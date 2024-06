Gefahr durch "raffinierte Mücken": Kuriose Warnungen an Schottlands Tartan Army bei der EM in Deutschland

© imago images

Schottland bei der EM: Starkes Bier, Fanfreundschaften und ein Marsch

"Die Boulevard-Zeitungen Sun und Daily Record bringen täglich irgendwelche Geschichten über Deutschland", sagt Tartan-Army-Sprecher Hamish Husband zu SPOX. Für Schlagzeilen sorgte zuletzt auch die Warnung der britischen Regierung an die mitreisenden Fans, wonach das deutsche Bier stärker als das heimische sei. "Viele von uns waren schon in Deutschland und speziell auf dem Oktoberfest. Hoffentlich sind sich alle über die Stärke des deutschen Biers bewusst", sagt Husband, der gleichzeitig auf einen positiven Effekt der hiesigen Braukunst setzt: "Ich habe vom deutschen Reinheitsgebot gehört. Vielleicht gibt es deshalb keinen Kater."

In einem weiteren Artikel der Sun äußert sich derweil der deutsche Bier-Experte Markus Raupach, Autor von über 40 Büchern zum Thema. Da der Bierabsatz in Deutschland im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent gefallen sei, wendet er sich an die Tartan Army: "Bitte zeigt eure unglaubliche Stärke an der Theke und unterstützt unsere Brauereien."

Anders als ihre englischen Nachbarn sind Schottlands Anhänger für ihre unbedingte Friedfertigkeit bekannt. "Wir haben nie Probleme mit anderen Fangruppen", sagt Husband - und übrigens auch nicht intern. Die gehässige Rivalität zwischen den beiden Glasgower Großklubs ist bei Länderspielen ausgesetzt, dann feiern die UK-affinen Protestanten der Rangers und die pro-irischen Katholiken von Celtic zusammen. "Viele englische Fans bringen zu den Länderspielen Fahnen mit Klub-Logos mit, das gibt es bei uns in Schottland nicht", sagt Husband.

Womöglich sorgen die jeweiligen Klub-Sympathien aber für Treffen mit deutschen Bekannten: Celtic pflegt eine Fanfreundschaft mit dem FC St. Pauli, die Rangers mit dem HSV. In Hamburg selbst gastiert Schottland jedoch nicht, nach dem Eröffnungsspiel in München geht es in Köln gegen die Schweiz und in Stuttgart gegen Ungarn. Vor dem Spiel in Köln ist als Höhepunkt der schottischen Fan-Aktivitäten in Deutschland ein zwei Kilometer langer Marsch von der S-Bahn-Station Technologiepark zum Stadion geplant.