FC Bayern München - Erkenntnisse zum Sieg gegen FC Liverpool: Gnabry muss bleiben, Sané kann gehen - ein Sechser muss kommen!

Im zweiten Testspiel gegen einen hochkarätigen internationalen Gegner feiert der FC Bayern München einen Sieg. Nach dem 1:2 gegen Manchester City besiegte der deutsche Rekordmeister in Singapur auch dem Liverpool FC mit 4:3 (2:2). Anderthalb Wochen vor dem Pflichtspielauftakt im Supercup gegen RB Leipzig (12. August, 20.45 Uhr) zeigten sich beim FC Bayern speziell zwei Erkenntnisse.

© getty FC Bayern München: Ein Sechser muss kommen! In den ersten 20 Minuten zeigte sich beim FCB genau die Problemstelle, die Cheftrainer Thomas Tuchel am vorherigen Tag in der Pressekonferenz ansprach: "Wir haben keinen richtigen defensiven Sechser, der sehr defensiv denkt, der darauf achtet, dass da hinten nichts passiert, dem es mehr um den Schutz der eigenen Defensive geht", sagte er. Genau so ein defensiv denkender Sechser fehlte dem FC Bayern in der zweiten Minute, als Cody Gakpo und Diogo Jota mit einem Doppelpass auf Höhe der Mittellinie die bayerische Hintermannschaft aushebelten, der Niederländer allein vor Yann Sommer eiskalt blieb und zum frühen 1:0 traf. Die Doppelsechs, wie schon in den vergangenen Testspielen, bestehend aus Konrad Laimer und Joshua Kimmich, fand in dieser Situation keinen Zugriff. Leon Goretzka saß deshalb erneut auf der Bank. Die Reds liefen den FC Bayern in der Folge früh an, was zu schnellen Ballverlusten auf der Münchener Seite führte. In den darauffolgenden Umschaltaktionen kombinierte sich Liverpool immer wieder ungestört durch die FCB-Zentrale. Sollte sich eine Möglichkeit auftun, "dann sind wir offen", sagte Tuchel vor der Partie zu einem neuen Sechser, in der wilden Anfangsphase hätte ein Typ wie Real Madrids Aurélien Tchouaméni Bayerns Spiel gut getan.

© getty FC Bayern: Serge Gnabry muss bleiben, Leroy Sané kann gehen Doch der FC Bayern kam besser in die Partie und kam trotz des 0:2-Nackenschlags durch Virgil van Dijk nach einer Ecke (28.) wieder ins Spiel zurück. Einen traumhaften Ball über die Kette von Min-Jae Kim ließ Serge Gnabry ins Eins-gegen-Eins mit Joel Matip gehen. Der FCB-Star ließ den Kameruner mit einem Haken stehen und traf sicher zum 1:2 (33.). Gnabry war in der ersten Hälfte ein absoluter Aktivposten, gewann viele seiner Dribblings, zeigte sich engagiert in der Rückwärtsbewegung und legte den zweiten Treffer auf: Nach einem schönen Pass von Tel zog Gnabry in den Strafraum und legte uneigennützig für Leroy Sané auf, der zum 2:2 kurz vor der Halbzeit einschob (42.). Gnabry bestätigt in dieser Vorbereitung seine starke Form aus dem Saisonendspurt und dürfte fast gesetzt sein. Sané war trotz seines Treffers der mit Abstand unauffälligste Akteur der Bayern-Offensive, viele Aktionen misslangen dem Flügelspieler. In Hälfte zwei ersetzte Kingsley Coman den 27-Jährigen und wirbelte die linke Liverpool-Seite mehrfach mit seinem Speed und Tempodribblings durcheinander. Der FC Barcelona soll an Sané interessiert sein, in seiner derzeitigen Form wird sich der Deutsche zum Saisonstart hinter Gnabry und Coman einordnen müssen. Kurz gesagt: Auf Sané könnte man in München durchaus verzichten.