Sechs prominente Neuzugänge für die Hall of Fame des deutschen Fußballs

Hall of Fame: Sechs prominente Neuzugänge aufgenommen

Heynckes verdiente sich die Aufnahme für seine großen Verdienste als Spieler und als Trainer. "Ich freue mich, nun diesem erlesenen Kreis anzugehören. Ich empfinde diese Auszeichnung als Würdigung meiner Karriere als Spieler und Trainer", sagte der Weltmeister von 1974.

Buchwald reckte den WM-Pokal 1990 in den Nachthimmel von Rom, im Finale legte er Diego Maradona an die Kette. "Es macht mich stolz, in den elitären Kreis mit Persönlichkeiten wie Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath, Uwe Seeler und Lothar Matthäus aufgenommen zu werden", sagte Buchwald.

Die offizielle Ehrung und Aufnahme der neuen Mitglieder erfolgt im kommenden Jahr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. 2025 werden auch die nächsten Frauen gewählt. In diesem Jahr schafften es 22 Spieler und fünf Trainer auf die Shortlist für die Neuaufnahme. Die Wahl betraf die Jahrgänge 2023 und 2024. "Wir haben in der Jury eine gute Mischung gefunden", sagte der Vorsitzende Manuel Neukirchner.