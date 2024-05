"Leverkusen ist das deutsche Real Madrid!" Internationale Pressestimmen zum Finaleinzug von Bayer in der Europa League

© getty

SPANIEN:

Marca: "Xabi ist europäischer Finalist. Sie retten die Unbesiegbarkeit in der 97. Minute. Leverkusen ist das deutsche Real Madrid! Bayer ist nur noch zwei Spiele von einem historischen Triple entfernt. Leverkusen spielt zwei Endspiele innerhalb von wenigen Tagen, die zu einer historischen Heldentat werden können."

AS: "Xabi ist unsterblich. Leverkusen dreht durch mit dem Ausgleichstor von Stanisic in der 97. Minute. Es gibt keine Worte mehr für das, was dieser Teufelskerl und seine Leverkusener geleistet haben. Bayer hat einen Lauf, den man so im europäischen Fußball nicht kannte. Ein Tor in der letzten Minute gehört mittlerweile zum Tagesgeschäft in Leverkusen. Sie sind die Unbesiegbaren."

Sport: "Leverkusen rettet die Unbesiegbarkeit und springt ins Europa-League-Finale mit einer finalen Extase. Die historische Serie geht durch das Tor von Stanisic weiter. Das Ende bei Bayer Leverkusen war episch! Xabi Alonsos Mannschaft schenkt der BayArena wieder mal eine historische Nacht. Sie wissen nicht, was Verlieren ist."