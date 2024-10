"Höchstproblematisch!" Trainer wettert nach schwerer Verletzung von Leistungsträger gegen Icon League

Weil sich ein Leistungsträger in der Icon League schwer verletzt hat, ist Trainer Christian Knappmann von Westfalia Herne aus der Westfalenliga 2 auf 180. Er kündigte drastische Maßnahmen an.

Im Kampf um den Aufstieg in die Oberliga Westfalen hatte Migel-Max Schmeling zuletzt mit je zwei Toren und Assists aus vier Spielen geglänzt. Am Montag zog er sich jedoch einen Kreuzbandriss in der von Influencer Elias Nerlich und Ex-Profi Toni Kroos ins Leben gerufenen Icon League zu.

"Zunächst einmal will ich betonen, dass ich mit 'Schmelle' leide. Er ist ein super Junge und toller Fußballer. Und nun wird er uns vermutlich für den Rest der Saison ausfallen. Das tut allen Seiten weh", sagte Knappmann gegenüber RevierSport und stellte klar: "Für Westfalia Herne ist ein großer sportlicher Schaden entstanden. "Schmelle" war in den letzten Wochen in allen Bereichen herausragend. Er hat getroffen und aufgelegt, diese Qualitäten sind natürlich ein großer Verlust."

Dann redete sich Knappmann so richtig in Rage. "Den entstandenen Schaden trägt nun Westfalia Herne und eben nicht die Icon League. Für uns steht fest, dass es keinen Westfalia-Spieler mehr geben wird, der neben unserem Verein noch für eine andere Mannschaft oder bei solchen Formate die Schuhe schnüren und teilnehmen wird!", schimpfte er.