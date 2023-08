Seinen finalen Test vor der kommenden Saison bestreitet der FC Bayern München am heutigen Tag gegen die AS Monaco. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Testspiel des FCB heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Montag, den 7. August, trifft der FC Bayern München auf die AS Monaco. Das Testspiel startet um 17.00 Uhr im Alpenbauer-Sportpark, der Heimspielstätte der SpVgg Unterhaching.

In wenigen Tagen beginnt für den FC Bayern München die neue Saison. Am kommenden Samstag duelliert sich das Team von Thomas Tuchel im Supercup mit RB Leipzig. Die Partie gegen die AS Monaco ist für den FC Bayern München also der letzte Härtetest vor der kommenden Saison.

Gegen den FC Liverpool und Kawasaki Frontale siegte der Rekordmeister zuletzt in der Vorbereitung jeweils knapp. Gegen den Champions-League-Sieger Manchester City mussten die Münchner dagegen eine Niederlage einstecken. Im ersten Vorbereitungsspiel der Saison schlug der FC Bayern zudem den FC Rottach-Egern mehr als deutlich. Wie schlagen sich die Münchner heute gegen die AS Monaco?

Der Ligue-1-Klub unter Trainer Adi Hütter legte eine ähnlich gute Vorbereitung hin. Die Duelle gegen Leeds United und Real Betis Sevilla konnte Monaco für sich entscheiden. Nur gegen Cercle Brügge zum Anfang der Vorbereitung verlor das Team aus dem Fürstentum mit 0:3.

FC Bayern München vs. AS Monaco heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Testspiel

Testspiel Duell: FC Bayern München vs. AS Monaco

FC Bayern München vs. AS Monaco Datum: 7. August

7. August Anpfiff: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Spielort: Alpenbauer-Sportpark, Unterhaching

Alpenbauer-Sportpark, Unterhaching Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. AS Monaco heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im TV und Livestream

Für die Übertragung des Testspiels zwischen dem FC Bayern München und der AS Monaco zeichnet heute RTL zuständig. Der Privatsender zeigt die Begegnung live und in voller Länge im Free-TV. Ab 16.55 Uhr könnt Ihr das Testspiel des FCB live verfolgen.

RTL bietet neben seiner Free-TV-Übertragung auch einen Livestream der heutigen Partie an. Den Livestream des Privatsenders findet Ihr auf der Streamingplattform RTL+. Ein Abo bei RTL+ ist kostenpflichtig. Dieses könnt Ihr alternativ einen Monat lang kostenlos testen.

© getty Der FC Bayern München duelliert sich heute mit der AS Monaco.

FC Bayern München vs. AS Monaco heute live, Übertragung: Testspiel des FCB im Liveticker

SPOX verfolgt das Testspiel zwischen dem FC Bayern München und der AS Monaco heute für Euch im Liveticker. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

