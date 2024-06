Rauswurf bei 1860, FC Bayern und Nürnberg - und später Superstar in Malaysia! Liridon Krasniqi erzählt die irre Geschichte seiner Karriere

© instagram.com/liridonkrasniqi_8

Sie wurden daraufhin von der FIFA wegen Vertragsbruchs gesperrt. Ein neuer Verein hätte 20.000 Euro für Sie zahlen müssen oder Sie hätten erst wechseln können, wenn Ihr Vertrag in Boleslav ausgelaufen wäre. Haben Sie die Sperre bewusst in Kauf genommen?

Krasniqi: Nein, ich hatte ja keine Ahnung, dass das dann passiert. Ich dachte, dass ich nach meinem Profidebüt sofort wieder irgendwo einen Platz finde. Am Ende habe ich wieder vier Monate lang auf der Baustelle gearbeitet.

Wie haben Sie sich in dieser Phase gefühlt?

Krasniqi: Sehr schlecht, fast depressiv. Ich habe mich zwei, drei Wochen lang in meinem Zimmer eingesperrt. Meine Mutter hat das Essen gebracht. Nachts bin ich alleine trainieren gegangen, nur damit ich keine Menschen sehen muss. Meine Eltern haben sich Sorgen gemacht. Nicht nur sie sagten zu mir, dass ich den Fußball hinter mir lassen und eine Ausbildung beginnen soll. Für mich war das aber keine Option. Ich bin auch abends nach der Baustelle auf den Platz und habe für mich alleine trainiert, später auch bei verschiedenen Vereinen in München. Ich wusste, der Moment würde kommen und ich wollte darauf vorbereitet sein. Das ging rund eineinhalb Jahre, bis ich einen Anruf aus der Türkei bekam.

Den erhielten Sie von Serdar Fafal, einem türkischen Berater aus München. Er vermittelte Ihnen ein zweitägiges Probetraining bei Ankaraspor. Der Verein verpflichtete Sie schließlich für die 20.000 Euro Ablöse und verlieh Sie direkt in die 3. Liga zu Fethiyespor. Dort lief es mit 33 Saisonspielen gut für Sie. Doch eine Saison später endete Ihre Zeit in Ankara schon wieder. Warum?

Krasniqi: Sie haben kein Gehalt mehr gezahlt. Es hieß vier Monate lang immer 'nächster Monat, nächster Monat'. Daher wollte ich meinen Vertrag auflösen. Das Fußballgeschäft in der Türkei ist der größte Scheiß. Die sind dort so dreckig, da gibt es so viele unehrliche Menschen. Man kommt sich wie auf dem Strich vor. Das fußballerische Niveau ist sehr gut, ich hatte auch viel Spaß. Probleme bei den Gehaltszahlungen sind dort aber nicht unüblich. Ich sehe das ganz simpel: Ich bringe meine Leistung, also erwarte ich das auch vom Verein. Jeden Monat will ich pünktlich mein Gehalt sehen. In anderen Berufen ist das ja auch der Fall. Warum sollte das also im Fußball anders sein?

Ließ Sie der Verein sofort ziehen?

Krasniqi: Nein, anfangs nicht. Die wollten eine Million Euro Ablöse für mich. Es dauerte ein halbes Jahr, bis mein Vertrag aufgelöst wurde. Da war ich längst wieder in München. Ich wäre gern in Europa, auch in der Türkei, geblieben. Ich hatte dann Angebote aus Tschechien, aber es hat sich nichts Konkretes ergeben.

Kurz darauf folgte im April 2015 der Wechsel nach Malaysia. Schon zuvor waren Sie sechs Wochen zu Probetrainings in Vietnam und warteten dort auf Angebote. Wie lief das genau ab?

Krasniqi: Das kam über einen Kontakt von ehemaligen Mannschaftskollegen aus der Türkei zustande. Dadurch lernte ich dann Frank van Eijs kennen, er war früher auch Profi. Letztlich habe ich in Vietnam nur zwei Wochen trainiert, sollte aber noch vier Wochen dort bleiben, weil erst dann das Transferfenster in Malaysia öffnete. Das Trainingsgelände war sehr schlimm, im Hotel konnte niemand Englisch - irgendwann habe ich mich sehr fremd und unwohl gefühlt. Auch die Angebote, die zwischenzeitlich eingetrudelt sind, haben mir einfach nicht gefallen.