu Galatasaray lief gehörig schief. Erst drohte der Transfer im Sommer 2015 aufgrund eines Formfehlers komplett zu scheitern, ehe er doch noch klappte. © imago images / Hartenfelser 7/21 Das Problem: Auf dem Vertrag fehlten Unterschriften, sodass der Mittelfeldspieler in der Vorrunde nicht eingesetzt werden durfte. Nach Ende der Sperre überkam Großkreutz das Heimweh und er wechselte nach Stuttgart. © imago images / Geisser 8/21 SEKOU SANOGO: Der Ivorer sollte Anfang 2016 von den Young Boys Bern zum HSV wechseln. Der Schweizer Erstligist verpasste es allerdings, rechtzeitig alle notwendigen Papiere zu versenden. © imago images 9/21 "Wir waren uns über das Leihgeschäft einig. Leider erreichten uns die erforderlichen Dokumente aus Bern nach 18 Uhr. Mir tut es leid für den Spieler", sagte HSV-Sportdirektor Peter Knäbel. © imago images / Marca 10/21 DAVID DE GEA: Der Wechsel des Torhüters von Manchester United zu Real Madrid im Sommer 2015 war bereits beschlossenen Sache. 30 Millionen Euro wollten die Königlichen für den gebürtigen Madrilenen zahlen. © imago images / Sportimage 11/21 Real schickte die Unterlagen allerdings 28 Minuten zu spät an den spanischen Verband. Stattdessen verlängerte de Gea um vier Jahre und hat mittlerweile 408 Spiele für die Red Devils auf dem Buckel. © imago images / Fotoarena 12/21 FELIPE ANDERSON: Auch im Falle des Brasilianers machte ein defektes Faxgerät dem anvisierten Wechsel vom FC Santos zu Lazio Rom einen Strich durch die Rechnung. Die Römer wollten Anfang 2013 7,5 Millionen überweisen. © imago images / Sportimage 13/21 Es war allerdings nur eine Frage der Zeit: Ein halbes Jahr später konnte der Wechsel des brasilianischen U-20-Nationalspielers in die Ewige Stadt dann doch finalisiert werden. Heute spielt er für West Ham. © imago images / Colorsport 14/21 PETER ODEMWINGIE: Legendäre Wechselpanne! Der Stürmer war 2013 bereits mit seinem Auto zum Vereinsgelände der Queens Park Rangers gefahren, um den Transfer von West Bromwich Albion zu finalisieren. © imago images / Sportimage 15/21 Sein Manager hatte derweil andere Ideen und ließ den Wechsel kurzerhand platzen. Also fuhr der Nigerianer wieder zurück. "Es war so knapp, dass QPR sogar schon ein Trikot mit meinem Namen vorbereitet hatte", sagte er später. © imago images / ZUMA Press 16/21 ADRIEN SILVA: 14 Sekunden können manchmal die Welt bedeuten, so auch im Falle des Mittelfeldspielers, der 2017 für 25 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu Leicester City transferiert wurde. © imago images / ZUMA Press 17/21 Nur um wenige Sekunden zu spät wurden die Unterlagen für die Spielberechtigung Silvas bei der FA eingereicht, der Verband blieb hart, Der heute 31-Jährige durfte erst im Januar 2018 sein Debüt für die Foxes geben. © imago images / Sportimage 18/21 MOUSSA SISSOKO: FC Everton oder Tottenham Hotspur - das war die Frage, die den Franzosen nach der EM 2016 umtrieb. Die Toffees wollten tief in die Tasche greifen und hatten bereits einen Privatflieger zu Sissoko geschickt. © imago images / Action Plus 19/21 Es folgte der Schock: Am letzten Tag der Transferperiode entschied sich der zentrale Mittelfeldspieler für die Spurs, der Privatjet durfte die Rückreise antreten und Tottenham überwies 35 Millionen Euro an Newcastle. © imago images / eu-images 20/21 SHINJI KAGAWA: 2019 endete die zweite Ära des Japaners beim BVB, im Januar zählte unter anderem Hannover 96 zu den Interessenten. Die Kommunikation zwischen Manager Heldt und Klubboss Kind scheiterte jedoch. © imago images / Seskim Photo 21/21 Als die Telefonleitung dann stand und sich Hannover und Dortmund grundlegend geeinigt hatten, saß Kagawa bereits im Privatflieger nach Istanbul, wo er im nächsten halben Jahr auf Leihbasis für Besiktas spielte.

SPOX: Sie haben auch einmal Ihren Winterurlaub in Brasilien bei Dede verbracht. Dass Teamkollegen zusammen in den Urlaub fahren, kommt auch recht selten vor.

Großkreutz: Es war schon immer ein Traum von mir, einmal nach Brasilien zu reisen. Daher habe ich Dede einfach gefragt, ob das zusammen mit ihm möglich wäre. Er war von der Idee begeistert.

SPOX: Während dieses Aufenthalts ist ein YouTube-Video entstanden, das Sie beim Schießen eines Elfmeters auf einem von Schlamm zersetzen Fußballfeld zeigt. Was war das für ein Spiel?

Großkreutz: Das war ein traditionelles Stadtderby in einem der Armenviertel, das immer einen Tag nach Weihnachten stattfindet.

SPOX: Und Sie durften da einfach so mitspielen?

Großkreutz: Sagen wir mal so: Die Aufnahmeregularien waren nicht sehr streng. (lacht) Dede hat mich einfach gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da mitzukicken. Das war ein Riesenerlebnis. Die Kids haben mich richtig klasse aufgenommen, ich war sofort einer von ihnen. Im Nachhinein hat mich das aber auch schon ein wenig nachdenklich gemacht. Die Menschen leben dort in wirklich schlechten Verhältnissen und zeigen dennoch eine unglaubliche Begeisterung für den Fußball oder freuen sich riesig, wenn man ihnen einen Gefallen tut. Das werde ich nie vergessen.

SPOX: Die Begeisterung für den Fußball und vor allem zum BVB ist auch bei Ihnen selbst unglaublich. Ihr Vater nahm Sie schon mit vier Jahren das erste Mal mit ins Stadion. Können Sie sich noch an die Begegnung erinnern?

Großkreutz: Klar, das war ein 4:1-Sieg gegen den 1. FC Köln im Jahre 1993. Torschützen waren Michael Zorc, Stephane Chapuisat und zweimal Matthias Sammer. Von da an bin ich fast zu jedem Heimspiel gegangen.

SPOX: Wer war zu Ihrer Anfangszeit als Fan Ihr größtes Idol?

Großkreutz: Paul Lambert. Er hat unbändigen Willen verkörpert und immer alles für den Verein gegeben. Diese Einstellung hat mir schon als kleines Kind sehr imponiert. Er ist deswegen auch bis heute bei den BVB-Fans sehr beliebt. Mich freut es für ihn, dass er jetzt auch als Trainer einen guten Job macht.

SPOX: Ihr Vater steht seit über 30 Jahren auf der Südtribüne. Er könnte mit Ihrer Hilfe die Spiele aber auch etwas exquisiter verfolgen.

Großkreutz: Mittlerweile ist er schon öfter im VIP-Raum. Aber es stimmt, er verpasst kein Spiel und ist auch auswärts immer mit dabei. Meistens packt er einen Freund ein und fährt dann mit dem Auto zu den Spielen - wie viele andere Fans eben auch. Er möchte ja nicht nur den BVB spielen sehen, sondern auch seinen Sohn. Er war sogar in Baku, als wir uns dort in Aserbaidschan vor zwei Jahren für die Europa League qualifiziert haben.

SPOX: Sprechen Sie mit ihm über Ihre sportlichen Leistungen oder meckert er auch mal?

Großkreutz: Ständig kritisieren darf er mich nicht. Das lasse ich mir von ihm nicht gefallen. (lacht) Aber er gratuliert mir natürlich, wenn ich ein Tor schieße oder ein gutes Spiel abgeliefert habe. Wir reden ehrlich gesagt nicht so detailliert über die Partien.

SPOX: In der Öffentlichkeit wird dagegen viel über Sie geredet. Man spricht von Ihnen als der Fan, der Profi wurde. Gefällt Ihnen das?

Großkreutz: Das stimmt ja auch, aber darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich weiß natürlich weiterhin, was sich in der Fanszene tut und suche die Nähe der Anhänger. Nur weil ich jetzt Profi bin, würde ich keinen meiner Kollegen im Stich lassen. Ich bin der alte Kevin und so wie früher derselbe normale Mensch, der ich auch als Nicht-Profi war. Das wird auch so bleiben.

SPOX: Gibt es etwas, bei dem Sie mittlerweile sagen: Da hätte ich aufgrund meiner Popularität vielleicht anders reagieren sollen?

Großkreutz: Ja, das gibt es. Ich habe anfangs nicht immer die Tragweite meiner Äußerungen realisiert. Ich sage aber weiterhin das, was ich denke. Ich lüge nicht in Kameras oder während der Gespräche mit Zeitungen. Mir ist es wichtig, was die Leute, die mir nahe stehen, über mich denken und sagen. Was in irgendwelchen Internetforen geschrieben wird, ist mir aber relativ egal.

SPOX: Dass Sie zu Ihren Jungs von früher eine enge Beziehung pflegen, war auch in der Vorsaison bei der Meisterschaftsfeier nach dem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zu sehen. Sie haben nur ganz kurz vorbeigeschaut und sind dann mit Ihren Kumpels in der Nacht verschwunden.

Großkreutz: Ich habe da nicht genau auf die Uhr geschaut, aber es war jetzt auch nicht so, dass die ganze Mannschaft die komplette Zeit zusammen war und ich nur ein paar Minuten vorbeigeschaut habe. Das Ganze kam eher spontan. Ich habe meinen Kollegen nach dem Spiel Hallo gesagt und bin ein wenig bei ihnen hängen geblieben. Wir haben dann ausgemacht, dass wir uns später noch in der Stadt treffen werden - und das haben wir auch gemacht.

© getty

SPOX: Wie Marco Reus waren auch Sie schon in der Jugend des BVB, haben aber erst durch den Umweg Rot Weiss Ahlen den Sprung zu den Profis geschafft. Das Angebot aus Dortmund muss dann wie ein Sechser im Lotto für Sie gewesen sein, oder nicht?

Großkreutz: Erst einmal muss ich sagen, dass ich RW Ahlen wirklich richtig viel zu verdanken habe. Man hatte dort den Mut, mir zu einem frühen Zeitpunkt eine Chance zu geben. Nur so konnte ich mich überhaupt erst im Profigeschäft positionieren und auf mich aufmerksam machen. So etwas vergisst man nicht. Ich hatte dann recht viele Angebote, und beinahe hätte ich auch bei einem anderen Verein unterschrieben.

SPOX: Bei welchem?

Großkreutz: Das verrate ich nicht. Als dann plötzlich der Anruf aus Dortmund kam, war das schon eine Überraschung. Es war aber auch nicht so, dass ich für den BVB alles stehen und liegen gelassen habe. Hier hat die Perspektive gestimmt, die Gespräche mit dem Trainer waren überragend. Und wie man sieht, war das die absolut richtige Entscheidung für mich.

SPOX: Sie gehen nun in Ihre vierte Saison bei der Borussia. Wo sehen Sie sich in ein paar Jahren, haben Sie eine Art Karriereplan?

Großkreutz: Mein Vertrag läuft noch bis 2014, also spiele ich noch zwei Jahre für Borussia. Im Fußball kann man leider schwer vorausschauen, im Grunde weiß man ja nicht einmal, was die nächsten zwölf Monate alles für einen bereithalten. Ich will noch zehn Jahre Fußball spielen. England bleibt langfristig ein Traum von mir. Sollte ich eines Tages tatsächlich wechseln, wird sich dennoch nichts daran ändern, dass ich Borussia Dortmund immer lieben werde.

SPOX: Sie wären aber auch prädestiniert dafür, Ihre Karriere beim BVB zu beenden und zu einer Legende in Dortmund zu werden.

Großkreutz: Lange zu bleiben kann ich mir natürlich auch gut vorstellen. Ich stand auf der Südtribüne und habe vor allem auch die schlechten Zeiten miterlebt. Für alle, die währenddessen immer zum Verein standen und diese Finanzkrise letztlich überstanden haben, ist die Liebe zum Klub in den vergangenen Jahren noch einmal gewachsen. Das gilt auch für mich. Es gibt nichts Größeres, als für diesen Verein zu spielen.

SPOX: Zuletzt hieß es öfter, dass Sie um Ihren Platz in der Mannschaft bangen müssten. Am Ende haben aber doch immer wieder Sie gespielt. Warum?

Großkreutz: Ich mache mir auf dem Feld keine großen Gedanken, spiele mit Herz und Leidenschaft und habe im Fußball vor niemandem Angst. Ich bin positiv bekloppt. (lacht) Diese Eigenschaften haben wohl immer den Ausschlag dafür gegeben, dass ich nicht oft draußen saß.

SPOX: Dem BVB wird vorgeworfen, als Doublesieger zu sehr auf Understatement zu machen und die sportlichen Ziele klein zu reden. Können Sie diese Diskussion nachvollziehen?

Großkreutz: Ich sehe keinerlei Vorteil darin, frühzeitig großspurig zu verkünden, man wolle unbedingt die Meisterschaft verteidigen. Ich kann versprechen, dass wir in jedem Spiel alles raushauen und bis zum bitteren Ende kämpfen werden. Das zählt in Dortmund - auch, wenn wir mal wieder nur Dritter oder Vierter werden sollten.