Icon League mit Toni Kroos und Elias Nerlich: Termin, Zeitplan, Spielplan, Teams, Mannschaften, Kapitäne, Modus, Übertragung im Free-TV und Livestream

Icon League mit Toni Kroos und Elias Nerlich: Termin, Zeitplan, Spielplan

Der Startschuss zur Icon League fällt am Sonntag, den 1. September, mit dem ersten Spieltag in der Kölner Lanxess Arena. Anschließend gibt es ab dem 9. September immer montags einen weiteren Spieltag im Castello in Düsseldorf. Dort finden am 2. Dezember auch die Play-Ins statt. Das große Finale steigt am 15. Dezember, einem Sonntag, im SAP Garden in München.

An jedem Spieltag gibt es sieben Spiele der 14 teilnehmenden Teams.

Icon League mit Toni Kroos: Zeitplan im Überblick