FC Bayern München heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel des FCB vs. FC Basel im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 6. Januar, ist der FC Bayern München beim FC Basel zu Gast. Das Testspiel, welches im St. Jakob Park in Basel ausgetragen wird, startet um 15.30 Uhr.

In Vorbereitung auf kommenden Aufgaben in der Bundesliga und der Champions League absolviert der FC Bayern München in der Winterpause gegen den FC Basel ein Testspiel, ehe es schon in der kommenden Woche für das Team von Thomas Tuchel mit dem Liga-Alltag weitergeht.

Der FC Bayern München bekommt es am 12. Januar mit der TSG Hoffenheim zu tun. Danach warten auf Harry Kane und Co. der SV Werder Bremen und Union Berlin. Wie startet der FCB in das Kalenderjahr 2024?