Deutschland spielt heute bei der U17-WM gegen Argentinien um den Einzug ins Finale. Wir verraten Euch, wie Ihr das Halbfinale live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Das Märchen der deutschen U17-Nationalmannschaft soll noch weitergehen: Das Team von Trainer Christian Wück kann am heutigen Dienstag, 28. November, ins Finale der Weltmeisterschaft in Indonesien einziehen. Der Gegner im Manahan Stadium in Surakarta heißt Argentinien. Angepfiffen wird das Spiel um 9.30 Uhr.

Der amtierende Europameister ist im Turnierverlauf noch ungeschlagen. Den fünften Sieg im fünften Spiel feierte er im Halbfinale gegen Spanien. Nach einer starken Defensivleistung gewann Deutschland im Viertelfinale mit 1:0.

Argentinien ist nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen den Senegal (1:3) in Fahrt gekommen, die vier folgenden Spiele wurden mit mindestens zwei Toren Unterschied gewonnen. Beeindruckend waren die Auftritte in der K.o.-Phase gegen Venezuela (5:0) und zuletzt im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Brasilien (3:0).

Deutschland vs. Argentinien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt U17 WM Halbfinale im TV und Livestream?

Live im Free-TV könnt Ihr das Halbfinale der U17-WM zwischen Deutschland und Argentinien nicht live verfolgen. Die Übertragungsrechte an der Partie liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel ab 9.20 Uhr kostenpflichtig auf Sky Sport News HD.

Sky bietet aber auch eine kostenlose Liveübertragung an. Einen Gratis-Livestream könnt ihr bei skysport.de und in der App abrufen.

Einen weiteren kostenlosen Livestream findet Ihr bei FIFA+, dem Streamingkanal der Weltfußball-Verbandes.

Deutschland vs. Argentinien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt U17 WM Halbfinale im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Ganz egal, ob Ihr heute zum frühen Beginn der Partie in der Arbeit seid oder keinen Zugriff auf eine der angebotenen Liveübertragungen im TV und im Livestream habt, erfahrt Ihr alles zum Spiel im ausführlichen Liveticker von SPOX. Klickt rein und fiebert dort mit der deutschen U17 mit.

Deutschland vs. Argentinien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt U17 WM Halbfinale im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Argentinien

Deutschland vs. Argentinien Wettbewerb: U17-Weltmeisterschaft 2023

U17-Weltmeisterschaft 2023 Spielrunde: Halbfinale

Datum: 28. November 2023

28. November 2023 Uhrzeit: 09.30 Uhr

09.30 Uhr Ort: Manahan Stadium, Surakarta (Indonesien)

Manahan Stadium, Surakarta (Indonesien) TV: Sky

Livestream: Sky, FIFA+

Liveticker: SPOX

© getty Die deutsche U17 greift bei der WM nach dem Einzug ins Finale.

Deutschland, Kader bei U17 WM: Spieler