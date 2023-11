Bis zum 2. Dezember findet in Indonesien die U17-WM statt. Wir geben Euch alle Informationen zum Spielplan, den Gruppen und darüber, wer die Spiele live im TV und im Livestream zeigt.

Am 10. November begann in Indonesien die U17-Weltmeisterschaft. 24 Mannschaften spielen dort zunächst in sechs Gruppen um den Einzug ins Achtelfinale. Das Finale findet am 2. Dezember in Surakarta statt.

Titelverteidiger ist Brasilien. Die Südamerikaner holten bei der WM 2019 im eigen Land den Titel. Vor zwei Jahren musste die geplante WM in Peru aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden.

Als Sieger der U17-Europameisterschaft 2023 qualifizierte sich Deutschland für die diesjährige WM. Das Team von Bundestrainer Christian Wück spielt in der Vorrundengruppe F.

U17 WM heute live im Free-TV, Spielplan und Gruppen

Am heutigen Montag, 13. November, stehen bei der U17-WM vier Spiele in zwei Vorrundengruppen auf dem Programm - jeweils zwei in den Gruppen A und B. Dabei handelt es sich um Partien des zweiten Spieltags der Gruppenphase.

In der Gruppe A spielt zunächst Marokko gegen Ecuador (10 Uhr deutscher Zeit), ehe sich Gastgeber Indonesien und Panama duellieren (13) Uhr).

In der Gruppe B kommt es zu den Partien Spanien gegen Mali (10 Uhr) und Usbekistan gegen Kanada (13 Uhr).

U17 WM heute live: Die Spiele auf einen Blick

Gruppe A

10 Uhr: Marokko - Ecuador, Gelora-Bung-Tomo-Stadion (Surabaya, Indonesien)

13 Uhr: Indonesien - Panama, Gelora-Bung-Tomo-Stadion (Surabaya, Indonesien)

Gruppe B

10 Uhr: Spanien - Mali, Manahan-Stadion (Surakarta, Indonesien)

13 Uhr: Usbekistan - Kanada, Manahan-Stadion (Surakarta, Indonesien)

U17 WM heute live im Free-TV, Spielplan und Gruppen: Wer zeigt / überträgt die Spiele im TV und Livestream

Eine Liveübertragung im Free-TV wird heute zu keinem der vier anstehenden Spiele angeboten. Dennoch gibt es an der dieser Stelle eine gute Nachricht für alle Fußballfans: Die heutigen Partien der U17-WM werden allesamt im Livestream auf plus-fifa.com übertragen.

Deutschland bei der U17 WM

Wie bereits weiter oben beschrieben ist Deutschland einer von 24 Teilnehmern der U17-WM 2023 in Indonesien. Bei der EM in diesem Jahr gewann der DFB-Nachwuchs etwas überraschen den Titel. Im Finale setzte sich Deutschland gegen Frankreich im Elfmeterschießen durch, was neben dem EM-Sieg auch die Qualifikation zur WM bedeutete.

In seinem ersten Gruppenspiel setzte sich das Wück-Team mit 3:1 gegen Mexiko durch. Die weiteren Gegner in der Vorrunde sind Neuseeland (15. November, 13 Uhr) und Venezuela (18. November, 13 Uhr). Sollte Deutschland nach Abschluss der Gruppenphase einen der beiden ersten Plätze der F oder einer der vier besten Gruppendritten sein, ist der Einzug ins Achtelfinale (ab 20. November) sicher.

Alle Spiele der deutschen U17 bei der WM werden von Sky auf dem kostenpflichtigen Sender Sky Sport News sowie kostenlos im Live-Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App gezeigt.

U17-Weltmeisterschaft 2023: Alle Infos zum Turnier

Wettbewerb: U17-Weltmeisterschaft 2023

U17-Weltmeisterschaft 2023 Datum: 10. November bis 2. Dezember 2023

10. November bis 2. Dezember 2023 Ort: Indonesien

Indonesien Titelverteidiger: Brasilien

Brasilien Übertragung im TV: Sky Sport News (Spiele von Deutschland)

(Spiele von Deutschland) Übertragung im Livestream: skysport.de (Spiel von Deutschland), plus.fifa.com

U17 EM 2023 - Die Gruppen im Überblick

Gruppe A

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Marokko 1 2 3 2 Indonesien 1 0 1 2 Ecuador 1 0 1 4 Panama 1 -2 0

Gruppe B

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Spanien 1 3 3 2 Mali 1 2 3 3 Usbekistan 1 -2 0 4 Kanada 1 -3 0

Gruppe C

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 England 1 10 3 2 Iran 1 1 3 3 Brasilien 1 -1 0 4 Neukaledonien 1 -10 0

Gruppe D

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Senegal 1 1 3 2 Japan 1 1 3 3 Argentinien 1 -1 0 4 Polen 1 -1 0

Gruppe E

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Frankreich 1 3 3 2 USA 1 2 3 3 Südkorea 1 -2 0 4 Burkina Faso 1 -3 0

Gruppe F

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Venezuela 3 3 2 Deutschland 1 2 3 3 Mexiko 1 -2 0 4 Neuseeland 1 -3 0